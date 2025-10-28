Israel acusa a Hamas de violar la tregua al devolver restos equivocados de un rehén y evalúa una respuesta

TEL AVIV.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este martes que los restos de un rehén devueltos por Hamas durante la noche del lunes pertenecen a otro cautivo cuyo cuerpo había sido recuperado en Gaza por tropas israelíes hace casi dos años. El anuncio amenazó con tensar el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Según los términos de la tregua, Hamas debe entregar todos los restos de los rehenes israelíes “lo antes posible”. Netanyahu calificó la reciente devolución como una “clara violación” del acuerdo por parte del grupo extremista y anunció que convocará a los principales funcionarios de seguridad para una reunión de emergencia este martes por la tarde, con el fin de evaluar la respuesta de Israel.

Los medios israelíes informaron que entre las opciones que evalúa el gobierno figuran detener la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, ampliar el control militar israelí sobre la Franja o lanzar ataques aéreos selectivos contra líderes de Hamas.

Palestinos buscan madera y plásticos entre los escombros en Gaza, el sábado 25 de octubre Abdel Kareem Hana� - AP�

Aún permanecen en Gaza los cuerpos de 13 rehenes israelíes, y la lenta recuperación de esos restos se ha convertido en un obstáculo para avanzar en las siguientes etapas del alto el fuego. Hamas, por su parte, afirmó que enfrenta dificultades para localizar los cuerpos debido a la magnitud de la destrucción en el enclave, mientras que Israel acusó al grupo islamista de demorar deliberadamente su devolución.

Durante los dos años de guerra entre Israel y Hamas en el enclave costero, el ejército israelí ha recuperado los cuerpos de unos 51 rehenes, según datos oficiales.

“Manipulación abominable”

Los restos devueltos durante la noche fueron identificados como pertenecientes a Ofir Tzarfati, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Tzarfati fue secuestrado durante el festival de música Nova, atacado por Hamas el 7 de octubre de 2023, en el asalto que dio inicio a la guerra. Solo en ese evento, casi 400 personas fueron asesinadas y decenas fueron tomadas como rehenes. En total, los militantes mataron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y capturaron a 251 rehenes ese día.

Tzarfati fue asesinado en cautiverio y su cuerpo fue recuperado por tropas israelíes en noviembre de 2023. Meses más tarde, en marzo de 2024, su familia recibió restos adicionales para completar el entierro.

La familia de Tzarfati señaló en un comunicado que esta es la tercera vez que “nos hemos visto obligados a abrir la tumba de Ofir y volver a enterrar a nuestro hijo”.

“Desde entonces, hemos vivido con una herida que se reabre constantemente, entre la memoria y la añoranza, entre el duelo y la misión”, añadió la familia, que calificó la devolución de los restos como una “manipulación abominable”.

En Khan Younis, miembros de la Cruz Roja inspeccionan un ataúd durante la entrega de restos de cuatro rehenes israelíes Abed Rahim Khatib� - dpa�

Operaciones en Cisjordania

Mientras tanto, las autoridades israelíes informaron este martes que mataron a tres milicianos palestinos durante una operación realizada en la madrugada en el norte de la Cisjordania ocupada.

Según la policía israelí, los tres hombres fueron abatidos cuando salían de una cueva cerca de Yenín, una ciudad considerada bastión de grupos armados palestinos. En un comunicado, el ejército israelí sostuvo que los milicianos “participaron en actividades terroristas en Yenín”, aunque no ofreció más detalles. Dos de ellos murieron en la primera ráfaga de disparos y el tercero, herido, fue ejecutado poco después, de acuerdo con la versión militar.

El ejército añadió que posteriormente llevó a cabo un ataque aéreo para destruir la cueva utilizada por el grupo, aunque no especificó los daños ni el tipo de armamento empleado.

Hamas condenó la operación y más tarde identificó a dos de los fallecidos como integrantes de las Brigadas Qassam, su brazo armado. El tercero fue descrito como un “camarada”, sin más precisiones.

Israel sostiene que sus operaciones han logrado reprimir la actividad de los grupos terroristas en Cisjordania. Sin embargo, organizaciones palestinas y de derechos humanos denuncian que en esas incursiones han muerto decenas de civiles no involucrados y que miles de personas fueron desplazadas de sus hogares a raíz de la violencia.

Un agricultor palestino y voluntarios extranjeros huyen mientras el ejército israelí lanza granadas de gas lacrimógeno, en Cisjordania, el 28 de octubre de 2025. ZAIN JAAFAR� - AFP�

Palestinos enterrados en Gaza

El alto el fuego en Gaza, vigente desde el 10 de octubre, continúa en pie pese a las crecientes tensiones entre Israel y Hamas. Como parte del acuerdo, Israel ha entregado hasta ahora 195 cuerpos palestinos a cambio de los restos de rehenes israelíes fallecidos, aunque menos de la mitad han sido identificados.

El lunes, 41 cuerpos no identificados fueron enterrados en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, mientras en Israel se realizó un funeral por Yossi Sharabi, un rehén asesinado cuyos restos habían sido devueltos a principios de mes.

Durante el fin de semana, Egipto envió una comisión de expertos y maquinaria pesada para colaborar en la búsqueda de los cuerpos de los rehenes aún retenidos en Gaza, una tarea que continuó el lunes en Jan Yunis, una de las zonas más devastadas por la guerra.

Los últimos 20 rehenes vivos fueron liberados cuando comenzó la tregua; a cambio, Israel excarceló a unos 2000 prisioneros palestinos. La mayoría de ellos habían sido detenidos por tropas israelíes en Gaza durante el conflicto y permanecían bajo arresto sin cargos formales. Entre los liberados también figuraban 250 palestinos condenados a prisión, la mayoría por ataques mortales contra israelíes cometidos en décadas anteriores, según el Ministerio de Justicia israelí.

Desde el inicio de la guerra, más de 68.500 palestinos han muerto en Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave, que no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo. Aun así, las agencias de la ONU y expertos independientes consideran confiables sus registros detallados de víctimas, mientras que Israel los ha cuestionado sin ofrecer su propio balance oficial.

Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son enterrados el 27 de octubre de 2025 Jehad Alshrafi� - AP�

Agencias AP y AFP