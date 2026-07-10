Israel advierte sobre un supuesto plan de Irán para asesinar a Donald Trump

WASHINGTON.– Israel compartió información de inteligencia con Estados Unidos respecto a un nuevo y “específico” plan de Irán para asesinar al presidente norteamericano, Donald Trump, según informaron el jueves medios estadounidenses.

Los informes llegan cuando los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán han avivado el temor del regreso a una guerra total, y después de que Trump utilizara misteriosamente un avión antiguo para salir de Turquía tras la cumbre de la OTAN.

Informes del presunto plan de asesinato

Washington ha estado monitoreando “un flujo constante” de información de inteligencia sobre posibles planes para asesinar a Trump, “pero la advertencia de Israel era nueva y se refería a un complot específico”, informó CNN, al citar fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

Una información similar publicó el diario The Wall Street Journal, que también citó fuentes no identificadas.

A child poses for a picture holding an anti US president Donald Trump placard as mourners gather ahead of the funeral procession of Iran's slain supreme leader Ali Khamenei and members of his family before his burial at the Shrine of Imam Reza, Iran's most revered place of worship, in Mashhad on July 9, 2026. Calling for revenge and rejecting any compromise with the West, Iranians loyal to the Islamic republic braved sweltering heat on July 9 to mass for the burial of supreme leader Ali Khamenei in his hometown of Mashhad. (Photo by AFP) / - - AFP

Teherán lleva años prometiendo venganza contra Trump por ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, durante su primer mandato.

Durante el reciente funeral del asesinado líder supremo iraní, Ali Khamenei, muchos de los asistentes corearon consignas pidiendo la muerte del mandatario norteamericano y desplegaron pancartas con la leyenda: “Vamos a matar a Trump”.

La AFP contactó a la Casa Blanca sobre esta información. Un funcionario no identificado se limitó a señalar declaraciones de Trump del miércoles.

“Quieren eliminar al líder de Estados Unidos, a mí. Estoy en todas las listas. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One al regreso de una cumbre de la OTAN en la capital turca de Ankara.

El féretro del fallecido líder supremo iraní, Ali Khamenei, por encima de una multitud durante la oración final previa a su entierro en Mashhad, Irán, el 9 de julio de 2026 Iranian Supreme Leader Office

“Hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho tiempo“, agregó el magnate.

Para su salida de Turquía, Trump utilizó su antiguo avión Air Force One en lugar de un nuevo jet regalado por Qatar. El mandatario envió este último por adelantado rumbo a Reino Unido, donde cambió de avión para volar a Washington.

Una pancarta con una imagen de Trump durante las ceremonias en honor al asesinado líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 5 de julio de 2026 Altaf Qadri - AP

Este cambio, durante el primer viaje al extranjero del nuevo avión, desató especulaciones sobre problemas de seguridad, especialmente después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra Irán, país que limita con Turquía.

El diario The New York Times informó más tarde el miércoles que el cambio se realizó a solicitud del Servicio Secreto de Estados Unidos “como medida de seguridad”.

Los intercambios con Israel

Según The Wall Street Journal, que cita información de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump y el premier hablaron por teléfono el jueves.

De acuerdo con el comunicado enviado al medio norteamericano, ambos acordaron mantener la “coordinación entre los dos países” al tiempo que el magnate ponía al tanto a Netanyahu sobre la reciente actividad estadounidense en el Golfo.

Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One tras aterrizar en la base aérea estadounidense ubicada en Suffolk, al este de Inglaterra, el 8 de julio de 2026 Alex Brandon - AP

El medio no especificó si se discutió información de inteligencia sobre las amenazas a Trump durante la conversación.

El vínculo entre los históricos aliados se ha deteriorado en las últimas semanas a medida que empezaron a divergir sus posturas respecto de la continuidad de a guerra con Irán.

Trump desciende del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Estados Unidos, el 9 de julio de 2026 SAUL LOEB - AFP

Mientras que Netanyahu ha abogado por continuar e incluso redoblar los ataques contra el régimen islámico, Trump ha intentado encontrar una salida al conflicto, preocupado por sus efectos en la economía mundial.

Fuentes estadounidenses citadas por CNN consideran que la entrega de esta información de inteligencia por parte de Israel podría formar parte de un intento del gobierno de Netanyahu por convencer a Trump de continuar con los bombardeos contra la república islámica, reanudados esta semana.

Agencias AFP y ANSA