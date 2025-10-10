Israel anuncia que comenzó el alto el fuego en Gaza tras aprobar el acuerdo con Hamas

TEL AVIV.- El Ejército de Israel afirmó que el acuerdo de alto el fuego con Hamas entró en vigor a mediodía del viernes, hora local, y apuntó que sus tropas se estaban retirando a las líneas acordadas.

El anuncio se produjo después de que los palestinos reportaran intensos bombardeos durante la mañana en el enclave, horas después de que el gobierno israelí dio luz verde al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja, la liberación de los rehenes restantes y de prisioneros palestinos.

El acuerdo de alto el fuego entró en efecto a las 12:00



Desde las 12:00, las tropas de las FDI comenzaron a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes.



Las tropas de las FDI en el… — FDI (@FDIonline) October 10, 2025

La aprobación fue un paso clave hacia el final de una devastadora guerra de dos años que ha desestabilizado Oriente Medio.

Un breve comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la madrugada del viernes indicó que el gobierno aprobó el “esquema” de un acuerdo para liberar a los rehenes, sin mencionar otros aspectos del plan más polémicos.

Noticia en desarrollo

Agencias AP y Reuters