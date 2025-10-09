El acuerdo entre Israel y Hamas, en vivo: las últimas noticias de la guerra en Gaza hoy

El gabinete de seguridad de Israel se reunirá este jueves a las 18 (12 en la Argentina) para discutir el plan para la liberación de los rehenes y alto al fuego en Gaza, y tras su aprobación, deberá hacer lo mismo el parlamento. Solo después de su ratificación entrará en vigor el acuerdo con Hamas, según el gobierno israelí. Se espera que se apruebe con amplio margen, incluso si los ministros de extrema derecha (como el de Finanzas, Bezalel Smotrich, que ya anticipó su rechazo) votan en contra.

Tras la aprobación, Israel publicará una lista de los prisioneros palestinos que liberará. Las víctimas de los ataques perpetrados por los prisioneros tendrán 24 horas para solicitar al Tribunal Supremo israelí que detenga las liberaciones si se oponen. Aunque se esperan peticiones, el Tribunal Supremo nunca ha intervenido para detener la liberación de prisioneros en acuerdos anteriores, afirmó Amichai Cohen, investigador principal del Instituto para la Democracia de Israel, un centro de estudios de Jerusalén, y experto en derecho de seguridad nacional. Una vez finalizado este plazo, Hamas tendrá 72 horas para cumplir con su parte del acuerdo y liberar a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos. Sin embargo, el grupo terrorista anunció el jueves por la madrugada (hora local) que este fin de semana solo liberará a los 20 rehenes vivos, a cambio de unos 2000 prisioneros palestinos.