“Zona de seguridad”: Israel anuncia que tomará el control de una parte del Líbano

BEIRUT.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este martes que el ejército de aquel país tomará el control de una zona de “seguridad” en el sur del Líbano, hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera.

Las fuerzas israelíes “maniobran en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada”, declaró Katz en un vídeo difundido por su oficina.

“Los cinco puentes sobre el Litani que utilizaba Hezbolá para el paso de terroristas y armas han sido volados, y las FDI [fuerzas armadas israelíes] controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani”, precisó durante una visita a un centro de mando militar en Israel.

Según el ministro, cientos de miles de residentes del sur del Líbano que fueron desplazados por la guerra en Medio Oriente este mes “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte” de Israel.

El río Litani desemboca en el Mediterráneo a unos 30 kilómetros al norte de la frontera israelí con Líbano.

El barrio de Haret Hreik, al sur de Beirut, fue atacado por Israel el 24 de marzo durante bombardeos nocturnos - - AFP

Es la primera vez que Israel deja en claro su intención de tomar control de una franja del sur del Líbano que equivale a casi el 10% del territorio, en un giro que evoca la invasión de 1982 en plena guerra civil. Aquella operación derivó en la instauración de una zona de seguridad de entre 10 y 20 kilómetros de profundidad, que se sostuvo hasta el año 2000, cuando las tropas israelíes se retiraron bajo la presión de Hezbolá, con quien hoy vuelve a enfrentarse en el contexto del conflicto con Irán.

Katz ya había amenazado al Gobierno libanés con que perdería territorio si no desarmaba a Hezbolá, el grupo miliciano respaldado por Teherán que arrastró al Líbano a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán al disparar contra Israel el 2 de marzo.

Hezbolá entró en la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, fallecido en el primer día de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Ofensiva israelí

Desde entonces, Israel está llevando a cabo una importante campaña de ataques aéreos y avances terrestres en Líbano, que han dejado más de 1000 muertos y más de un millón de desplazados.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó las acciones de Israel, en particular el uso generalizado de órdenes de evacuación.

Entre los fallecidos hay casi 120 niños, 80 mujeres y 40 miembros del personal médico, según el Ministerio de Sanidad delLíbano, que por lo demás no distingue entre civiles y milicianos. Dos soldados israelíes han muerto en los combates en Líbano.

El anuncio de Israel se da luego que Donald Trump afirmara ayer que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra, si bien Irán se encargó de negar la existencia de cualquier tipo de conversación.

No está claro si un alto el fuego en Líbano formaría parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En tanto, Francia, que reivindica un papel diplomático activo en Líbano, reaccionó pidiendo a Israel que “se abstenga” de cumplir con el anuncio de tomar la zona al sur del río Litani, al argumentar que este traería aparejado “consecuencias humanitarias de calado que agravarían la situación ya de por sí dramática del país”.

Retiro del embajador de Irán

Al mismo tiempo, y en el plano diplomático, el Líbano retiró la acreditación al recientemente nombrado embajador de Irán en Beirut, Mohamad Reza Raeuf Sheibani, y le dio de plazo hasta el domingo para salir del país.

Las autoridades de Beirut acusan a los Guardianes de la Revolución iraníes de dirigir las operaciones del movimiento libanés Hezbolá contra Israel, que han arrastrado al país a la guerra en Oriente Medio.El ministerio libanés explicó que había convocado al encargado de negocios iraní para informarle de la decisión de “considerar persona non grata” al embajador Mohamad Reza Raeuf Sheibani, designado en febrero.

Agencias Reuters y AFP