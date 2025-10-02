Israel anunció que deportará a Europa a los activistas de la flotilla que intentó llegar a Gaza

TEL AVIV.- El gobierno israelí anunció el jueves que deportará a Europa a unos 500 activistas propalestinos de la flotilla de al menos 40 barcos que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza, una misión que el premier Benjamin Netanyahu calificó como “campaña de deslegitimación” de su país.

“Felicito a los soldados y comandantes de la Armada que llevaron a cabo su misión durante Yom Kipur con la mayor profesionalidad y eficacia. Su importante operación impidió que decenas de buques ingresaran a la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel”, declaró el premier.

La flotilla Global Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con navíos y activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos, entre otros, tres argentinos.

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar esos barcos tras advertirles que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

Este video, tomado de una transmisión en vivo el 2 de octubre de 2025 por la Flotilla Global Sumud, muestra a soldados de la armada israelí (arriba) abordando el buque "Oxygono", uno de los barcos de la flotilla Sumud, con el objetivo de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. (Photo by Handout / Global Sumud Flotilla / AFP) HANDOUT� - Global Sumud Flotilla�

Según la ONU, el enclave palestino sufre una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023.

“Ninguno de los yates provocadores de Hamas-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado. Además señalaron que “un último barco de esta provocación se mantiene a distancia. Si se acerca, se impedirá también su intento de entrar a una zona activa de combate y romper el bloqueo”, agregaron.

El canciller griego, George Gerapetritis, afirmó que los pasajeros de los buques interceptados presentaban “buena salud” y estaban siendo transportados al puerto israelí de Ashdod, 380 kilómetros al norte de Gaza.

Israel había asegurado que los activistas de la flotilla iban a ser deportados a Europa, pero no especificó a qué país o países. “Los tripulantes están a salvo y con buena salud”, dijo el Ministerio de Exteriores en X, junto a fotos de la activista climática sueca Greta Thunberg y otros integrantes de la flotilla.

La detención de la flotilla desató protestas en varios países.

Manifestantes pro-palestinos protestan en Barcelona, ​​España, el jueves 2 de octubre de 2025 en solidaridad con la Flotilla Global Sumud tras la interceptación de barcos por parte de la armada israelí. (AP Photo/Emilio Morenatti) Emilio Morenatti� - AP�

Más de 10.000 estudiantes de secundaria y de universidades se manifestaron en 40 ciudades de toda España “contra el genocidio sionista” en Gaza y en apoyo a la flotilla.

La concentración más numerosa se registró en Barcelona, donde, según la Guardia Urbana, participaron unas 6500 personas. Durante la protesta, un menor fue “denunciado” por un presunto delito de daños al pegar calcomanías a favor de Palestina en un establecimiento comercial.

Reclamos en América Latina

Los organizadores de la Global Sumud denunciaron las intercepciones como “un ataque ilegal” ocurrido en aguas internacionales. La noticia del bloqueo de la flotilla generó preocupación internacional, especialmente en los países de origen de los activistas.

Hasta el momento, la Cancillería argentina no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación. Entre los integrantes de la flotilla se encuentran los militantes de izquierda Ezequiel Peressini y Celeste Fierro, además del capitán Carlos Bertola, quienes documentaron el viaje a través de redes sociales.

La reacción internacional fue inmediata. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó la acción como “una nueva muestra de la brutalidad de Israel” y acusó a sus líderes de “intentar ocultar sus crímenes contra la humanidad en Gaza”. La fiscalía turca anunció además la apertura de una investigación por el arresto de 24 ciudadanos del país entre los pasajeros.

La gente marcha hacia el consulado de Israel durante una protesta contra la interceptación de la flotilla Sumud con destino a Gaza por parte de las fuerzas navales israelíes, en Estambul, el jueves 2 de octubre de 2025. (AP Photo/Emrah Gurel) Emrah Gurel� - AP�

En Colombia, el presidente Gustavo Petro expulsó el miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá tras denunciar la detención de dos ciudadanas colombianas y exigir su liberación.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió la repatriación “inmediata” de los seis mexicanos que viajaban a bordo: “Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito. Nosotros, evidentemente, les daremos todo el apoyo”, afirmó.

Brasil también condenó la operación israelí, que afectó a 15 de sus ciudadanos, incluida la diputada Luizianne Lins. “Pasa a ser responsabilidad de Israel la seguridad de las personas detenidas”, señaló el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum criticó la detención de connacionales de la flotilla . (Xinhua/Presidencia de México) [e]Presidency of Mexico� - XinHua�

España, que contaba con unos 65 participantes en la flotilla, convocó a la encargada de negocios de Israel en Madrid para expresar su protesta.

Por su parte, el movimiento islamista Hamas condenó la interceptación y la calificó como un “crimen de piratería y terrorismo marítimo”.

Estudiantes brasileño manifiestan en Brasilia en solidaridad con sus connacionales que participan de la flotilla. (Photo by Evaristo Sa / AFP) EVARISTO SA� - AFP�

“Intimidación”

Tras partir de España, la flotilla había hecho una escala de 10 días en la costa de Túnez, donde los organizadores denunciaron dos ataques con drones. También aseguraron que dos de sus barcos fueron objeto de “maniobras de hostigamiento” por parte de Israel.

Aun así, Global Sumud insistió en que continuaría su intento de romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria a Gaza, pese a lo que calificó como tácticas de “intimidación” del ejército israelí.

Luego de esos incidentes, Italia y España desplegaron buques militares para escoltar a la flotilla, en la que viajaban figuras como el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Sin embargo, el miércoles el gobierno español pidió a los activistas no ingresar en la zona de exclusión establecida por Israel —que se extiende 150 millas náuticas desde Gaza— y aclaró que su fragata no los acompañaría, al igual que el buque italiano.

Israel ya había bloqueado campañas similares con flotillas en junio y julio.

Agencias AFP y Reuters