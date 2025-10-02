Shein abrirá sus primeros locales en el mundo: estarán en Francia y ya generan polémica

PARÍS.- La empresa de “moda rápida”, o fast fashion, para compras online Shein abrirá sus primeros locales permanentes en Francia en noviembre, en virtud de un acuerdo con la Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de grandes almacenes, según indicó la empresa asiática en un comunicado. La iniciativa ha suscitado críticas de los minoristas franceses.

Los locales dentro de los grandes almacenes BHV del centro de París y en las Galeries Lafayette de cinco capitales de provincia en todo el país, suponen un nuevo paso para la plataforma de compras online, que hasta ahora solo había tenido locales temporales en diferentes partes del mundo, principalmente con fines de marketing.

Una clienta observa productos de belleza en una tienda temporal (pop-up) de la marca de moda rápida fundada en China Shein, en Dijon, el 26 de junio de 2025 ARNAUD FINISTRE� - AFP�

“Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa”, aseguró Shein, que promete crear 200 empleos directos e indirectos.

El presidente de SGM, Frédéric Merlin, defendió la apertura de los locales franceses y dijo que atraerán a una clientela más joven a sus grandes almacenes. Añadió además, que un mismo cliente puede comprar un artículo de Shein y un bolso de diseño el mismo día.

Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos, usando estrategias de marketing muy agresivas. Su modelo de negocios ha generado detractores y fanáticos en igual medida, inclusive en la Argentina, donde ciertas facilidades para la importación de sus productos provocaron un pico en su popularidad entre los consumidores este año.

Críticas en Francia

Shein, que vende vestidos por 12 euros y jeans por 20, por ejemplo, se enfrenta a la presión de minoristas, políticos y reguladores en Francia, donde los miembros del parlamento han respaldado un proyecto de ley para regular la fast fashion que, de aplicarse, prohibiría a Shein hacer publicidad.

“Frente al Ayuntamiento de París, están creando la nueva megatienda Shein, que, tras destruir decenas de marcas francesas, pretende inundar aún más masivamente nuestro mercado con productos de usar y tirar”, dijo en un comunicado Yann Rivoallan, representante de la asociación de minoristas de moda Fédération Francaise du Prêt-a-Porter.

Una foto tomada el 18 de marzo de 2016 en París muestra el edificio de la tienda BHV Marais MARTIN BUREAU� - AFP�

En Europa, el sector textil y de la moda reprocha a Shein hacer una competencia desleal frente a las empresas locales porque no cumple las mismas normas europeas sobre medio ambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor.

La compañía ha sido acusada de contaminación ambiental por los enormes volúmenes de ropa que pone en el mercado y está bajo sospecha por las condiciones laborales de sus proveedores.

Las dificultades que ya muestran los minoristas franceses para competir con empresas como Zara y H&M podrían empeorar con el lanzamiento de Shein, que logra atraer a los consumidores con problemas de liquidez con sus descuentos permanentes y su aplicación adictiva.

Una clienta entra en una tienda temporal (pop-up) de la marca de moda rápida fundada en China Shein, en Dijon, el 26 de junio de 2025 ARNAUD FINISTRE� - AFP�

Varios minoristas franceses de moda rápida, como Jennyfer y NafNaf, entraron en concurso de acreedores a principios de año.

El primer local de Shein, en la sexta planta del BHV, abrirá sus puertas a principios de noviembre, con aperturas posteriores previstas en los grandes almacenes Galeries Lafayette de Dijon, Grenoble, Reims, Limoges y Angers.

Esta foto tomada el 11 de junio de 2024 muestra el logotipo de Shein frente a sus oficinas en Guangzhou, en la provincia de Guangdong, en el sur de China JADE GAO� - AFP�

Galerías Lafayette expresó su oposición a la apertura de los locales en las cinco sucursales que llevan su nombre, aunque ya no le pertenecen.

“Galeries Lafayette manifiesta su profundo desacuerdo con esta decisión, a la luz del posicionamiento y de las prácticas de esta marca de ultrafast fashion, que están en contradicción con su propia oferta y sus valores”, señaló en un comunicado.

La empresa asiática emplea actualmente 16.000 personas en todo el mundo y en 2022 facturó 23.000 millones de dólares.

Agencia Reuters y AFP