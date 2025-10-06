Israel deporta a Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla tras las denuncias por “condiciones inhumanas”

JERUSALÉN.- Israel anunció este lunes que deportó a otros 171 activistas que fueron detenidos mientras participaban en una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza, incluida la activista sueca Greta Thunberg, y volvió a rechazar las denuncias por maltrato por parte de sus fuerzas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en una publicación en X que otros “171 provocadores de la flotilla Hamas-Sumud [como Israel se refiere a la flotilla], incluida Greta Thunberg, fueron deportados hoy de Israel a Grecia y Eslovaquia”.

La cancillería israelí agregó que los deportados eran ciudadanos de varios países, entre ellos de Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos.

Además, el ministerio volvió a rechazar las denuncias de los activistas sobre maltratos bajo custodia. “Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra publicitaria fueron y seguirán siendo plenamente respetados. Las mentiras que difunden forman parte de su campaña de noticias falsas planificada”, dice el comunicado.

En ese sentido, mencionan un “único incidente violento”, que ya había sido reportado. Según Israel, un detenido español mordió a una trabajadora sanitaria en la prisión de Ketziot tras un examen rutinario antes de su deportación, causándole lesiones leves.

El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, dijo más temprano que de los 309 activistas que aún se encuentran bajo custodia en Israel, se espera que 200 sean expulsados ​​en las próximas 24 horas. Las deportaciones ocurren mientras se negocian en Qatar las condiciones de un posible acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

Fueron especialmente los activistas suizos y españoles de la flotilla Global Sumud (“resiliencia” en árabe) liberados el fin de semana quienes afirmaron haber sido sometidos a condiciones inhumanas durante su detención por las fuerzas israelíes.

Entre los nueve miembros de la flotilla que volvieron en Suiza, algunos denunciaron privación de sueño, falta de agua y comida, además de haber sido golpeados, pateados y encerrados en una jaula, según declaró el grupo que los representa en un comunicado.

La exalcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, es abrazada por una amiga a su llegada al aeropuerto de Barcelona, ​​España, el domingo 5 de octubre de 2025, tras ser detenida en la Flotilla Global Sumud y posteriormente liberada por las autoridades israelíes Joan Mateu Parra� - AP�

Activistas españoles también denunciaron malos tratos a la llegada de 21 de ellos a España el domingo por la noche.

“Nos golpearon, nos arrastraron por el suelo, nos vendaron los ojos, nos ataron de pies y manos, nos metieron en jaulas y nos insultaron”, declaró el abogado Rafael Borrego a la prensa en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

El sábado, activistas suecos afirmaron que la activista climática Greta Thunberg fue empujada y obligada a llevar una bandera israelí durante su detención, mientras que otros afirmaron que les negaron agua y alimentos limpios y les confiscaron sus medicamentos y pertenencias.

El domingo, la Embajada de Suiza en Tel Aviv visitó a los diez ciudadanos suizos que aún se encontraban en prisión y declaró que todos se encontraban “relativamente bien de salud, dadas las circunstancias”. Añadió que estaba haciendo todo lo posible para garantizar su pronto regreso.

La exalcaldesa de Barcelona, ​​Ada Calau, quien también viajaba en la flotilla, afirmó que hubo “malos tratos, pero eso no es nada comparado con lo que sufre el pueblo palestino a diario”.

Decenas de personas esperan la llegada de los 21 ciudadanos españoles integrantes de la Sumud Global Flotilla al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 5 de octubre de 2025, en Madrid A. Pérez Meca - Europa Press� - A. Pérez Meca - Europa Press�

Los periodistas españoles Carlos de Barrón y Néstor Prieto informaron que las autoridades israelíes firmaron una declaración en nombre de los activistas deportados, alegando que habían entrado ilegalmente en Israel.

“Nos presentaron documentos en hebreo, negándonos el derecho a un traductor, y no recibimos asistencia consular porque no permitieron la entrada del cónsul [español] al puerto de Ashdod”, declaró Prieto.

El personal consular ha visitado a activistas en la prisión, según declaraciones de varios países cuyos ciudadanos fueron detenidos.

La llegada de los 21 ciudadanos españoles integrantes de la Sumud Global Flotilla al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 5 de octubre de 2025, en Madrid A. Pérez Meca - Europa Press� - A. Pérez Meca - Europa Press�

La flotilla Global Sumud partió a comienzos de septiembre de Barcelona con la intención de llevar ayuda a la Franja de Gaza, el territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

La Marina israelí interceptó los barcos en aguas internacionales el pasado miércoles y detuvo a sus cientos de activistas, procedentes de decenas de países, entre ellos la Argentina, Brasil, Colombia, México y España.

En ese sentido, familiares de los argentinos que formaban parte de la flotilla, Carlos “Cascote” Bertola, Celeste Fierro y Ezequiel Peressini, tienen previsto exigir este lunes en una conferencia de prensa en la sede de ATE Capital que se “salvaguarde la vida e integridad física de los y las participantes de la Flotilla Global Sumud” y que liberen a los tres “secuestrados”, como ellos llaman a los detenidos.

Agencias AFP y Reuters