El sorprendente video de Greta Thunberg que anuncia su detención por parte de las fuerzas israelíes

La cuenta de la flotilla humanitaria Global Sumud compartió este jueves un video pregrabado de la activista Greta Thunberg donde anunciaba que fue “secuestrada y llevada contra su voluntad” por las fuerzas israelíes. La flotilla buscaba romper el bloqueo naval del Estado judío sobre la Franja de Gaza a través de una misión pacífica cuando fue interceptada y sus activistas detenidos.

“Mi nombre es Greta Thunberg y soy una ciudadana de Suecia. Si estás viendo este video es porque fui secuestrada y llevada contra mi voluntad por las fuerzas israelíes", comenzó la grabación.

El video fue publicado durante la mañana, luego de que la mayoría de las embarcaciones de la flotilla fueran interceptadas por la Marina israelí a 200 kilómetros de las costas de la Franja, dentro de la zona de exclusión establecida por el Ejército de Israel. Fue cerca de las 19 (hora local) que los integrantes de la misión reportaron que había una veintena de barcos militares israelíes a menos de cinco kilómetros de distancia.

Luego, la flota de Israel cortó el paso de las más de 40 naves y rodeó a varias de las embarcaciones durante horas. Allí se incluyó el Alma, el barco principal de la misión. Un periodista de El País, a bordo de una de las embarcaciones, reportó que los activistas tiraron sus celulares al agua antes de que las fuerzas israelíes subieran.

La detención de los activistas a bordo fue confirmada por las autoridades israelíes. Entre ellos se encontraba Thunberg, pero también otras figuras reconocidas en el ámbito internacional, como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la europarlamentaria francesa Rima Hassan. Anunciaron, además, que fueron detenidos de forma segura y serán deportados a Europa.

“Nuestra misión humanitaria era no violenta y respetuosa del derecho internacional. Por favor, díganle a mi gobierno que demande mi inmediata liberación y la del resto”, solicitó Thunberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel declaró que ninguno de los barcos logró su objetivo de ingresar al territorio palestino. “Ninguno de los yates provocadores de Hamas-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal”, informó.

Tras la detención, detallaron que quedaba un último barco en el mar y que, si se aproximaba, iban a impedir su paso. La embarcación se detuvo cerca de la costa gazatí este jueves por la mañana antes de que se perdiera el contacto.

El gobierno israelí difundió un video donde un soldado le entrega sus pertenencias a Thunberg luego de ser detenida. “Greta y sus amigos están a salvo y con buena salud”, escribieron en la publicación.

En tanto, el grupo terrorista Hamas sostuvo que la intercepción como un “crimen de piratería y terrorismo”.

Desde la flotilla denunciaron en un comunicado que el accionar de las fuerzas israelíes en aguas internacionales constituye un crimen de guerra y acusó a Israel de practicar secuestros y detenciones ilegales. También señalaron que las fuerzas israelíes utilizaron agua contaminada y bloquearon las comunicaciones de los barcos deliberadamente.