Israel identificó a los tres cuerpos entregados por Hamas: eran soldados asesinados el 7 de octubre

JERUSALÉN.- Israel dijo el lunes que los restos de tres rehenes devueltos desde Gaza la noche anterior pertenecen a soldados que fueron asesinados en el ataque liderado por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. La identificación supuso otro avance para el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, los terroristas palestinos han entregado los restos de 20 rehenes. Aún quedan ocho en Gaza, entre ellos, el argentino Lior Rudaeff.

Por su parte, funcionarios de salud en Gaza dijeron que Israel había entregado los cuerpos de 45 palestinos como parte del acuerdo de intercambio. Zaher al-Wahidi, vocero del Ministerio de Salud de Gaza –gobernada por Hamas-, dijo a AP que el hospital Nasser de Gaza, había recibido los restos el lunes por la mañana.

Vehículos de la Cruz Roja que transportan los cuerpos de tres personas, presuntamente rehenes fallecidos entregados por Hamas, se dirigen hacia el paso fronterizo con Israel, para ser entregados a las autoridades israelíes, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el domingo 2 de noviembre de 2025 Jehad Alshrafi� - AP�

Escándalo político

La última devolución de rehenes se produjo mientras Israel se veía sacudido por un escándalo político que involucraba a la exjefa legal del ejército israelí, quien fue arrestada durante.

El arresto de la general de división Yifat Tomer-Yerushalmi, la exjefa legal de las fuerzas israelíes, se produjo apenas días después de que hiciera la sorprendente admisión de que era responsable de filtrar un video que mostraba a soldados israelíes agrediendo sexualmente a un detenido palestino y renunciara a su cargo.

El arresto siguió a una búsqueda frenética el domingo a lo largo de la playa de Tel Aviv por Tomer-Yerushalmi, después de que su familia expresara preocupaciones por su seguridad y la policía encontrara su auto abandonado a lo largo de la costa, informó el Canal 12 de Israel. La policía dijo que fue encontrada poco después de que comenzara la búsqueda.

El exfiscal militar jefe, el coronel Matan Solomesh, también fue arrestado, informó la Radio del Ejército de Israel.

Los dos debían comparecer ante el tribunal el lunes. Las autoridades no hicieron comentarios de inmediato.

Liberación lenta de cuerpos

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, identificó a los tres rehenes devueltos como el capitán Omer Neutra, un estadounidense-israelí de 21 años; el sargento Oz Daniel, de 19; y el coronel Assaf Hamami, de 40. Un comunicado anterior de Hamas dijo que sus restos fueron encontrados el domingo en un túnel en el sur de Gaza.

“El gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel, y de todas las familias de los rehenes caídos”, dice un comunicado oficial. “El gobierno y todas las agencias estatales mantienen su firme compromiso de repatriar a todos nuestros rehenes caídos para que reciban un entierro digno en Israel”, agrega.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que había hablado con la familia de Neutra. “Estaban emocionados, en un sentido, pero en otro sentido, obviamente, no es tan bueno”, dijo Trump.

Los terroristas vienen liberando uno o dos cuerpos cada pocos días. Israel exige un progreso más rápido, y en ciertos casos ha dicho que los restos no eran de ningún rehén. Hamas dijo que el trabajo se complica por la devastación generalizada.

Israel, a su vez, ha ido entregando los restos de 15 palestinos por cada rehén israelí devuelto. Los funcionarios de salud en Gaza han tenido dificultades para identificar cuerpos sin acceso a kits de ADN.

Solo 75 de los 225 cuerpos palestinos devueltos desde que comenzó el alto el fuego han sido identificados, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio ha publicado fotos de los restos en línea y ha utilizado proyectores para mostrar las imágenes en las paredes del hospital Nasser, todo con la esperanza de que las familias los reconozcan.

Los cuerpos de palestinos no identificados, repatriados desde Israel como parte del acuerdo de alto el fuego, son llevados al Hospital Nasser en Khan Yunis, Franja de Gaza, el lunes 3 de noviembre de 2025 Jehad Alshrafi� - AP�

¿Quiénes eran los rehenes devueltos?

El estadounidense-israelí, Neutra, tenía 21 años cuando murió. En el ataque del 7 de octubre de 2023 fue secuestrado junto con el resto de la tripulación de su tanque. En diciembre de 2024, el ejército anunció que Neutra había sido asesinado en el ataque que inició la guerra.

Los padres de Neutra fueron una presencia regular en protestas en Estados Unidos e Israel, y se dirigieron a la Convención Nacional Republicana el año pasado.

Los terroristas tomaron el cuerpo de Daniel, de 19 años, de su tanque, junto con otros tres. Le sobreviven sus padres y su hermana melliza.

Hamami comandaba la brigada sur de Israel en la división de Gaza y murió temprano el 7 de octubre de 2023, en combates para defender el kibutz Nirim.

Según los medios israelíes, Hamami fue la primera persona en el ejército en declarar que Israel estaba en guerra, menos de 10 minutos después de que comenzara el ataque. Hamami y dos de sus soldados fueron asesinados y sus cuerpos llevados a Gaza. Los restos de los otros dos soldados fueron recuperados en julio de 2024. A Hamami le sobreviven su esposa y tres hijos.

Ataque en Gaza

En este contexto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron este lunes haber abatido a “varios terroristas que habían cruzado la Línea Amarilla, que marca la retirada del ejército, y se habían acercado a las tropas” en el sur de la Franja de Gaza durante la madrugada madrugada.

Según el ejército, los palestinos “representaban una amenaza inmediata” para las fuerzas estacionadas en la zona, y agrega que, poco después de ser avistados, la Fuerza Aérea israelí los atacó y los abatió “para neutralizar la amenaza”.

Las FDI afirman que permanecen desplegadas en Gaza “de conformidad con el acuerdo de alto el fuego” y que continuarán “operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”.

❌VIOLACIÓN DEL CESE AL FUEGO: Terroristas cruzaron la línea amarilla y avanzaron hacia las tropas de las FDI en el sur de Gaza, representando una amenaza inmediata para ellas.



Tras la identificación, y con el fin de eliminar la amenaza contra las tropas, las FDI realizaron un… — FDI (@FDIonline) November 3, 2025

El intercambio de restos de rehenes por cuerpos palestinos ha sido la parte central de la fase inicial del alto el fuego mediado por Estados Unidos. El plan de 20 puntos incluye la formación de una fuerza internacional de estabilización de socios árabes y otros que trabajaría con Egipto y Jordania para asegurar las fronteras de Gaza y garantizar que se respete el alto el fuego.

Varias naciones han mostrado interés en participar en una fuerza de paz, pero han pedido un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU antes de comprometer tropas.

Otras preguntas difíciles incluyen el desarme de Hamas y la gobernanza de una Gaza de posguerra, así como cuándo y cómo se incrementará la ayuda humanitaria.

Humo se eleva de un edificio del complejo hospitalario Soroka tras ser alcanzado por un misil disparado desde Irán en Beersheba, Israel, el 19 de junio de 2025 Leo Correa� - AP�

La guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamas comenzó con el ataque liderado por Hamas en 2023 que mató a unas 1200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 68.800 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de una comisión de investigación de la ONU y otros de cometer genocidio en Gaza, ha disputado las cifras del ministerio sin proporcionar un conteo alternativo.

Agencias AP y ANSA