Israel restablece la tregua tras una noche de violencia en Gaza: más de 100 muertos y nuevas tensiones por los rehenes

JERUSALÉN.- Israel anunció este miércoles el restablecimiento del alto el fuego en la Franja de Gaza horas después de haber lanzado una serie de intensos bombardeos a lo largo del enclave palestino. Los ataques, los más letales desde que comenzó la tregua el 10 de octubre, dejaron al menos 104 muertos -incluidos 46 niños- y más de 250 heridos, según informó el Ministerio de Salud gazatí.

El gobierno israelí explicó que las operaciones fueron una respuesta al presunto asesinato de un soldado en Rafah, en el sur del territorio, hecho que atribuyó a un combatiente de Hamas. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo haber ordenado ”contundentes ataques" en represalia, tras acusar al grupo islamista de violar el acuerdo al entregar fragmentos de lo que, según Israel, eran restos de un rehén recuperado previamente.

Netanyahu calificó los recientes hechos como “una clara violación del acuerdo” y acusó a Hamas de haber “escenificado” la entrega de los restos de los rehenes mediante un video manipulado. Según fuentes estadounidenses citadas bajo anonimato, Israel había informado a Washington sobre los ataques antes de llevarlos a cabo el martes. De acuerdo con el ejército israelí, las operaciones estuvieron dirigidas contra “30 terroristas que ocupaban posiciones de mando dentro de organizaciones armadas” en el enclave palestino.

De acuerdo con la directiva del nivel político, y tras una serie de alcances contra decenas de objetivos terroristas y terroristas, las FDI han comenzado la aplicación renovada del cese al fuego en respuesta a las violaciones de Hamás.



En un comunicado, las FDI subrayaron que “Israel continuará respetando el acuerdo, pero responderá con firmeza a cualquier violación”, en un intento por mantener el equilibrio entre la presión militar y el compromiso diplomático alcanzado con la mediación internacional.

El ministro de Defensa, Israel Katz, reforzó el tono de las advertencias al declarar que “no habrá inmunidad para nadie en la dirección de Hamas, ni para los que visten traje ni para los que se esconden en túneles”. Advirtió además que “a quien levante la mano contra un soldado, se le cortará la mano”, en alusión directa a una política de represalias sin concesiones frente a cualquier ataque o intento de sabotaje del acuerdo de tregua.

Israel acusó a Hamas por el asesinato de un soldado y respondió con fuego

Por su parte, Hamas negó cualquier implicación en el tiroteo de Rafah y acusó a Tel Aviv de haber roto la tregua. El grupo terrorista afirmó haber intentado localizar los cuerpos de los rehenes fallecidos “en medio de la vasta destrucción” causada por los ataques aéreos israelíes. En respuesta, anunció que retrasará la entrega del cadáver de otro rehén prevista.

Desde el Air Force One en su gira por Asia, el presidente estadounidense Donald Trump respaldó la ofensiva y aseguró que Israel “debería contraatacar” cuando sus tropas sean atacadas. “Nada pondrá en peligro el alto el fuego. Hamas es una parte muy pequeña de la paz en Medio Oriente y debe comportarse. Si no lo hace, será eliminado”, advirtió.

El mandatario afirmó además que la tregua —que cuenta con el aval de Washington— “seguirá en pie”, a pesar de la escalada. “Han matado a un soldado israelí, así que los israelíes devolvieron el golpe, y deben hacerlo”, insistió.

El ejército israelí identificó al militar fallecido como el sargento mayor Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, quien también tenía ciudadanía estadounidense. Según un funcionario militar, el soldado murió cuando su vehículo fue alcanzado por “fuego enemigo” durante una operación de desmantelamiento de túneles en Rafah.

Noche de horror en Gaza

Los hospitales de Gaza colapsaron ante la llegada de los heridos y de los cuerpos recuperados entre los escombros. La entidad de salud del enclave denunció 104 muertos en los ataques nocturnos y 253 heridos.

El vocero de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, señaló que “entre los fallecidos hay niños, mujeres y ancianos. Fue una de las noches más sangrientas desde la tregua”, dijo.

Palestinos lloran durante el funeral de personas que murieron en un ataque militar israelí, en el Hospital Al-Awda en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 29 de octubre de 2025 Abdel Kareem Hana� - AP�

En Deir al-Balah, el hospital Aqsa recibió al menos diez cadáveres, entre ellos los de tres mujeres y seis niños. En el sur, el hospital Nasser de Khan Yunis informó de veinte fallecidos, incluidos trece menores. El hospital Al-Awda reportó treinta cuerpos, catorce de ellos niños.

“Los bombardeos no cesaron, hubo explosiones toda la noche”, relató Khadija al Housni, una residente del campo de refugiados de Al Shati. “Acabábamos de empezar a respirar de nuevo, a intentar reconstruir nuestras vidas, cuando volvió la guerra”.

Un hombre lleva a un niño herido en un ataque israelí al hospital Al-Awda en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 29 de octubre de 2025 -� - AFP�

En los hospitales, escenas de desesperación se repetían. Familias lloraban sobre los cuerpos envueltos en sudarios blancos. “¿Qué hicieron estos niños? ¿Por qué los mataron?”, preguntó Yehya Eid, que perdió a su hermano y a sus sobrinos en el ataque.

En los campos de refugiados, el miedo a una nueva guerra volvió a instalarse. “Estamos agotados”, dijo Jalal Abbas, desplazado en una tienda en Deir el Balah. “Cada vez que creemos que la paz es posible, vuelve el sonido de los misiles”.

Un frágil equilibrio

El alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre, surgió de una mediación liderada por Estados Unidos con el respaldo de varios actores regionales. El acuerdo contempla la liberación de rehenes israelíes y la entrega de los restos de los cautivos fallecidos, a cambio de la excarcelación de unos 2000 prisioneros palestinos y una retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

No obstante, la devolución de los cuerpos de los rehenes se transformó en el principal punto de conflicto entre las partes. Hasta ahora, Hamas entregó solo 15 de los 28 cadáveres comprometidos, argumentando dificultades logísticas para recuperarlos entre los escombros dejados por los bombardeos. Israel rechaza esa versión y acusa al grupo islamista de retener deliberadamente los restos con fines políticos, lo que agrava la desconfianza entre ambos bandos.

En la Franja aún permanecen 13 cuerpos de rehenes, cuya devolución parcial mantiene bloqueadas las negociaciones para pasar a las etapas siguientes del acuerdo. Estas fases incluyen temas de alta sensibilidad, como el eventual desarme de Hamas, el despliegue de una fuerza internacional de seguridad en el territorio y la definición del futuro gobierno gazatí, cuestiones que siguen sin consenso y condicionan la viabilidad del proceso de paz.

