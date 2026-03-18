Guerra en Medio Oriente: Israel asegura haber matado al jefe de Inteligencia iraní, Esmail Jatib

JERUSALÉN.— El ministro israelí de Defensa afirmó este miércoles que el Ejército de Israel mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib. “Anoche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también”, dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.

Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, confirmada el martes por las autoridades de Teherán, y a la del jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Gholam Reza Soleimani.

Por otro lado, Katz afirmó que “se esperan sorpresas importantes a lo largo del día en todos los frentes”, sin dar más detalles. La información sobre la muerte de Jatib luego fue también confirmada por el Ejército israelí.

🔴ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran.



Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against… pic.twitter.com/654lpYCZ1c — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a Khatib en 2022 por la “participación del Ministerio de Inteligencia en actividades cibernéticas contra Estados Unidos y sus aliados”, indicó que su año de nacimiento fue 1960 o 1961.

Según el comunicado, Khatib había nacido en Ghayenat, en la provincia de Khorasan del Sur, en Irán.

Esmail Khatib (ATTA KENARE / AFP) ATTA KENARE - AFP

Khatib “dirige varias redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje y ataques de ransomware en apoyo de los objetivos políticos de Irán”, informó el Tesoro en aquel momento.

“Además de llevar a cabo actividades cibernéticas maliciosas que afectaron a los sitios web del gobierno albanés, los ciberdelincuentes (del Ministerio de Inteligencia) también fueron responsables de la filtración de documentos supuestamente procedentes del gobierno albanés e información personal asociada a residentes albaneses”, agregó.

El Tesoro también calificó al Ministerio de Inteligencia de Irán, en otra ronda de sanciones, como “uno de los principales servicios de seguridad del gobierno iraní, responsable de graves violaciones de los derechos humanos”.

Durante su mandato, el jefe de Inteligencia “también persiguió agresivamente a las personas que denunciaban abusos y violaciones de los derechos humanos en Irán, así como a sus familias, y sometió a los detenidos a torturas en centros de detención secretos”.

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