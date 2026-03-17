Tras abatir al jefe de seguridad nacional de Irán, Israel ahora va por Mojtaba Khamenei

TEHERÁN.– Israel reivindicó este martes la muerte del jefe de seguridad nacional iraní, Ali Larijani, una figura clave del establishment, considerado por el gobierno israelí como el líder de facto del régimen tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei el primer día del conflicto.

Las autoridades israelíes también anunciaron la muerte del general Gholamreza Soleimani, otro alto dirigente de las fuerzas de seguridad de la república islámica. Ambos fueron claves en la violenta represión a las protestas en enero que desafiaron los 47 años de gobierno teocrático.

Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Soleimani, jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria, fueron “eliminados anoche”, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz.

Ali Larijani ocupó varios altos cargos en el régimen islámico Vahid Salemi - AP

Las muertes despojaron a Irán de dos importantes mandos en una guerra que representa la mayor prueba para la República Islámica en décadas. Este doble golpe decapita el aparato de seguridad de Irán y sumerge en el caos el liderazgo del país, mientras el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, permanece en silencio.

“No se oye ni se ve a Mojtaba Khamenei (...) pero puedo decir algo: seguiremos persiguiendo a toda persona que represente una amenaza para Israel", advirtió el vocero militar israelí, Effie Defrin.

Según los medios israelíes, la eliminación de Larijani estaba planificada para la noche del domingo al lunes, pero fue pospuesta en el último momento. El lunes al mediodía, habría llegado información indicando que Larijani se dirigiría a uno de sus departamentos seguros.

Larijani ocupó una serie de altos cargos y era cercano al fallecido Ali Khamenei, pero tenía fama de mantener relaciones pragmáticas con otras facciones del sistema gobernante. Asesoró a Khamenei sobre la estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump, que tuvieron lugar hasta días antes del sorpresivo bombardeo de Estados Unidos e Israel que desató la guerra.

El general iraní Gholamreza Soleimani dirigía las fuerzas voluntarias Basij ATTA KENARE� - AFP�

El dirigente fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en enero pasadopor coordinar la violenta represión de las protestas. También Soleimani estaba bajo sanciones de Estados Unidos, así como de la Unión Europea y otras naciones por su papel en ayudar a reprimir la disidencia durante años a través del Basij.

“Alma purificada”

“Las almas puras de los mártires recibieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Larijani", declaró el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, al confirmar la muerte de Larijani. Y añadió que también murieron su hijo y su guardaespaldas.

La Guardia Revolucionaria había declarado más temprano en su página web oficial, Sepah News, la muerte de Soleimani, y dijo que “fue martirizado en un atentado terrorista perpetrado por el enemigo sionista–estadounidense”.

Las muertes de Larijani y Soleimani se dieron en vísperas del Chaharshanbe Souri, o el Festival del Fuego, que se realiza poco antes del año nuevo persa. Las autoridades han enviado mensajes de texto amenazantes instando al público a no celebrar el festival, advirtiendo que las celebraciones podrían ser manipuladas por “alborotadores”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al anunciar la muerte de los dos dirigentes iraníes

Los medios estatales difundieron imágenes de manifestaciones progubernamentales, incluidas unas de hombres de civil blandiendo fusiles de asalto y escopetas sobre motocicletas, una señal de que el gobierno quiere evitar nuevas protestas como las sucedidas en enero, reprimidas a sangre y fuego por el régimen.

La televisión estatal mostró más tarde multitudes de mujeres envueltas en negro y hombres mayores ondeando banderas y retratos del fallecido Ali Khamenei.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que las dos muertes buscaban debilitar al gobierno iraní, de manera de abrir las puertas a una rebelión. “Estamos socavando a este régimen para dar al pueblo iraní la oportunidad de removerlo. No sucederá de una sola vez, no será fácil. Pero si persistimos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino", señaló.

El Ejército israelí dijo que lanzó una “oleada de ataques de gran escala” en Teherán, señalando que atacó centros de mando, sitios de lanzamiento de misiles y sistemas de defensa antiaérea, y que estaba intensificando los ataques en el Líbano contra los milicianos de Hezbollah, aliados de Irán.

Un ataque israelí contra el sur del Líbano desde una posición en Galilea (Archivo) ODD ANDERSEN� - AFP�

El Ejército libanés informó que tres soldados murieron en ataques israelíes. Un ataque aéreo cerca del aeropuerto internacional de Beirut mató a una persona e hirió a nueve, según el Ministerio de Salud libanés.

Los ataques de Israel han desplazado a más de 1 millón de libaneses, el 20% de la población del país, según el gobierno libanés, que afirma que 912 personas han muerto desde el estallido de la guerra.

Bombardeos iraníes

El conflicto que envuelve a Medio Oriente ya se encuentra en su tercera semana, con al menos 2000 muertos y sin final a la vista, mientras Irán continuaba este martes su respuesta a la escalada de Israel y Estados Unidos martillando objetivos israelíes y en otros países con intereses estadounidenses.

Las sirenas de ataque aéreo sonaron durante todo el día en Tel Aviv y las ciudades circundantes, mientras se oyeron fuertes explosiones de interceptores incluso en Jerusalén. El bombardeo puso de relieve la capacidad de Teherán para llevar a cabo ataques de largo alcance a pesar de más de dos semanas de bombardeos en su territorio.

Irán lanzó asimismo ataques contra varios de sus vecinos árabes y contra infraestructura petrolera en toda la región, mientras tiene en la mira a las embarcaciones que intenten pasar el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial y cuyo cierre virtual tiene al mundo al borde de una crisis energética.

El momento del estallido de un buque irakí bombardeado por Irán en el estrecho de Ormuz

Un funcionario iraní advirtió que Teherán no tiene intención de renunciar al cierre del estrecho, en tanto los aliados de Estados Unidos han rechazado los llamados del presidente Donald Trump para que ayuden a reabrirlo.

En Emiratos Árabes Unidos fue alcanzada una instalación petrolera en Fujairah, y un hombre murió en Abu Dhabi por los escombros de un misil interceptado. Dubái, importante centro de tránsito para los viajes internacionales, cerró brevemente su espacio aéreo.

Arabia Saudita reportó que interceptó drones, mientras se podían escuchar defensas antiaéreas apuntando contra el fuego entrante sobre la capital de Qatar, Doha. En Irak, dos drones fueron derribados por el sistema de defensa en la embajada estadounidense en Bagdad, mientras que otro se estrelló dentro del complejo de la embajada.

El humo se eleva del pueblo libanés de Khiam tras un bombardeo israelí (Archivo) ODD ANDERSEN� - AFP�

Los países del Golfo Pérsico han sufrido más de 2000 ataques con misiles y drones desde el inicio de la guerra, que han alcanzado a misiones diplomáticas y bases militares estadounidenses, así como infraestructuras petroleras, puertos, aeropuertos, buques y edificios residenciales y comerciales.

Un alto funcionario iraní, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que Mojtaba Khamenei rechazó las propuestas transmitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para “reducir la tensión o alcanzar un alto el fuego con Estados Unidos”, sin ofrecer más detalles.

Además, dijo que el nuevo líder supremo celebró su primera sesión de política exterior desde su nombramiento y señaló que no es “el momento adecuado para la paz hasta que Estados Unidos e Israel se pongan de rodillas, acepten la derrota y paguen una indemnización".

No aclaró si Khamenei, de quien aún no se han publicado imágenes desde que fue nombrado la semana pasada para sustituir a su fallecido padre, asistió a la reunión en persona o de forma remota.

Agencias AFP, AP y ANSA