Italia se prepara para reclutar a 60.000 "asistentes cívicos", voluntarios que deberán controlar que se respeten las reglas de distanciamiento social para controlar el coronavirus

25 de mayo de 2020

ROMA.- En el marco de la creciente alarma por las multitudes que salieron este fin de semana -el primero en libertad desde el lockdown -, Italia se prepara para reclutar a 60.000 "asistentes cívicos" , voluntarios que deberán controlar que se respeten las reglas de distanciamiento social para controlar el coronavirus.

Luego de un fin de semana marcado por imágenes de jóvenes demasiado pegados en sitios conocidos por la "movida" nocturna, se sancionaron miles de multas y varios alcaldes indignados decidieron tomar nuevas medidas como el establecimiento de toques de queda y cierre de bares anticipados.

En sintonía con los alcaldes, el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, tomó cartas en el asunto. Junto a la Protección Civil y de acuerdo con Antonio Decaro, el presidente de ANCI, la asociación que agrupa a todos los intendentes italianos, Boccia selló un pacto para enrolar a unos 60.000 voluntarios que ayudarán a hacer respetar las normas vigentes para contener un contagio que, si bien se frenó, aún no terminó .

La Protección Civil, en efecto, reportó hoy 300 nuevos casos -el menor número desde el 27 de febrero, casi la mitad detectados en Lombardía- y 92 muertos, una cifra bajísima respecto a dos meses atrás, que elevó el balance total de fallecidos a 32.877 .

Los 60.000 "asistentes cívicos" serán reclutados entre desocupados , personas que están recibiendo el subsidio de desocupación o la renta de ciudadanía, o jubilados que no cobrarán ningún sueldo, aunque sí tendrán un seguro. Su función será colaborar para que se cumplan las normas de distanciamientos social -que debe ser de al menos un metro- y el uso del barbijo cuando sea necesario, en parques, playas, mercados, plazas y demás. Sitios donde desde el fin de la cuarentena, el lunes pasado, se han detectado demasiados "assembramenti" , es decir, aglomeraciones, que siguen prohibidas y que podrían volver a hacer disparar el contagio.

"No son rondas y tampoco son agentes de policía municipal, sino que se trata de voluntarios que se pondrán a disposición de sus comunas por 16 horas semanales ", explicó Boccia. "Después del llamado para reclutar a miles de médicos, enfermeros y operadores de la Protección Civil, al principio de la emergencia, ahora es el momento de reclutar a todos aquellos ciudadanos que tienen ganas de dar una mano, demostrando gran sentido cívico", agregó.

"Su tarea no será policial, sino simplemente la de recordar el respeto de las reglas. Y si las personas siguen sin respetarlas, los asistentes cívicos podrán llamar a los agentes de policía municipal ", precisó. Y detalló que los reclutados llevarán pecheras con la insignia "assistente civico" junto al logo de la Protección Civil y de su comuna para identificarse.

Polémica

El anuncio de Boccia tuvo gran repercusión, especialmente en el seno del gobierno de Giuseppe Conte. El Ministerio del Interior, que fue durante el fin de semana el encargado de salir a controlar, hacer multas de entre 400 y 3000 euros y dispersar a los infractores, al parecer no sabía absolutamente nada sobre el tema.

"Las decisiones fueron tomadas sin preventiva consulta del ministerio del Interior", indicó un comunicado de la cartera, que no ocultó su irritación por la novedad . Y aclaró que la implementación de los asistentes cívicos "no deberá comportar tareas demás para las fuerzas de policía ya empeñadas cotidianamente en los controles del territorio".

Desde el entorno de la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, no ocultaron su perplejidad sobre cómo se elegirán a los asistentes cívicos y quiénes verificarán si tienen, por ejemplo antecedentes penales o si son idóneos para la tarea. Otra gran duda importante fue en cuanto a su adiestramiento tiene que ver con quién los preparará.

Lo cierto es que la propuesta fue criticada duramente por la oposición, que no dudó en tildarla como "una nueva payasada orwelliana" del gobierno de Conte y de algunos miembros del Movimiento Cinco Estrellas (M5E), agrupación que se encuentra en coalición de gobierno con el Partido Democrático (PD). "La fuga hacia adelante de Boccia sobre los asistentes cívicos no me convence y no le convence al M5E", tuiteó Gianluca Castaldi, subsecretario para las relaciones con el Parlamento. "Para nosotros los ciudadanos tienen que controlar lo que hacen los políticos, no lo que hacen otros ciudadanos", agregó y llamó a Boccia a dar un paso hacia atrás.