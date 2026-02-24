Italia logró recuperar manuscritos de Benito Mussolini sobre un encuentro con Adolf Hitler
Fueron localizados por los Carabineros del Núcleo de Protección del Patrimonio Cultural de Turín y enviados al Archivo Central del Estado por su gran relevancia
En lo que sugiere un hallazgo histórico, Italia recuperó manuscritos del líder fascista Benito Mussolini con motivo de un encuentro con Adolf Hitler, celebrado en el castillo de Klessheim el 22 de abril de 1944. Los folios pueden identificarse, con alto grado de certeza, como los apuntes preparados por Mussolini de cara a la reunión.
Los apuntes fueron localizados por los Carabineros del Núcleo de Protección del Patrimonio Cultural de Turín, quienes, dada la relevancia del hallazgo, los entregaron al Archivo Central del Estado para su resguardo.
Según explicó su director general, Andrea Tarasco, el objetivo es “estudiarlos a fondo para reinsertarlos en sus contextos históricos y archivísticos de referencia”, ya que podrían contribuir a escribir “otras páginas o nuevos detalles sobre páginas ya escritas de nuestra historia de Italia”. La autenticidad de los manuscritos también fue respaldada por los exámenes técnicos realizados por los Carabineros del RIS de Parma.
Al comparar la escritura con otros documentos atribuidos con absoluta certeza a la mano de Mussolini, el RIS confirmó numerosas analogías en el trazo y, por tanto, su autenticidad. Además de los análisis grafológicos, se tomó en cuenta el plegado de los folios en cuatro partes, característico de apuntes de bolsillo.
Las “notas” del Duce fueron detectados por un particular entre documentos puestos a la venta por una conocida casa de subastas de Turín. Incluso se había solicitado para ellos un Certificado de Libre Circulación ante la superintendencia local. Pero dada su especial relevancia histórica, fueron finalmente asignados al Archivo Central.
En los escritos, Mussolini enumera de manera detallada diversos asuntos, ordenados tres grandes ejes: “Fuerzas Armadas”, “Política” y “Economía y Trabajo”. Aunque los folios carecen de fecha, su contenido coincide en numerosos puntos con los temas abordados por Mussolini y su reducido grupo de colaboradores durante el encuentro con Hitler del 22 de abril de 1944.
Según expusieron los especialistas, los documentos circulaban desde hacía tiempo en el mercado de antigüedades, presumiblemente desde que el archivo personal de Mussolini y los archivos de numerosos organismos de la llamada República Social Italiana desaparecieron en abril de 1945.
“La redacción manuscrita por parte del jefe de Gobierno de la RSI en el ejercicio de sus funciones, relativa a asuntos de Estado, civiles y militares, así como a las relaciones con un gobierno extranjero, indica que toda la documentación debe considerarse patrimonio histórico del Estado italiano”, señalaron los Carabineros del TPC.
La institución entregó también al Archivo Central otros documentos de relevancia: papeles que pertenecieron a Gabriele D’Annunzio. En este caso se trata de borradores autógrafos de discursos oficiales.
Entre ellos destaca el borrador de un telegrama, escrito de puño y letra por Mussolini y enviado a D’Annunzio; además de una versión del discurso dirigido al Rey y a las autoridades con motivo de la inauguración de la estatua del Bersagliere en 1932, y un borrador mecanografiado titulado “Viático a S.A.R. Amadeo de Saboya, Duque de Aosta, Gobernador General del África Oriental Italiana y virrey de Etiopía”.
En este último caso, los documentos fueron hallados por el Núcleo TPC de Florencia, en coordinación con la Fiscalía, tras la alerta de un particular que detectó estos escritos nuevamente a la venta.
