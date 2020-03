Para evitar la aglomeración de los aeropuertos, ejecutivos que viajaban en primera optan ahora por vuelos privados Crédito: Royal Class

Compran barbijos de hasta 100 dólares y cambian sus planes de viaje hacia zonas más aisladas; algunos ejecutivos reservan "vuelos de evacuación" para salir de zonas críticas

NUEVA YORK.- El Covid-19 no sabe de fronteras ni divisiones sociales. Eso no significa que las divisiones sociales no existan.

"Camino a París", escribió Gwyneth Paltrow en Instagram la semana pasada, debajo de una foto de ella misma en el avión rumbo a la Semana de la Moda de París, y luciendo una mascarilla negra. "Ya trabajé en esta película", agregó la actriz, en referencia a su papel en Contagio , el thriller de 2011. "¡Cuídense!"

Paltrow no posó con un barbijo cualquiera, como los de Kate Hudson y Bella Hadid, por ejemplo, que hace unos días también postearon selfies con barbijos descartables comunes. Paltrow, la influencer de los influencers, optó por una elegante "máscara de aire urbana", de la empresa sueca Airinum, que tiene cinco capas de filtración y "una terminación ultrasuave y agradable a la piel del rostro".

Poco importó que los médicos le hayan implorado a la gente que no caiga en la manía de los barbijos. Según el sitio web de la empresa Airinum, esas máscaras, que cuestan entre 69 y 99 dólares y no paran de aparecer en el Instagram de los estilistas, están agotadas y no se conseguirán hasta el mes de abril. De hecho, se agotaron en la tienda de diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En la histórica farmacia C.O. Bigelow Apothecaries, en el Greenwich Village neoyorquino, las máscaras faciales N95, que son las que efectivamente filtran virus, están agotadas desde hace semanas, y hay más de 300 personas en lista de espera.

"Acá vienen a comprar personas muy importantes, y suelen ser muy humildes", dice Justin O'Connor, empleado de la farmacia. "Pero ahora, con tal de conseguir una máscara, se ponen intensos y te dicen cosas tipo: '¿Vos sabés con quién estás hablando?'".

La empresa británica Cambridge Mask Co., cuyas máscaras tienen "capas de filtración de partículas y carbono de grado militar", ha visto multiplicarse 20 o 30 veces la demanda de sus máscaras, que cuestan 30 dólares.

Los ricos no escatiman en gastos cuando se trata de reducir al máximo los efectos del coronavirus en sus vidas. Los grandes ejecutivos abandonan la primera clase de los aviones comerciales y optan por los aviones privados. El jet-set redirige sus planes de viaje hacia destinos más aislados. Y los ricos en general consultan a sus médicos particulares y recurren a servicios de salud privados.

En esta época en la que una carraspera leve a cuatro filas de asientos de distancia parece un llamado de la muerte, los que pueden pagan lo que sea para evitar las largas filas de los controles de seguridad y el hacinamiento de los aviones, y toman vuelos privados, una atractiva opción para los pudientes que deseen escapar del tumulto de las ciudades hasta una casa segura en el campo.

The Guardian también ha informado que varios ejecutivos reservaron aviones para "vuelos de evacuación" para salir de China y otros lugares afectados.

Para el negocio del alquiler de aviones, el miedo es sinónimo de oportunidad. Southern Jet, una empresa de chárteres de Boca Raton, Florida, envió un mail de marketing con la frase: "Evite el coronavirus con un vuelo particular ... ¡Obtenga ya mismo una cotización!".

Un vuelo típico de Florida a Nueva York en un jet mediano cuesta alrededor de 20.000 dólares. A partir de su mail, la empresa tuvo un repunte de reservas, pero también recibió algunas respuestas tildando de "repugnante" su campaña publicitaria, según relata Eric Sanchez, gerente de ventas de la compañía.

Otros viajeros acaudalados que tenían planificadas vacaciones en países afectados, como Italia, ahora están optando por el aislamiento de los yates que se alquilan en el Mediterráneo, lejos de las infectadas playas.

Pero ¿adónde ir? La agenda de los ricos y famosos quedó patas para arriba, con la cancelación o postergación de los festivales artísticos, las ferias de lujo y los eventos exclusivos.

La semana pasada, la industria de los relojes de lujo canceló dos de sus mayores eventos anuales, la feria Art Basel Hong Kong fue cancelada y la de Art Dubai fue pospuesta.

