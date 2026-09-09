Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú, EN VIVO: qué se sabe de los acusados por el asesinato a sangre fría en París del expuma
El deportista fue atacado a disparos en la capital francesa en marzo de 2022; se conocieron videos de los momentos previos al asesinato; este lunes comenzó el juicio contra uno de los acusados
El inicio de la pelea
Los videos, que fueron difundidos por el canal de televisión francés TF1, mostraron el momento en que Aramburú, que se encontraba junto a su amigo Shaun Hegarty, mantuvo una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua del local gastronómico Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain.
En el video se ve cómo tras el cruce verbal, le toca la cara a alguien de la mesa contigua y agarra por detrás de la ropa a Le Periol, que estaba sentado en una silla, y lo tira al suelo. Luego de eso, la pelea escaló.
En un momento determinado se desafiaron a pelear sobre el boulevard y el enfrentamiento escaló hasta los golpes, patadas y empujones, que terminaron cuando intervinieron miembros del personal del restaurante y uno de los dos franceses mostró una pistola automática, según reconstruyó en su momento el diario Le Parisien.
El juicio por el asesinato de Aramburú: un informe de la TV francesa mostró la previa del crimen del rugbier
Este martes se lleva a cabo en París la segunda audiencia del juicio por el asesinato del exjugador de rugby argentino Federico Martín Aramburú. A raíz del inicio del proceso, un noticiero de la televisión francesa difundió las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los momentos previos al crimen.
La filmación, que se difundió en las últimas horas, mostró la discusión ocurrida en marzo de 2022 en el local gastronómico Le Mabillon, ubicado en el barrio parisino de Saint-Germain. En el video, el deportista aparece junto a su socio Shaun Hegarty cuando comienzan a intercambiar insultos con personas que estaban en una mesa cercana.
La segunda jornada del juicio de Federico Martín Aramburú: las pericias psicológicas de los acusados
PARIS.– Este martes, en la segunda jornada de su juicio ante el Tribunal de la Corte en lo Criminal de París, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, acusados de haber asesinado a sangre fría a Federico Martín Aramburú el 19 de marzo de 2022, no comparecieron por los hechos, sino para echar luz sobre su propia identidad. Tras las cautelosas confesiones realizadas el día anterior —uno alegando legítima defensa y el otro negando cualquier intención de matar—, la audiencia se centró en los informes periciales de personalidad. Un ejercicio que, de manera metódica, dejó en relieve un pasado donde la violencia ocupa un lugar central, mucho antes de la trágica noche en que el exrugbier argentino perdiera la vida.
La sala Voltaire del Tribunal de la Corte en los Criminal de París volvió a llenarse en esta segunda jornada del proceso. Quienes asistieron pudieron ver con claridad cómo, a medida que los peritos psicológicos trazaban el perfil de los cuatro acusados, también iba cobrando forma, de manera implícita, el relato de una radicalización de larga data.