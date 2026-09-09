Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú, EN VIVO: qué se sabe de los acusados por el asesinato a sangre fría en París del expuma

Los videos, que fueron difundidos por el canal de televisión francés TF1, mostraron el momento en que Aramburú, que se encontraba junto a su amigo Shaun Hegarty, mantuvo una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua del local gastronómico Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain.

En el video se ve cómo tras el cruce verbal, le toca la cara a alguien de la mesa contigua y agarra por detrás de la ropa a Le Periol, que estaba sentado en una silla, y lo tira al suelo. Luego de eso, la pelea escaló.