Karol Nawrocki, el ex hooligan partidario de Trump que será el próximo presidente de Polonia

Aplaudido con satisfacción en la extrema derecha, mirado con recelo por la Unión Europea. Así perciben al nuevo presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki. Tras una carrera tensa y un margen de victoria estrecho, Nawrocki logró ganar con un 50,89% de los votos al liberal Rafał Trzaskowski en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo.

Si en 2023 Polonia fue citada como un ejemplo de recuperación democrática cuando el partido centrista del primer ministro Donald Tusk logró desbancar a la ultraderecha del Partido Ley y Justicia, esto supone un cambio de timón. Y es un golpe a la agenda pro Unión Europea, pro reformista y más centrista de Tusk, algo que Nawrocki se propuso obstaculizar desde su nueva posición.

Aunque el rol presidencial es principalmente protocolario, con influencia en la política exterior y de defensa, tiene una crucial potestad para vetas nuevas leyes, algo que solo puede frenar una mayoría del 60% en el parlamento, que Tusk y su coalición no poseen. Ya los líderes de extrema derecha en Europa acogieron con satisfacción la victoria de un político que no solo mira a la extrema derecha en el viejo continente, sino que recibe el apoyo directo del movimiento MAGA del presidente Donald Trump.

Boxeador y hooligan

Nawrocki es originario de Gdansk, una ciudad portuaria en la costa del Báltico de Polonia. Se licenció en Historia en la Universidad de esa localidad en 2008 y se doctoró en 2013, además de contar con un MBA internacional de la Universidad Tecnológica de Gdansk.

Nawrocki empezó a trabajar en el Instituto Nacional de Memoria (IPN) en 2009, organización encargada de investigar y procesar los crímenes nazis y comunistas entre 1917 y 1990. En ese tiempo, se encargó de preservar y difundir la narrativa histórica polaca, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y tras la caída del Muro de Berlín.

Hizo una pausa de cuatro años, durante los cuales dirigió el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk y en 2021, regresó al IPN como presidente. Durante la campaña presidencial sus críticos cuestionaron su papel dentro del IPN. En 2024 fue incluido en la lista de ciudadanos polacos buscados por el Ministerio del Interior ruso debido a su presencia en el desmantelamiento del Monumento a la Gratitud del Ejército Rojo en Glubczyce en 2022.

No era una figura conocida en la política. Pero durante la campaña destacó y cultivó una imagen de tipo rudo, publicando videos de él sobre un ring de boxeo y haciendo gala precisamente de su pasado como boxeador aficionado. Además, también tiene un importante pasado como hooligan del Lechia de Gdansk, envuelto en peleas, y varios medios polacos le apuntan como enlace entre clientes del hotel en el que trabajaba de seguridad con mujeres prostituidas, según recoge el medio español ElDiario.es. Nawrocki negó casi todo, pero admitió las peleas cuando era joven.

“Make Polonia Great Again”

“Polonia será grande o no existirá”, dijo tras obtener la victoria. No es una frase al azar. Sigue bastante la estela del presidente de Estados Unidos Donald Trump y “Make America Great Again” (“Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”), que además de un punto soberanista, marca una mirada contra lo exterior.

Es, de hecho, fanático de Trump. Incluso voló a Washington durante la campaña electoral polaca para una reunión extremadamente breve y sacarse una foto con el presidente estadounidense en la Oficina Oval. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó el lunes a Nawrocki: “El pueblo polaco se pronunció y apoya un ejército más fuerte y la seguridad de sus fronteras”.

"Polonia será grande o no existirá", dijo tras obtener la victoria. Getty Images

Y Nawrocki tiene, cómo no, una línea similar a Trump y la extrema derecha europea en el tema migratorio. “Si llegan inmigrantes ilegales de un momento a otro, aniquilarán nuestra seguridad y nuestra sensación de bienestar en Polonia”, dijo, si bien Polonia solo tiene un 1,5% de extranjeros frente al 25,9% de Alemania o el 12,9% de España.

Es un firme defensor de la soberanía polaca dentro de la UE y no quiere que el país ceda más poderes a Bruselas. Además, se opone a las políticas climáticas y migratorias de la UE.

Recortes a los refugiados ucranianos

Algo que lo aleja de euroescépticos como el mandatario húngaro Viktor Orban o el primer ministro eslovaco Robert Fico es que él sí defiende que se respalde y se dé apoyo militar a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Aunque, en línea con estos, ha dicho que se opone a que el país se una a la OTAN y la UE durante la actual agresión de Rusia.

La postura es el síntoma de la pérdida de interés o del apoyo de los polacos a los ucranianos, luego de que el país acogiera a más de un millón de refugiados del otro lado de la frontera. Además, Nawrocki dijo que quiere recortar las prestaciones a los refugiados ucranianos.

Por su lado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el lunes que esperaba “seguir manteniendo una fructífera cooperación con Polonia y con el presidente Nawrocki personalmente”.

Nawrocki recibió las felicitaciones de líderes de la ultraderecha europea como el mandatario húngaro Viktor Orban. ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM HANDOUT

Polonia es una economía en rápido crecimiento de 38 millones de habitantes con un papel destacado en la diplomacia internacional en torno a Ucrania. También es una ruta clave para el suministro de armas y ayuda a Ucrania. Además, Nawrocki respalda posiciones ultraconservadoras y tradicionales, además de oponerse al aborto y a la visibilidad o derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Nawrocki apoya la energía nuclear, pero sostiene que, hasta que Polonia tenga su propia planta nuclear, se debe seguir extrayendo y utilizando carbón.

Respaldo de los líderes de la extrema derecha

Al momento de ganar, los líderes de extrema derecha en Europa acogieron con satisfacción su victoria. “Felicitaciones al presidente Nawrocki por su fantástica victoria”, publicó en sus redes sociales el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Añadió que estaba “ansioso por trabajar con él”.

También lo felicitó Marine Le Pen, la líder del partido ultraderechista Agrupamiento Nacional de Francia, quien remarcó que, además de ser una “buena noticia”, la elección de Nawrocki marcaba un “repudio a la oligarquía de Bruselas” que intenta imponer sus “políticas autoritarias y ambiciones federalistas... desafiando la voluntad democrática”.

Si bien Europa ve con recelo la elección de Nawrocki, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el lunes que estaba convencida de que la UE podría continuar su “muy buena cooperación” con Polonia.