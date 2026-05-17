Trump quiere depurar jueces de inmigración: cómo impacta esta medida en casos de trámites atrasados

El gobierno de Donald Trump inició un proceso de reestructuración en los tribunales migratorios con el fin de reducir el acumulado de 3,7 millones de casos pendientes. El objetivo declarado por las autoridades es facilitar la ejecución de la agenda de deportaciones mediante la agilización de las sentencias judiciales. Según la administración federal, el sistema actual presenta retrasos que consideran inaceptables para las metas de seguridad nacional vigentes.

El plan del Departamento de Justicia y cómo impacta en casos migratorios atrasados

De acuerdo con la información publicada por Telemundo Houston y la agencia AP, el fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) busca depurar a los jueces de inmigración que tardan en emitir sus fallos.

“Si hay jueces que simplemente no están aplicando la ley de la manera en que debe aplicarse, retrasando de forma indebida, con atrasos que son simplemente inaceptables, esas son las personas para las que vamos a tratar de encontrar a alguien más para que ocupe ese puesto”, sostuvo el funcionario el pasado miércoles 6 de mayo.

Blanche señaló que había detectado casos donde los jueces retrasan expedientes de manera reiterada o no siguen la ley debido a una “empatía hacia las personas”. Estas declaraciones fueron realizadas durante la Exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix, Arizona, donde el funcionario detalló que la prioridad del gobierno es que los magistrados actúen conforme a la interpretación legal defendida por la administración.

Reducción de casos y el impacto en las cortes de inmigración

A diferencia de los tribunales federales, los tribunales de inmigración dependen directamente del Departamento de Justicia, lo que da al DOJ mayor capacidad administrativa para removerlos que en el caso de jueces federales.

Según los reportes de AP, más de diez jueces ya fueron removidos de sus cargos durante el actual mandato. En paralelo, el gobierno incrementó la contratación de nuevos magistrados tras recibir fondos del Congreso para este fin.

De acuerdo con Blanche, el gobierno de Donald Trump inició un proceso de reestructuración en los tribunales migratorios (Photo by Jabin Botsford / AFP) JABIN BOTSFORD - AFP

Respecto a las críticas sobre la idoneidad de las nuevas contrataciones, Todd Blanche afirmó: “Tenemos un proceso muy riguroso para entrevistar, aprobar y capacitar a los aspirantes. Y después los observaremos”.

Por otro lado, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) manifestó en informes que estas políticas priorizan la velocidad de la aplicación de la ley sobre otros criterios de justicia procesal.

“Lamentablemente, el gobierno de Trump está desmantelando sistemáticamente las protecciones del debido proceso en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, priorizando la rapidez y la aplicación de la ley por encima de la equidad, la precisión y la justicia fundamental”, expresaron en un comunicado en diciembre de 2025.

Desnaturalización y herramientas legales en EE.UU.

De acuerdo con la agencia AP, la depuración de los tribunales es parte de un esfuerzo para alcanzar metas de deportación masiva. Durante la misma conferencia, Blanche destacó que el Departamento de Justicia también prioriza el proceso de “desnaturalización”.

De acuerdo con informes, la administración de Donald Trump busca incrementar los casos de desnaturalización en Estados Unidos Imagen modificada con IA / Archivo / Freepik

Cabe destacar que esta herramienta legal se utiliza para retirar la ciudadanía a personas que, según el gobierno, la obtuvieron mediante fraude, ocultamiento de datos o irregularidades.

El funcionario dijo que la desnaturalización es una de las vías que el gobierno utiliza, en comparación con las administraciones previas donde su uso era infrecuente.