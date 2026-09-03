Kast toca su peor nivel de aprobación y se acumulan los frentes de conflicto

SANTIAGO, Chile.– A menos de seis meses de haber llegado a La Moneda, el presidente chileno, José Antonio Kast, registró su peor nivel de aprobación desde el inicio de su gobierno, en momentos en que enfrenta cuestionamientos por su ambiciosa agenda de seguridad y nuevas controversias políticas, mientras busca exhibir sintonía regional con su aliado argentino, Javier Milei.

Según la encuesta Plaza Pública Cadem difundida este jueves, el respaldo a Kast cayó cuatro puntos porcentuales, hasta el 34%, mientras que la desaprobación trepó al 61%, el registro más alto desde que asumió la presidencia en marzo. Hasta ahora, su piso de apoyo había sido del 36%, alcanzado a mediados de mayo.

📉 #Cadem Aprobación del Presidente Kast cae 4 puntos a 34% y alcanza su nivel más bajo desde marzo 2026. 61% desaprueba su gestión.#PlazaPública pic.twitter.com/VkSk2Rvy8B — Cadem_cl (@Cadem_cl) September 3, 2026

El dato confirma un deterioro que ya venían mostrando otras mediciones. En agosto, la encuesta Criteria había situado la aprobación en torno al 35%, después de haber oscilado cerca del 39% o 40% en junio.

La caída llega además en un momento especialmente sensible para Kast, que hizo de la seguridad, el combate al crimen organizado y el endurecimiento de la política migratoria algunos de los ejes centrales de su llegada al poder.

En las últimas semanas, el mandatario impulsó un paquete de ocho reformas constitucionales que busca ampliar las herramientas del Ejecutivo frente al crimen organizado y el terrorismo. Una de las iniciativas contempla la creación de un nuevo estado de excepción por “seguridad pública”, que podría extenderse durante 120 días y renovarse por otros 120 sin autorización previa del Congreso.

Manifestantes se enfrentan con la policía durante una protesta contra la reunión regional del Foro de Madrid en Santiago Luis Hidalgo - AP

La propuesta permitiría, entre otras medidas, restringir la libertad de movimiento y reunión, intervenir comunicaciones, requisar bienes y dejar determinadas zonas bajo la conducción de un oficial general de las Fuerzas Armadas o Carabineros. También entregaría al presidente facultades para declarar a determinados grupos como organizaciones criminales o terroristas.

El proyecto despertó reparos incluso dentro del propio oficialismo y obligó al gobierno a bajar la urgencia de su tramitación en busca de mayores consensos parlamentarios.

La organización Human Rights Watch (HRW) elevó esta semana la presión al pedir directamente al Congreso chileno que rechace la iniciativa. La ONG sostuvo que las modificaciones otorgarían al mandatario poderes de emergencia excesivamente amplios y podrían vulnerar compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos humanos.

Las objeciones también encuentran eco en parte de la opinión pública. Una medición de Cadem de fines de agosto mostró que el 49% estaba en desacuerdo con la creación del nuevo estado de excepción y el 44% la respaldaba. Además, el 61% consideraba que debería requerirse autorización del Congreso y el 55% que tendría que renovarse cada 30 días. Más de la mitad —el 51%— opinaba que el Ejecutivo debía retirar el proyecto, negociar modificaciones y recién entonces volver a presentarlo.

Otra polémica

A ese frente se agregó esta semana una controversia por el eventual uso de bots, cuentas automatizadas y campañas de desinformación en la política chilena.

La Cámara de Diputados aprobó, por 69 votos contra 43 y una abstención, la creación de una comisión especial investigadora destinada a recopilar información sobre posibles maniobras de manipulación algorítmica, granjas de bots, trolls y herramientas de inteligencia artificial utilizadas durante los procesos electorales y plebiscitarios celebrados desde 2020.

Cerimedo va 180 días a Palmasola por el atentado contra Nadia Beller

El caso quedó vinculado políticamente con Kast por la figura del consultor argentino Fernando Cerimedo, quien participó en la campaña por el Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022 para sectores ligados al Partido Republicano, la fuerza fundada por el actual mandatario.

La polémica se profundizó después de que Nadia Beller, expareja de Cerimedo, asegurara que el consultor había trabajado con el equipo de Kast en su campaña presidencial.

El jefe de Estado negó esa versión. Admitió conocer al estratega argentino, pero aseguró que nunca trabajó para ninguna de sus campañas y que tampoco presta servicios al actual gobierno.

Milei, en La Moneda

La difusión del peor registro de popularidad de Kast coincide, además, con la visita de Javier Milei a Santiago, en un encuentro destinado a reafirmar la fuerte sintonía ideológica entre ambos mandatarios pero atravesado por una inesperada disputa bilateral.

Junto a los Ministros del Interior y Defensa, acompañamos a la Armada en los ejercicios navales que se realizan año a año en el Estrecho de Magallanes. Trabajo en equipo, disciplina y compromiso con la soberania de nuestra Patria en condiciones extremas. pic.twitter.com/lXiJ5g9EMO — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 3, 2026

Kast recibe este jueves al presidente argentino en el Palacio de La Moneda, en la primera visita de Milei a la sede del Ejecutivo chileno desde que llegó a la Casa Rosada. El argentino ya había viajado a Chile para la asunción de Kast y anteriormente había realizado dos visitas privadas durante el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, con quien mantuvo una relación distante.

Kast y Milei saludan desde un balcón del Palacio de La Moneda durante una ceremonia de bienvenida en Santiago RAUL BRAVO - AFP

Ambos dirigentes participan también en Santiago de un encuentro del Foro de Madrid, que reúne a referentes y organizaciones de la derecha y la ultraderecha iberoamericanas.

Pero la reunión ocurre en medio de una controversia por el estrecho de Magallanes, después de que una declaración del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina reavivara en Chile cuestionamientos vinculados con la soberanía y jurisdicción sobre esa estratégica vía marítima.

Kast adelantó esta semana que el asunto estaría sobre la mesa durante su encuentro con Milei. Aunque marcó la necesidad de plantear la posición chilena, luego buscó moderar las expectativas al señalar que Santiago no condicionaría la relación bilateral a una decisión inmediata del gobierno argentino.

Agencias ANSA y AFP