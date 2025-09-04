Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales

LONDRES.– La princesa de Gales volvió a sorprender en su primera aparición pública tras el receso veraniego. Kate Middleton, de 43 años, visitó el Museo de Historia Natural de Londres junto a Guillermo, y lo que más llamó la atención no fue su agenda institucional sino su nuevo aspecto: un tono de pelo mucho más claro de lo habitual que acaparó miradas, comentarios y especulaciones en redes sociales.

La esposa del heredero al trono británico dejó atrás su clásica melena castaña para apostar por un rubio intenso, largo y con ondas suaves. Se trata del cambio de estilo más radical que ha mostrado en años, y que rápidamente fue interpretado como una señal de renovación personal después de meses complejos: a comienzos de 2025 concluyó su tratamiento contra el cáncer, tras un período de quimioterapia que la mantuvo fuera de la vida pública.

Kate Middleton X

“Ser rubia puede leerse como un gesto de confianza y recuperación, casi terapéutico”, señaló un estilista londinense citado por Fox News. En la misma línea, la revista Vogue describió el nuevo look como un “refresh otoñal” que podría marcar tendencia entre las británicas.

La última aparición oficial de Guillermo y Kate había tenido lugar a fines de julio, justo antes de iniciar su tradicional estancia en Balmoral, la residencia escocesa donde la familia real se reúne cada verano. Durante esa visita se los vio brevemente asistir a la misa dominical en Crathie Kirk, acompañados por sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Con el inicio de septiembre, la pareja retoma ahora su agenda pública tras unas vacaciones que incluyeron tanto la vida familiar en Escocia como unos días de descanso privado fuera del Reino Unido.

Sin embargo, la reciente irrupción de Kate con pelo rubio encendió el debate en redes sociales. Mientras muchos usuarios aplaudieron su “frescura” y la definieron como un símbolo de renacimiento personal, otros plantearon dudas: ¿se trataba de extensiones, de una peluca o de un truco para disimular los efectos del tratamiento oncológico?

Las críticas no tardaron en aparecer. Sin embargo, el estilista Sam McKnight, conocido por haber trabajado con la princesa Diana, salió en su defensa. “Estoy consternado por los comentarios crueles sobre el cabello de la princesa. El pelo es una fuente de fuerza y confianza, especialmente después de una batalla contra el cáncer”, escribió en sus redes.

Kate Middleton X

Medios británicos como The Daily Beast subrayaron que la apuesta por un look más luminoso coincide con una etapa en la que Kate busca consolidar su regreso a la agenda oficial y recuperar un rol protagónico en la familia real. Para analistas de imagen, su cambio capilar no es solo estético: refleja una voluntad de dejar atrás los meses de silencio y proyectar vitalidad ante la opinión pública.

En este contexto, la princesa de Gales parece decidida a recuperar terreno en la esfera internacional, donde su figura ha sido central en los últimos años como rostro moderno de la monarquía británica.

La aparición de Kate volvió a demostrar cómo cada gesto de los Windsor es examinado al detalle. Sus elecciones estéticas, como ya ocurría con Diana y luego con Meghan Markle, se convierten en un tema de conversación global. En este caso, un simple cambio de color de cabello bastó para reactivar el interés mediático y las teorías de seguidores y detractores por igual.