Diagnósticos falsos y mensajes de odio: polémica en Chile por una red de bots que ataca a las dos candidatas mujeres

SANTIAGO.— El gobierno chileno rechazó este jueves las campañas de desinformación que, según dijo, “promueven el odio y las mentiras”, tras la publicación de un reportaje televisivo que reveló la existencia de una red de bots que habría diseminado mensajes de hostigamiento contra dos aspirantes a la Presidencia.

La investigación, emitida la noche del miércoles por Chilevisión —uno de los canales más vistos del país—, expuso una presunta campaña coordinada para dañar la reputación de Evelyn Matthei, candidata de centroderecha, y de Jeannette Jara, ministra comunista y postulante del oficialismo.

Jeanette Jara se impuso en las primarias oficialistas de Chile. Getty Images

Entre los supuestos responsables apareció el nombre de Patricio Góngora, influyente periodista y director de Canal 13, otra de las emisoras con mayor audiencia en Chile.

La vocera del Gobierno, Camila Vallejo, calificó el reportaje como “graves hechos” y advirtió que “la desinformación amenaza a las democracias, más aún en contextos electorales”. Exigió además que los aludidos se pronuncien. “El debate y la libertad de expresión son parte de nuestra democracia, mientras que estas campañas orquestadas promueven odio, mentiras, fake news y socavan estos principios”, dijo.

La reacción fue inmediata: horas después de la emisión, Góngora presentó su renuncia al directorio de Canal 13, cargo que ocupaba desde septiembre de 2023, al afirmar que era víctima de un “odio anónimo”.

Evelyn Matthei AFP

Las candidatas ya habían denunciado anteriormente campañas de hostigamiento en el marco de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. Uno de los casos más notorios fue la difusión en redes sociales de un rumor que atribuía a Matthei un diagnóstico de Alzheimer, lo que la propia aspirante desmintió. La calificó como una “campaña asquerosa” encabezada, según dijo, por el Partido Republicano y su líder José Antonio Kast, candidato presidencial por tercera vez consecutiva.

“Yo esto lo denuncié hace dos meses atrás, lo padecí y me dolió mucho”, señaló Matthei el jueves, al insistir en que era blanco de una “campaña coordinada de muchas cuentas distintas al mismo tiempo”.

De acuerdo con Chilevisión, la red de bots estaría compuesta por decenas de cuentas anónimas vinculadas a sectores conservadores. También apuntó contra Jara, la candidata oficialista y primera comunista en aspirar a la Presidencia desde la transición democrática en 1990.

El líder del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, aparece como favorito en las principales encuestas del país. Getty Images

“La manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia”, afirmó Jara en sus redes sociales. Según añadió, esta práctica “instala odio, actúa de forma violenta y sin escrúpulos”. Atribuyó los ataques a la “ultraderecha” y emplazó a Kast a pronunciarse: “Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario”.

Jara y Kast encabezan las encuestas de intención de voto, mientras que Evelyn Matthei se mantiene también como figura competitiva en la contienda.

Kast, que perdió en segunda vuelta frente al actual presidente Gabriel Boric, respondió con cautela a las acusaciones y afirmó que no caerá en “polémicas artificiales”. “Estamos ocupados de enfrentar las urgencias sociales de Chile; no vamos a caer en provocaciones”, dijo en entrevista con EmolTV.

Los chilenos acudirán a las urnas el próximo 16 de noviembre en unas elecciones fuertemente polarizadas, en las que la ultraderecha y el comunismo se disputan la delantera en los sondeos.

Agencia AP