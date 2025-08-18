LA NACION

La advertencia de Zelensky antes de reunirse con Trump y líderes europeos en la Casa Blanca

El líder ucraniano apuntó contra el accionar bélico de Rusia y pidió que se le ponga un freno a Putin; “Todos anhelamos una paz digna y una seguridad auténtica”, aseguró

Zelensky y Trump en la Casa Blanca.
Zelensky y Trump en la Casa Blanca.- - Ukrainian Presidency

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky llegó este domingo por la noche a Washington para participar de una cumbre junto al presidente Donald Trump y líderes europeos en la Casa Blanca. En la antesala del encuentro, en el que buscará discutir propuestas de paz con Rusia y obtener garantías de seguridad de Estados Unidos, advirtió que el objetivo es alcanzar “una paz digna y una seguridad auténtica”.

En un mensaje publicado este lunes en X, Zelensky denunció nuevos ataques rusos: “En este preciso momento, los rusos atacan Járkov, Zaporiyia, la región de Sumy y Odesa, destruyendo edificios residenciales e infraestructura civil”. Y agregó: “Los rusos están asesinando deliberadamente a personas, especialmente a niños. Putin cometerá asesinatos ostentosos para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, así como para humillar los esfuerzos diplomáticos”.

Ante ese escenario, planteó que el país necesita compromisos firmes de sus aliados: “Por eso buscamos ayuda para poner fin a los asesinatos. Por eso se requieren garantías de seguridad confiables. Por eso no se debe recompensar a Rusia por su participación en esta guerra. La guerra debe terminar. Y es Moscú quien debe escuchar la palabra: ‘¡Alto!’”.

La cumbre -que reúne también a los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN- ocurre apenas una semana después del encuentro entre el primer mandatario estadounidense y su par ruso, Vladimir Putin, en Alaska, en la que no se logró un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

Noticia en desarrollo

