La AIE acuerdan “la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia” para frenar el impacto de la guerra en Irán

PARÍS.– Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor liberación coordinada en la historia de la organización, con el objetivo de aliviar el impacto que la guerra en Medio Oriente está teniendo sobre los mercados energéticos mundiales.

La decisión fue adoptada “por unanimidad” por los 32 miembros del organismo, que tiene sede en París, según anunció el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol. El volumen liberado supera ampliamente las intervenciones anteriores del organismo y busca compensar la interrupción del suministro provocada por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

“Los países de la AIE pondrán 400 millones de barriles de petróleo a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz”, afirmó Birol en una declaración difundida en video. El funcionario explicó que se trata de “la mayor liberación de reservas de emergencia en la historia de nuestra agencia”.

La medida se produce en medio de la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero, que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán y que ya comenzó a afectar de manera significativa el comercio mundial de petróleo. Los ataques y la escalada militar en la región interrumpieron el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico entre Irán y Omán por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

Cada día, cerca de 15 millones de barriles de crudo y otros cinco millones de barriles de productos petrolíferos refinados atraviesan ese estrecho, lo que representa aproximadamente el 25% del transporte marítimo mundial de petróleo. La interrupción del tráfico generó fuertes preocupaciones sobre el suministro energético global y provocó subas en los precios del crudo.

Según la AIE, la liberación de reservas se realizará de manera gradual y con un calendario adaptado a las circunstancias de cada país miembro. El objetivo inmediato es amortiguar la volatilidad de los precios y garantizar que el mercado disponga de suministros suficientes mientras persista la crisis.

Sin embargo, advirtió que la medida solo puede ser un paliativo temporal. “Lo más importante para el retorno a flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz”, señaló Birol.

La AIE indicó que actualmente los países miembros poseen más de 1200 millones de barriles de reservas públicas de emergencia. A estas se suman otros 600 millones de barriles mantenidos por la industria bajo obligaciones gubernamentales, lo que constituye uno de los mayores colchones de seguridad energética del mundo.

Además de la ofensiva contra infraestructuras energéticas y buques comerciales en la región, Irán También atacó yacimientos petrolíferos y refinerías en países árabes del Golfo, en un intento por aumentar la presión económica internacional y forzar el fin de las operaciones militares en su territorio.

El conflicto también provocó problemas logísticos adicionales para la industria energética. Según la AIE, la falta de rutas seguras para transportar el crudo y la escasez de capacidad de almacenamiento obligaron a algunos productores de Medio Oriente a reducir la producción.

Consecuencias económicas del conflicto

El anuncio de la liberación de reservas coincide con las discusiones entre los líderes del G7, el grupo de las principales economías industrializadas del mundo, que analizan las consecuencias económicas del conflicto. Los ministros de Energía del bloque se reunieron en París para evaluar medidas destinadas a contener el alza de los precios de la energía.

Algunos países ya comenzaron a actuar. Japón, que posee una de las mayores reservas estratégicas de petróleo del mundo, anunció que liberará parte de sus existencias a partir del lunes.

Alemania también confirmó que pondrá en el mercado una parte de sus reservas, en línea con la decisión coordinada de la AIE. La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, indicó que su país aportará 2,64 millones de toneladas de crudo como parte del esfuerzo colectivo. Según explicó, pasarán algunos días antes de que las primeras entregas lleguen al mercado. “Alemania respalda el principio más importante de la AIE de solidaridad mutua”, afirmó.

Austria también anunció que liberará parte de su reserva de petróleo de emergencia y ampliará sus reservas estratégicas de gas para reforzar su seguridad energética frente a la crisis.

La intervención anunciada el miércoles constituye la sexta liberación coordinada de reservas en la historia de la AIE, una organización creada en 1974 tras el embargo petrolero árabe que sacudió a las economías occidentales.

Desde entonces, los países miembros recurrieron a sus reservas de emergencia en cinco ocasiones: durante la Guerra del Golfo en 1991, tras los huracanes Katrina y Rita en 2005, durante la guerra civil libia en 2011 y en dos oportunidades después de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Analistas del sector energético señalan que, más allá del volumen total liberado, el ritmo al que esos barriles ingresen al mercado será clave para determinar si la medida logra estabilizar los precios. Algunos expertos advierten que incluso un ritmo de liberación de varios millones de barriles diarios podría resultar insuficiente si la interrupción del suministro en el Golfo Pérsico se prolonga.

