Irán amenaza a bancos e instituciones financieras de Estados Unidos en Medio Oriente: estos son los nuevos objetivos

La cúpula militar de la República Islámica de Irán comunicó la decisión de realizar ofensivas contra bancos y empresas vinculados a Estados Unidos e Israel en la región. Las declaraciones se dieron tras la destrucción, por parte del ejército norteamericano, de una sucursal de la entidad Bank Sepah en Teherán.

Ibrahim Zolfaqari, portavoz del comando conjunto, aseguró que planean una respuesta directa a la campaña del ejército de Estados Unidos y el gobierno de Israel. El funcionario sostuvo que el ataque contra la entidad local provocó la muerte de varios empleados de la institución, que fue anteriormente sancionada por Washington por financiar a las fuerzas armadas.

Irán justificó su amenaza a los bancos estadounidenses con los recientes bombardeos en Teherán. (AP Foto/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

La amenaza incluyó una advertencia para los habitantes de la zona y el mando militar solicitó a la población civil que no permanezca en un radio de un kilómetro de las entidades bancarias. Zolfaqari afirmó que el enemigo dio “vía libre” para estas maniobras a través de acciones que calificó como “ilegítimas”.

Los nuevos objetivos de Irán tras el ataque al banco local

El anuncio colocó en situación de riesgo a centros financieros internacionales en Dubai, Arabia Saudí y el reino de Bahrein. El clima de tensión en la zona se intensificó con ataques simultáneos en otros puntos estratégicos.

Dos drones impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai y causaron heridas a cuatro personas, aunque la Oficina de Medios de Dubai informó que los vuelos continuaron su operación normal. Según reportó la agencia AP, un proyectil también alcanzó un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz. La tripulación pudo abandonar la embarcación luego de su incendio.

Irán atacó el aeropuerto de Dubai y provocó cuatro heridos. -� - AFP�

Por su parte, Israel reanudó sus incursiones aéreas sobre la capital iraní y Beirut. Los residentes de Teherán describieron los bombardeos nocturnos como los más intensos del conflicto. En Líbano, la ofensiva destruyó un edificio en el centro de la capital, en la zona de Aicha Bakkar. El Ministerio de Salud libanés confirmó que más de 500 personas fallecieron desde el inicio de la última ronda de combates, de acuerdo con datos difundidos por la agencia ANSA.

Estados Unidos informó la destrucción de 16 buques iraníes destinados a la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz. La agencia Reuters comunicó que siete barcos atravesaron el estrecho desde el 8 de marzo, una cifra inferior a los 100 tránsitos diarios habituales.

Agencias AP, ANS y Reuters