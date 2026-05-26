El príncipe heredero advirtió que la salud de la princesa Mette-Marit “empeoró” en las últimas semanas

OSLO.– El príncipe heredero Haakon de Noruega manifestó este martes su profunda preocupación ante el estado de salud de su esposa, la princesa Mette-Marit. Durante una rueda de prensa en la ciudad de Oslo, el futuro monarca fue categórico al señalar que la condición de la heredera registró un deterioro sensible en el transcurso de las últimas semanas.

Mette-Marit padece una enfermedad pulmonar incurable que, en palabras de su marido, compromete su bienestar general y limita de forma estricta sus responsabilidades oficiales frente a la corona noruega.

La princesa heredera Mette-Marit Rune Hellestad - Corbis - Corbis Entertainment

La salud de la princesa es un tema de Estado desde el año 2018, fecha en la que recibió el diagnóstico de una forma rara de fibrosis pulmonar. Esta afección respiratoria crónica y de difícil tratamiento provoca fatiga y severas dificultades para respirar.

En la actualidad, la heredera requiere el uso de oxígeno a diario mediante un equipo de asistencia con cánulas nasales. Si bien el príncipe, de 52 años, reconoció que este soporte aporta una ayuda, admitió que no constituye una solución satisfactoria para la enfermedad.

Cabe recordar que, en diciembre pasado, la Casa Real mencionó la posibilidad de un delicado trasplante de pulmón debido a la gravedad del cuadro clínico.

La boda del príncipe Haakon de Noruega con Mette-Marit

Este escenario médico crítico coincide con una etapa de extrema tensión familiar y escándalos judiciales que sacuden los cimientos del palacio. Marius Borg Høiby, el hijo mayor de Mette-Marit nacido antes de su boda real en 2001, enfrentó a principios de este año un juicio por cargos de violación y agresiones contra varias exparejas.

El veredicto de este proceso judicial, que mantiene en vilo a la sociedad nórdica, tiene fecha programada para el próximo 15 de junio. El comportamiento de Høiby, que el joven niega de forma sistemática, representó un golpe durísimo para la estabilidad de su madre en un momento de extrema fragilidad física.

El príncipe heredero Haakon de Noruega y Marius Hoiby saludan al desfile infantil en la finca de Skaugum el 17 de mayo de 2014 en Oslo, Noruega Mark Cuthbert - UK Press

A la situación de su hijo se sumó el impacto de las revelaciones sobre el vínculo de la princesa con el financista fallecido Jeffrey Epstein. Documentos desclasificados en los Estados Unidos a principios de 2026 mostraron una correspondencia frecuente, y por momentos de tono íntimo, entre Mette-Marit y el delincuente sexual entre los años 2011 y 2014.

Ante el revuelo, la princesa rompió el silencio en una entrevista televisiva donde se declaró “manipulada y engañada” por el pedófilo norteamericano.

En dicha charla, reconoció que pasó cuatro días en la isla privada de Epstein, aunque descartó de plano haber presenciado actos ilícitos o la presencia de menores durante su estancia.

Durante la entrevista con la cadena pública NRK, en la cual estuvo acompañada por el príncipe Haakon, Mette-Marit calificó aquel trato como una relación de amistad. La princesa admitió que no realizó las investigaciones necesarias sobre el oscuro pasado de Epstein, quien ya contaba con una condena previa por prostitución infantil en el año 2008.

La fotografía, tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit HAKON MOSVOLD LARSEN - NTB

Según su relato, Epstein fue un manipulador hábil que utilizó a amigos en común para ganar su confianza. Incluso reveló que en una de las últimas noches junto a él se sintió “insegura”, hecho que la motivó a realizar una llamada telefónica a su esposo en busca de auxilio ante la situación.

La acumulación de estos episodios generó un impacto negativo en la percepción popular de la monarquía noruega. El apoyo a la institución real sufrió una caída estrepitosa y pasó del 70% a un 60% en pocos meses. La encuesta también reveló que la mayoría de los ciudadanos se manifiesta en contra del ascenso de Mette-Marit al trono como reina consorte.

Entre la enfermedad pulmonar que pone en duda su capacidad para ejercer el cargo y las sombras del caso Epstein, el futuro de la corona noruega atraviesa su hora más incierta y desconcertante para la opinión pública.

Agencias ANSA y AFP