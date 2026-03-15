La Casa Blanca amenaza con revocar las licencias de las emisoras por su cobertura de la guerra

NUEVA YORK.– Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), amenazó el sábado con revocar las licencias de las emisoras por su cobertura de la guerra con Irán, en su última medida dentro de una campaña para erradicar lo que él considera un sesgo liberal en las transmisiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda después de hablar con los medios de comunicación a su llegada a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 9 de noviembre de 2025 Luis M. Alvarez - FR596 AP

Al entrar la guerra en su tercera semana, Carr acusó a las emisoras de “difundir mentiras y distorsionar las noticias” en una publicación en redes sociales y les advirtió que “rectificaran el rumbo antes de que venciera el plazo de renovación de sus licencias”.

“Las emisoras deben operar en beneficio del interés público; perderán sus licencias si no lo hacen”, afirmó.

Carr compartió una publicación de Truth Social del presidente Donald Trump que criticaba a los medios de comunicación por su cobertura de la guerra con Irán.

Trump se refirió a un artículo publicado por The Wall Street Journal que informaba que cinco aviones estadounidenses de reabastecimiento de combustible habían sido alcanzados en Arabia Saudita, afirmando que su titular era “intencionadamente engañoso”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Acusó a los medios de comunicación de desear que Estados Unidos perdiera la guerra.

Dow Jones & Company, editora de The Wall Street Journal, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

En la misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó una larga queja sobre la cobertura de CNN de la guerra en Medio Oriente durante una conferencia de prensa el viernes, diciendo que esperaba que la cadena de noticias fuera controlada por el multimillonario David Ellison.

Ellison, quien mantiene una relación cordial con Trump, es el propietario de Paramount Skydance, empresa que busca adquirir Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares.

De concretarse, esta operación pondría a CNN bajo el control de Ellison, que es conocido en el mundo del periodismo por haber revolucionado la dirección de CBS News , donde ha incorporado a periodistas más conservadores.

Protestas a favor de Jimmy Kimmel FREDERIC J. BROWN - AFP

Desde que asumió la presidencia de la FCC al comienzo del mandato Trump, Carr ha planteado con frecuencia la posibilidad de confiscar las licencias de las estaciones debido a diversas decisiones de programación en las principales cadenas de televisión, cuyas estaciones, tanto propias como afiliadas, necesitan licencias de la FCC para poder operar.

Sin embargo, expertos con amplia experiencia en la regulación de los medios de comunicación han señalado que el proceso para revocar las licencias de las emisoras es complejo y, por diseño, extremadamente oneroso. La ley nacional de comunicaciones, de gran relevancia, prohíbe al gobierno utilizar la regulación para censurar.

Los legisladores demócratas y los defensores de la libertad de expresión condenaron rápidamente la amenaza de Carr como una violación de la primera enmienda.

Barcos de transporte son cargados con toneladas de containers BEN STANSALL - AFP

En las redes sociales, la senadora Elizabeth Warren la calificó de “propia de un manual autoritario”, mientras que el senador Mark Kelly afirmó que “cuando nuestra nación está en guerra, es fundamental que la prensa tenga libertad para informar sin interferencia del gobierno”.

La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, que defiende la libertad de expresión, declaró que la gestión de Carr como presidente de la FCC “se ha caracterizado por su descarada disposición a intimidar y amenazar a nuestra prensa libre”. Calificó su última publicación de “impactante y peligrosa”.

Las declaraciones de Carr del sábado siguen un patrón que él mismo ha trazado, lo cual, según los críticos, es peligroso y lo posiciona como un censor nacional.

El programa “Jimmy Kimmel Live!” fue retirado temporalmente del aire después de que Carr expresara su desacuerdo con algunos comentarios del presentador de ABC.

Carr sugirió que la FCC debería investigar el programa de entrevistas diurno de la cadena, “The View”, por su contenido político.

El secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio Rebecca Blackwell - AP

En febrero, Stephen Colbert criticó duramente a Carr y afirmó que su cadena, CBS, le había prohibido transmitir una entrevista con un candidato demócrata a las elecciones al Senado de los Estados Unidos debido a las nuevas directrices de la FCC sobre la igualdad de tiempo en antena para los candidatos políticos.

El mensaje de la administración Trump contra los medios de comunicación se produce en un momento en que las encuestas muestran que se enfrenta a un bajo apoyo público a la guerra y trata de frustrar los esfuerzos de Irán por bloquear una ruta petrolera vital en medio del vertiginoso aumento de los precios mundiales del petróleo.