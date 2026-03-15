La guerra empieza a acorralar a a Trump y amenaza con impactar en las elecciones de mitad de mandato

WEST PALM BEACH, Florida.– En las dos semanas transcurridas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, el presidente Donald Trump se ha visto cada vez más debilitado políticamente.

Se mostró cada vez más irritado con la cobertura mediática y no logró encontrar una explicación convincente de por qué inició la guerra –ni de cómo la terminará– que conecte con una opinión pública preocupada por las muertes de estadounidenses en el conflicto, el aumento vertiginoso de los precios del petróleo y la caída de los mercados financieros. Incluso algunos de sus partidarios cuestionan su plan y su popularidad general está disminuyendo.

Mientras tanto, Moscú se beneficia de los primeros días de la guerra, luego de que Trump suavizara las sanciones a algunos envíos de petróleo ruso. Esto, sumado al aumento de los precios del petróleo, debilitó la presión ejercida durante años para limitar la capacidad del presidente Vladimir Putin de librar una guerra en Ucrania.

Con la campaña para las elecciones legislativas en marcha, el aumento de los precios de la energía y las divisiones dentro del propio electorado republicano empiezan a complicar el escenario para Trump FILIPPO MONTEFORTE� - AFP�

Luego están los demócratas, que quedaron conmocionados tras la victoria de Trump en las elecciones de 2024. Con el control del Congreso en juego en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, el partido se ha unido para oponerse a la política de Trump hacia Irán y señalar la crisis económica como prueba de que los republicanos no han cumplido sus promesas de reducir los gastos cotidianos.

“Creo que los demócratas están bien posicionados para las elecciones de noviembre y las de mitad de mandato”, dijo Kelly Dietrich, directora ejecutiva del Comité Nacional de Capacitación Demócrata, que capacita a los simpatizantes del partido para postularse a cargos públicos y para trabajar en las campañas.

Dietrich afirmó que las últimas dos semanas demuestran que la administración Trump ha fracasado en la planificación a largo plazo. “Están actuando de forma improvisada, y el resto de nosotros estamos pagando las consecuencias”, declaró.

Trump busca ayuda para asegurar Ormuz

El sábado, Trump pasó horas en su club de golf en West Palm Beach, Florida, antes de asistir a una recaudación de fondos a puerta cerrada para su super PAC MAGA Inc. en su finca de Mar-a-Lago.

El fin de semana pasado, también jugó al golf en otra de sus propiedades del sur de Florida, un día después de presenciar el solemne traslado de los cuerpos de seis soldados estadounidenses fallecidos en la guerra de Irán. El número de muertos aumentó la semana pasada.

Trump se queja cada vez más de la cobertura mediática del conflicto, y el sábado escribió: “Los medios realmente quieren que perdamos la guerra”. Posteriormente, su organismo regulador de radiodifusión amenazó con retirar las licencias de transmisión a menos que “rectifiquen”.

El enojo de Trump por la cobertura mediática de la guerra con Irán

El presidente, que mantuvo a sus aliados, con la excepción de Israel, en la ignorancia sobre sus planes de guerra contra Irán, también sugirió por primera vez que Estados Unidos tendría que apoyarse en la comunidad internacional para ayudar a los petroleros a transitar por el estrecho de Ormuz, donde el transporte se vio gravemente interrumpido, lo que provocó una grave crisis en los mercados energéticos mundiales.

Irán declaró que planea continuar sus ataques contra la infraestructura energética y utilizar el bloqueo efectivo del estrecho como herramienta de presión contra Estados Unidos e Israel. Una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo transita por este estrecho.

“Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con los Estados Unidos de América, para mantener el estrecho abierto y seguro”, escribió Trump el sábado, y agregó más tarde: “Esto siempre debería haber sido un esfuerzo de equipo”.

Trump anunció que varios países enviarán soporte militar a Estados Unidos para mantener abierto y seguro al estrecho de Ormuz

Sin embargo, no estaba claro si esa ofensiva multinacional estaba a punto de comenzar o si Trump solo esperaba que así fuera. Esto se debe a que también escribió: “Ojalá China, Francia, Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña y otros países afectados envíen barcos a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de estar amenazado por Irán”.

La Casa Blanca no proporcionó más detalles sobre el significado de la publicación de Trump, pero otros países reaccionaron con cautela. Corea del Sur planea “coordinar estrechamente y revisar cuidadosamente” los comentarios de Trump, mientras que Japón sigue de cerca los acontecimientos. El Ministerio de Defensa británico declaró que está “discutiendo con nuestros aliados y socios diversas opciones para garantizar la seguridad del transporte marítimo en la región”.

Al comienzo de la guerra, Trump prometió que los buques de la Armada estadounidense escoltarían a los petroleros a través del canal. Pero eso aún no ha sucedido. “Sucederá pronto. Muy pronto”, dijo antes de abordar el Air Force One para volar a Florida.

Sin embargo, las dudas sobre el estrecho siguen socavando la reciente declaración de Trump durante un mitin en Kentucky en la que afirmó: “Hemos ganado”.

“Sabes, uno nunca quiere decir que ganó demasiado pronto. Ganamos”, dijo. “Ganamos, en la primera hora, se acabó”.

Implicaciones políticas de gran alcance

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también anunció la semana pasada una exención de 30 días de las sanciones contra Rusia con el objetivo de liberar los cargamentos de petróleo rusos varados en el mar para ayudar a aliviar la escasez de suministro causada por la guerra con Irán.

Esto ocurre a pesar de que los analistas afirman que el aumento vertiginoso de los precios del petróleo debido a los bloqueos a la producción en el Golfo Pérsico está beneficiando a la economía rusa. Moscú depende en gran medida de los ingresos petroleros para financiar su guerra contra Ucrania, y las sanciones representaban un obstáculo cada vez mayor.

Algunos de los principales aliados de Washington criticaron la medida, argumentando que fortalece a Putin. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que la flexibilización de las sanciones “no es la decisión correcta” y que “sin duda no contribuye a la paz”, ya que fortalece la posición de Rusia.

Efforts to deal with the aftermath of the massive Russian attack are currently underway in the Kyiv, Sumy, Kharkiv, Dnipro, and Mykolaiv regions. All necessary services are involved. The main target for the Russians was the energy infrastructure of the Kyiv region, but… pic.twitter.com/ddqRUmQFkt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2026

Ahora que la campaña para las elecciones de medio término empieza a calentarse, el viernes por la noche le preguntaron a Trump sobre su mensaje a los votantes que creen que la gasolina es demasiado cara.

“Van a ver una disminución muy grande en los precios de la gasolina, el gas y todo lo relacionado con la energía, tan pronto como esto termine”, dijo Trump.

Sin embargo, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC sobre el aumento de los precios de la energía: “Los estadounidenses lo están sintiendo ahora mismo” y lo seguirán sintiendo “durante algunas semanas más”.

Cuanto más se prolongue el conflicto, más se agudizarán las dudas sobre las elecciones de mitad de mandato. El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, sugirió la semana pasada en Fox News Channel que si los precios del petróleo y la gasolina siguen altos, “veremos unas elecciones desastrosas” para el Partido Republicano.

Irán también ha dividido a la base de apoyo de Trump, la del lema “Make America Great Again”, entre quienes respaldan la acción y quienes afirman que Trump hizo campaña expresamente prometiendo poner fin a las guerras.

Figuras destacadas de la derecha, como Tucker Carlson y Megyn Kelly, criticaron duramente a Trump. Sin embargo, Trump insistió en que él creó el movimiento MAGA y que este lo seguirá a dondequiera que vaya, en cualquier tema.

La turbulencia política ha llevado a algunos demócratas a predecir que su partido podría obtener ganancias en las elecciones de medio término que rivalicen con la “ola azul” de 2018 durante el primer mandato de Trump.

“Los demócratas simplemente tienen que seguir recordándole a la gente que prometió bajar los precios, y estos siguen subiendo”, dijo el estratega demócrata Brad Bannon refiriéndose a Trump. “Y ahora van a subir aún más porque el aumento del precio de la gasolina puede incrementar el precio de todo lo demás, incluso en el supermercado”.