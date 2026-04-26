La extraña premonición de una importante funcionaria de la Casa Blanca: “Habrá algunos disparos”

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, hizo un extraño anticipo respecto al intento de ataque que tuvo lugar este sábado por la noche en Washington y que terminó con la abrupta evacuación de Donald Trump y varios otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

“El discurso de esta noche será un clásico de Donald Trump. Va a ser divertido y va a haber disparos esta noche en la sala”, dijo Leavitt en la previa del evento, en un esfuerzo por invitar a la audiencia a que escuche las palabras que el presidente de EE.UU. iba a pronunciar en el marco del la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Más tarde, en otro sentido, se cumplió lo que había anticipado. Una persona armada estuvo en el hotel donde se estaba llevando a cabo el evento donde estaba Trump y el mandatario debió ser evacuado de urgencia.

Una importante funcionario de la Casa Blanca hizo un insólito anticipo de lo que ocurrió este sábado por la noche

El sospechoso del tiroteo fue detenido, según confirmó el propio Trump, quien luego difundió una imagen del agresor en sus redes sociales. Las autoridades identificaron al hombre bajo custodia como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California. “Es una persona enferma”, dijo luego el mandatario.

En una conferencia de prensa que protagonizó luego del intento de ataque, el dirigente republicano señaló que un agente “recibió un disparo, pero se salvó” y expresó: “Le dispararon desde muy cerca, con un arma muy potente y el chaleco hizo su trabajo. Acabo de hablar con él y está muy bien”.

Por otra parte, el presidente de EE.UU. explicó que por situaciones como la sucedida este sábado es que están planeando hacer una nueva sala en la Casa Blanca, “mucho más segura, a prueba de drones y con vidrio a prueba de balas”. “Hoy necesitamos niveles de seguridad que probablemente nadie haya visto antes”, detalló.

La reacción de Erika Kirk tras el intento de ataque

Luego de conocerse la noticia del intento de ataque ocurrido en el evento en el que se encontraba Donald Trump, en las redes sociales comenzaron a circular videos de diferentes situaciones en los pasillos del hotel, del operativo de seguridad despejado y del preciso momento en el que los presentes notan el estruendo que los alertó.

También se difundió una grabación en el que se ve a Erika Kirk, esposa del difunto Charlie Kirk, quien murió tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en una universidad de Utah.

Erika Kirk lloró tras el intento de ataque que tuvo lugar este sábado por la noche en Washington

En el registro fílmico se ve a la mujer angustiada y abandonando el lugar. “Solo quiero irme a casa”, dice ante las cámaras que captan su salida.

Kirk era director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. También era muy cercano a Donald Trump y su muerte generó amplia conmoción en Estados Unidos.

El atentado en el que murió de Kirk, una de las voces con más audiencia de la derecha norteamericana, generó una enérgica condena de todos los sectores políticos de Estados Unidos, en shock por otro caso de violencia política.

En ese marco se explica la reminiscencia que este episodio pudo generar a la viuda de Kirk y la reacción que se ve en el video que surgió luego del intento de ataque que tuvo lugar este sábado por la noche.