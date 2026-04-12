La frase de Trump durante las negociaciones fallidas entre EE.UU. e Irán: “Me da igual”

Mientras la delegación estadounidense -encabezada por su vicepresidente JD Vance- negociaba en Pakistán con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó una contundente frase: aseguró que le “daba igual” si su país alcanzaba o no un acuerdo. El diálogo, luego, terminó truncado, después de que EE.UU. acusara al régimen de no comprometerse a abandonar las armas nucleares y el funcionario de la Casa Blanca anunció su retiro del lugar.

Durante declaraciones a la prensa, el mandatario sostuvo que el resultado de las tratativas no modifica la posición de su gobierno. Trump aseguró que Estados Unidos “ha derrotado por completo” a Irán y planteó que, desde su perspectiva, su país ya “ganó”, independientemente de la eventual firma del acuerdo.

El presidente Donald Trump habla con reporteros en la Casa Blanca en Washington, el 6 de abril del 2026 (AP foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Las negociaciones se desarrollaron en Islamabad y estuvieron encabezadas por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. Vance explicó que el objetivo central de Estados Unidos fue obtener un compromiso firme por parte de Irán de no avanzar en el desarrollo de armas nucleares ni en las capacidades necesarias para producirlas rápidamente.

“Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear, y que no buscarán las herramientas que les permitirían desarrollar rápidamente un arma nuclear”, dijo Vance a periodistas. “Ese es el objetivo central del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos tratado de lograr a través de estas negociaciones”, agregó.

JD Vance

La tercera ronda de conversaciones tuvo lugar pocos días después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas, en el marco de un conflicto que ya lleva siete semanas y que ha provocado miles de víctimas, además de impactos en los mercados internacionales. Todavía no hay precisiones respecto a qué pasará una vez finalizado plazo de tregua.

En tanto, el ejército de Estados Unidos informó que dos destructores atravesaron el estrecho de Ormuz para realizar tareas de desminado. No obstante, medios estatales iraníes indicaron que el mando militar negó ese movimiento, lo que reflejó el nivel de tensión que rodea las negociaciones. Trump, en ese contexto, sostuvo que su país está “despejando el estrecho”. También describió las negociaciones como “muy profundas”.

El ejército de Estados Unidos informó que dos destructores atravesaron el estrecho de Ormuz para realizar tareas de desminado captura

El escenario se desarrolla en simultáneo con la continuidad de ataques israelíes en Líbano, que según el Ministerio de Salud de ese país ya dejaron más de 2000 muertos, lo que agrega presión a los intentos diplomáticos.

Con información de ANSA y AP.