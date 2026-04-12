El nuevo líder supremo de Irán presenta heridas graves y está desfigurado, según fuentes cercanas

DUBÁI.– El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, sigue recuperándose de las graves lesiones faciales y en las piernas que sufrió en el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre al comienzo de la guerra, informaron a Reuters tres personas cercanas a su círculo más íntimo.

El rostro de Khamenei quedó desfigurado en el ataque contra el complejo del líder supremo en el centro de Teherán y Khamenei sufrió una lesión importante en una o ambas piernas, según las tres fuentes.

No obstante, el hombre de 56 años se está recuperando de sus heridas y mantiene la lucidez mental, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato para hablar de asuntos delicados. Por el momento, los iraníes solo lo ven en los carteles que el régimen montó en las calles.

La imagen majestuosa de Mojtaba Khamenei en una esquina de Teherán - - AFP

Está participando en reuniones con altos cargos a través de audioconferencias y está involucrado en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes, como la guerra y las negociaciones con Washington, afirmaron dos de ellas.

La cuestión de si la salud de Khamenei le permite dirigir los asuntos del Estado surge en el momento de mayor peligro que ha vivido Irán en décadas, con el inicio este sábado en la capital pakistaní de las conversaciones de paz con Estados Unidos.

Los relatos de personas cercanas al círculo íntimo de Khamenei ofrecen la descripción más detallada del estado del líder en semanas. Reuters no ha podido verificar de forma independiente sus descripciones.

El paradero, el estado y la capacidad de gobernar de Khamenei siguen siendo en gran medida un misterio para el público, ya que no se ha publicado ninguna foto, video o grabación de audio de él desde el ataque aéreo y su posterior elección como sucesor de su padre el 8 de marzo.

Manifestantes iraníes corean eslóganes mientras ondean banderas nacionales y exhiben fotos del líder supremo Vahid Salemi - AP

La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió a las preguntas de Reuters sobre la gravedad de las lesiones de Khamenei ni sobre el motivo por el que aún no ha aparecido en ninguna imagen o grabación.

Khamenei resultó herido el 28 de febrero, el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, en el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatollah Ali Khamenei, quien había gobernado desde 1989. La esposa, el cuñado y la cuñada de Mojtaba Khamenei se encontraban entre los demás miembros de su familia que murieron en el ataque.

Sin declaración oficial

No ha habido ninguna declaración oficial iraní sobre la gravedad de las lesiones de Khamenei. Sin embargo, un presentador de la televisión lo describió como un “janbaz”, término utilizado para referirse a los gravemente heridos en la guerra, después de que fue nombrado líder supremo.

Los relatos sobre las lesiones de Khamenei coinciden con una declaración realizada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el 13 de marzo, cuando afirmó que el líder estaba “herido y probablemente desfigurado”.

Un cartel con la cara del líder supremo en una calle de Teherán - - AFP

Una fuente familiarizada con las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses declaró a Reuters que se creía que Khamenei había perdido una pierna. La CIA se negó a comentar sobre el estado de Khamenei. La oficina del primer ministro israelí no respondió a las preguntas.

Alex Vatanka, investigador del Middle East Institute, afirmó que, independientemente de la gravedad de sus heridas, es poco probable que el nuevo e inexperto líder pudiera ejercer el poder absoluto que ostentaba su padre. Aunque se lo considera un representante de la continuidad, podría llevarle años alcanzar el mismo nivel de autoridad innata, añadió.

“Mojtaba será una voz, pero no será la decisiva”, afirmó. “Necesita demostrar que es una voz creíble, poderosa y dominante. El régimen en su conjunto tiene que tomar una decisión sobre el rumbo que va a seguir".

Una de las personas cercanas al círculo de Khamenei dijo que cabía esperar que se publicaran imágenes del líder supremo en el plazo de uno o dos meses y que incluso podría aparecer en público entonces, aunque las tres fuentes subrayaron que solo haría acto de presencia cuando su salud y la situación de seguridad lo permitieran.

El ayatollah Khomeini recibe el saludo de sus seguidores en Irán, cuando regresa luego de quince años de exilio, en febrero de 1979

En el sistema teocrático de gobierno de Irán, el poder supremo recae en el líder supremo, un venerable clérigo musulmán chiita nombrado por una asamblea de 88 ayatollahs. El líder supervisa al presidente electo al tiempo que dirige directamente instituciones paralelas, entre ellas la Guardia Revolucionaria.

El primer líder supremo de Irán, el ayatollah Ruhollah Khomeini, gozaba de una autoridad incuestionable como el líder carismático de la revolución y el clérigo más erudito de su época.

Su sucesor, Ali Khamenei, era un clérigo menos venerado, pero había ocupado el cargo de presidente de Irán. Pasó décadas consolidando su autoridad tras su nombramiento en 1989, en parte mediante la promoción del poder de la Guardia Revolucionaria. Su hijo Mojtaba no ejerce un poder absoluto de la misma manera, dijeron antes a Reuters fuentes iraníes de alto rango.

La Guardia Revolucionaria, que lo ayudó a alcanzar el cargo más alto tras el asesinato de su padre, se ha convertido en la voz dominante en las decisiones estratégicas durante la guerra. La misión de Irán ante la ONU no respondió a las preguntas sobre el poder que ejercen la Guardia y el nuevo líder supremo.

Desfile de la Guardia Revolucionaria, la fuerza militar, política y económica que comenzó como una tropa paralela al Ejército

Como figura influyente en la oficina de su padre, Khamenei había pasado años involucrado en el ejercicio del poder en las altas esferas de la república islámica, según han afirmado funcionarios y personas con información privilegiada, forjando vínculos con figuras de alto rango de ese cuerpo.

La primera comunicación de Khamenei con los iraníes como líder supremo tuvo lugar el 12 de marzo, cuando declaró en un comunicado escrito leído por un presentador de noticias de TV que el Estrecho de Ormuz debía permanecer cerrado y advirtió a los países de la región que cerraran las bases estadounidenses.

Desde entonces, su oficina ha publicado otras breves declaraciones escritas en su nombre, incluida la del 20 de marzo, en la que dio la bienvenida al Año Nuevo persa, al que denominó “el año de la resistencia”.

Las declaraciones públicas sobre la postura bélica de Irán, su enfoque diplomático, sus relaciones con los países vecinos, las negociaciones de alto el fuego y los disturbios internos han corrido a cargo de otros altos cargos.

Agencia Reuters