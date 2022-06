La fuerte caída del patriarca Kirill mientras entonaba “Señor, ten piedad de nosotros” en una misa

MOSCÚ.- El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, aliado del presidente Vladimir Putin, se resbaló y cayó durante una misa en la iglesia de Novorrossiysk debido al piso mojado con agua bendita.

El hecho lo informó el periódico Ukrainska Pravda y publicó el video del incidente, que ocurrió durante el canto “Señor, ten piedad de nosotros”, que fue eliminado de YouTube y del sitio web del canal de televisión ortodoxo Soyuz.

”El hecho de que hoy me haya caído no significa nada”, comentó el patriarca, quien señaló que “las leyes de la física funcionan” cuando cae agua sobre un piso “brillante y liso” y aclaró que la caída no tuvo consecuencias. Anteriormente, el jefe de la Iglesia ortodoxa había elogiado a los jóvenes rusos que se unen al ejército para ir a luchar en Ucrania.

Alianza con Putin

Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, tiene mucho en común con Putin, más allá de la defensa de valores como la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, su concepción de unidad del mundo ruso (russky mir) integrado básicamente por Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y ahora el apoyo a la guerra en territorio ucraniano para combatir a “las fuerzas del mal” que amenazan al russky mir.

Los dos hombres nacidos en San Petersburgo, entonces Leningrado, con seis años de diferencia -Kirill en 1946 y Putin en 1952- también colaboraron de diferentes maneras con la agencia de inteligencia soviética, la KGB. Putin como agente y Kirill como informante.

Agencia ANSA