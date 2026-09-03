La fuerte reacción de la prensa británica a los últimos dichos de Trump sobre Malvinas

LONDRES.– Los principales diarios de Gran Bretaña salieron con fuerza al cruce de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien en una entrevista con la cadena GB News dejó entrever que Washington no respaldaría a Gran Bretaña ante una eventual nueva invasión argentina de las islas Malvinas.

Con títulos que reflejan preocupación e indignación, la prensa británica interpretó los dichos de Trump como una advertencia velada y, en algunos casos, como una maniobra de presión política sobre Londres.

El título de The Telegraph

The Telegraph abrió el debate con un título contundente: “Trump insinúa que no ayudaría a Gran Bretaña a combatir una invasión de las Malvinas”.

En la misma línea, The Independent sostuvo que “Trump sugiere que no apoyaría al Reino Unido si la Argentina invadiera las islas Malvinas”, y en una segunda nota fue más allá al advertir que “la decisión de Trump sobre las Malvinas demuestra que Gran Bretaña debe estar preparada para defenderse”, en un llamado implícito a que Londres revise su capacidad de disuasión en el Atlántico Sur.

La nota de The Independent

The Daily Express, por su parte, eligió un enfoque más visceral: “Trump arremete duramente contra el Reino Unido con una advertencia explosiva sobre las Malvinas: ‘Ya no es el mismo país’”, en alusión directa a una de las frases más ríspidas del mandatario.

El tabloide The Mirror fue el que ofreció la lectura política más elaborada, al vincular los dichos de Trump con una estrategia deliberada de presión hacia Londres. “Las declaraciones de Trump en el Despacho Oval el lunes son solo la señal más reciente de que Washington está dispuesto a usar la disputa como moneda de cambio contra el Reino Unido”, afirmó el medio. Y agregó que, además de tratarse de un castigo por no haber acompañado a Estados Unidos en el frente contra Irán en febrero, la postura sobre las Malvinas “podría servir para presionar a Westminster a fin de que aumente su gasto en defensa y sus contribuciones a la OTAN”.

Un contexto cargado de tensión

El origen de la controversia fue la entrevista que el mandatario estadounidense concedió a GB News, cadena de derecha británica, en la que evitó comprometer un respaldo automático a Londres. Consultado sobre el conflicto de 1982, Trump recordó: “Estuve allí cuando ocurrió la primera guerra, fue hace mucho tiempo. Ustedes lo hicieron muy bien, las recuperaron muy rápidamente”. Al ser consultado sobre si ayudaría a Gran Bretaña en relación a las Malvinas, el presidente norteamericano aseguró que “están muy lejos”, lo que podría interpretarse como un abandono del apoyo.

Sin embargo, de inmediato trasladó el eje de la conversación hacia la crisis en Medio Oriente, argumento con que el Trump justificó veladamente el retiro del apoyo: “Su país no lo está haciendo bien. No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz y ustedes no estuvieron allí para ayudarme”, disparó, en referencia a su reclamo por la falta de respaldo británico en el reciente conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

Q: The US has always been neutral on the Falkland Islands issue, but would you come to the aid of the UK?



Trump: I was there when they had the first war. That was a long time ago, and I watched it so carefully.



And you comported yourselves very well. You took it back pretty… pic.twitter.com/tw5ojlxBSu — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

La ola de críticas en la prensa británica se produce en un momento especialmente sensible, ya que en los últimos días, Trump había planteado la posibilidad de revisar la posición histórica de Washington sobre la soberanía de las Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido pero reclamado por Argentina, cuyo presidente Javier Milei es visto como un aliado cercano de la Casa Blanca.

Para esta noche está previsto un discurso televisado de Milei sobre lo que definió como la cuestión “sagrada” de las islas, lo que alimenta aún más la inquietud de los medios británicos respecto del rumbo que podría tomar la Casa Blanca en la disputa.

Agencia ANSA