Gustavo Petro pide una amnistía general y un gobierno de transición en Venezuela
El líder de izquierda dijo que el régimen de Maduro debe encarar el cambio democrático; volvió a criticar la movilización de EE.UU. en el Caribe
- 4 minutos de lectura'
BOGOTÁ.– El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, dijo este miércoles que es “hora de una amnistía general y de un gobierno de transición” en Venezuela, el mismo día de la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Crítico tanto de la presión de Estados Unidos sobre Caracas como de las elecciones en Venezuela en las que Nicolás Maduro fue reelegido presidente, consideradas fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional, Petro insistió en una salida pacífica a la crisis política.
“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas", escribió el mandatario izquierdista en X, en momentos en los que Machado iba camino a Oslo en un viaje secreto.
Ana Corina Sosa Machado, hija de la galardonada, fue quien recogió en su lugar el Nobel en Noruega con un emotivo discurso contra la “dictadura brutal”, pues su madre no pudo llegar a tiempo a la ceremonia. En la clandestinidad desde agosto de 2024, la opositora habría conseguido salir de Venezuela, pero aún estaría en medio del periplo.
Venezuela y Colombia están bajo la presión de Estados Unidos, que desplegó una robusta ofensiva militar presuntamente contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con una serie de ataques que ya dejaron 87 muertos desde el primero lanzado en septiembre.
“Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática", sostuvo Petro. “Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes", añadió.
El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes.— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025
Es una amnistía general no extender la cárcel.
Los… https://t.co/FWQT1dvF51
El líder colombiano ha alertado varias veces sobre posibles violaciones a la soberanía de países latinoamericanos por parte de la Casa Blanca. Maduro considera que el objetivo real del despliegue militar de Washington es derrocarlo.
En agosto de 2024, un mes después del fraude en los comicios presidenciales, el presidente colombiano ya había enviado un mensaje similar, en el que propuso levantar “todas las sanciones contra Venezuela” y una “amnistía general nacional e internacional”.
También repitió la necesidad de elecciones democráticas en enero pasado, cuando Maduro asumió formalmente un nuevo mandato.
Petro ha mediado para la liberación de presos políticos en Venezuela, muchos de ellos colombianos encarcelados como “mercenarios”. Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 893 presos políticos.
Ataques en una playa
Por otro lado, Petro dijo este miércoles que los dos cuerpos supuestamente bombardeados por Estados Unidos y hallados la semana pasada en una playa colombiana podrían ser “ciudadanos de la República Dominicana”.
El mandatario pidió a la fiscalía abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla en un pueblo de pescadores del departamento de La Guajira y sugirió que sus muertes pudieron deberse a un bombardeo estadounidense.
En un video compartido en X, se ve a pobladores cavar una fosa en una playa, mientras un cuerpo con un brazo mutilado yace sobre la orilla del mar. “Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana”, indicó Petro.
“Le solicito a la República Dominicana encontrar a sus ciudadanos y sus familias, ayudarnos a la identificación. No más sangre en el Caribe. El pueblo caribeño debe reunirse sin temor para acabar la masacre", reclamó.
“Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas", afirmó también el líder colombiano.
Agencias AFP y ANSA
Otras noticias de Colombia
Incautación. El cargamento ilegal que venía de Colombia y la CBP frenó rumbo a Washington: valuado en más de US$6 millones
Bogotá. Qué fue la Masacre de Pozzetto que Netflix recrea en la nueva serie Estado de Fuga 1986
Tensión en el Caribe. Presentaron la primera denuncia por una muerte ligada a un bombardeo de EE.UU. en el Caribe
- 1
EE.UU. autoriza a Nvidia a vender chips H200 a China con una comisión del 25% para el gobierno
- 2
China: un turista cayó de un acantilado a 40 metros de altura mientras intentaba sacarse una selfie
- 3
Murió Sophie Kinsella, la escritora británica autora de la serie de “Loca por las compras”
- 4
La hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz en una ceremonia cargada de críticas a Maduro