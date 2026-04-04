La guerra contra Irán abre una ventana de oportunidad para Putin

Cuando comenzó la Tercera Guerra del Golfo (III GG), hace un mes, la temperatura en Ucrania oscilaba entre -4 y 6 grados. Actualmente se encuentra en el rango de los 6 y los 18 grados, ascendiendo. Parafraseando a la famosa serie Juego de Tronos, “el verano está llegando”, y con él un nuevo ciclo de ofensivas en particular por parte de Rusia que aprovecha el clima cálido para ganar territorio y poner a prueba las defensas de Kiev.

Actualmente Rusia detenta el control de cerca del 20% del territorio ucraniano, unos 118.362 km2, y si bien en el último año lograron conquistar el 0,8%, el saldo de avance territorial, durante este mes de conflicto en el Golfo, fue negativo para Moscú lo cual demuestra la capacidad de resistencia y defensa ucraniana. Sin una batalla decisiva en el frente, tal vez sean factores externos a ese conflicto aquello que selle su suerte.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, desciende de su avión a su llegada a Estambul HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Según el sitio Institute for the Study of War, los primeros pasos de la ofensiva de verano comenzaron el 21 de marzo con movimientos de blindados e infantería mecanizada destinados a quebrar aquello que se conoce como el cinturón de fortalezas ucranianas ubicado entre Sloviansk (norte) y Kostiantynivka (sur). El tercer esfuerzo ruso sucede en Zaporiyia. El esquema de ofensiva ruso presenta una combinación de blindados y tropas mecanizadas, lanzado de forma combinada con un ataque aéreo de 1000 drones. Simultáneamente movilizó tropas y equipamiento a la línea del frente durante el 24 y el 25 de marzo, obligando a los defensores ucranianos a concentrarse en proteger sus propias defensas antes que dañar esta nueva concentración de fuerzas rusas, que tiene por objetivo quebrar de forma irreversible la defensa ucraniana.

La III GG profundizó la percepción generalizada por la cual vivimos en un mundo en guerra. Alteró el cálculo estratégico de los países del Golfo y de los europeos, y abrió para Rusia una ventana de oportunidad muy valiosa para avanzar sobre territorio ucraniano de manera decisiva forzando una paz con Volodimir Zelensky en los términos que Moscú decida.

Al igual que Irán utilizando la ventaja que le brinda la geografía en su estrategia de guerra contra la economía occidental, Rusia hace lo propio gracias al uso del clima, su contigüidad geográfica, su capacidad para absorber pérdidas y la extensión de una guerra inesperada. Después de cuatro años de la “Operación Especial Militar” iniciada en 2022, Putin puede estar saboreando una victoria que concluya este largo capítulo de guerra.

Las guerras de Ucrania e Irán comenzaron con un objetivo: una victoria rápida y decisiva, por lo general deseada por el liderazgo político. Sin embargo, la realidad demuestra que el éxito en este tipo de campaña es difícil de lograr y que rápidamente, si existe un defensor que se ha preparado y es hábil, se transforman en guerras de desgaste, afectando el cálculo político de la misma. Aquello que comenzó como una campaña aérea de decapitación y destrucción de cuatro semanas, se está transformando en una posible campaña terrestre de cuatro semanas más, en palabras de Marco Rubio. La guerra de tres días de Putin se transformó en una larga guerra de trincheras de cuatro años.

Rescatistas ucranianos trabajan para extinguir un incendio en un edificio residencial dañado tras un ataque con drones en Kharkiv SERGEY BOBOK - AFP

Cuando aquello que comenzó como algo breve se transforma en una guerra larga, todo es acerca de números: bajas (muertos y heridos) en los contendientes, cantidad de armamentos en los arsenales, tiempo de reabastecimiento y/o producción de estos, aliados que con su apoyo sostengan el esfuerzo de guerra. Flujos y stocks.

Sin lugar a duda, el heroísmo y la capacidad de los ucranianos se han logrado sostener por el apoyo de la OTAN. Del mismo modo, la capacidad rusa de absorber las pérdidas de combate y mantener un esfuerzo de guerra con igual intensidad se debe a los apoyos de Irán, Corea del Norte y posiblemente China. En este sentido, la III GG va a dejar a Rusia sin un aparato adicional de reserva de producción de drones y misiles.

Más allá de esa realidad, actualmente Rusia produce los drones Shahed-136 en cantidad suficiente y fuera del alcance de las armas ucranianas. Ello le permite derivar parte de su producción al propio Irán a través del Mar Caspio, además de brindarle valiosa inteligencia sobre objetivos militares norteamericanos en el Golfo, lo cual permite usar de manera más eficiente el todavía disponible stock de misiles de corto y mediano alcance, tal como lo demuestran los ataques a infraestructura militar norteamericana en la región.

Por su parte, el éxito de la estrategia de anti-acceso y negación de área de Irán sobre el estrecho de Ormuz compra un tiempo precioso al régimen de Teherán y al liderazgo en Moscú. Al inicio del conflicto, Vladimir Putin puso un alto a toda conversación de paz, al menos públicamente, utilizando un único argumento: EE.UU. no es confiable en sus negociaciones. En febrero el canciller Serguei Lavrov desestimó el plan de paz de 20 puntos para Ucrania y en paralelo brindó pleno apoyo a los ayatollahs. El régimen en Irán hizo lo propio con el plan de 15 puntos presentado hace apenas dos semanas. Corolario, la paz negociada no aparece en el horizonte de los próximos meses.

El presidente ruso, Vladimir Putin, escucha al gobernador de la región de Arcángel, Alexander Tsybulsky, durante una reunión en el Kremlin Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

Los cambios de posición en torno a la duración de la guerra, como consecuencia de la divergencia en el objetivo último de la guerra entre Israel y EE.UU., favorecen la estrategia de desgaste por parte de Irán. El cambio de régimen es central para el primero y secundario para el segundo; no obstante, para lograrlo se necesita que la administración Trump permanezca en la guerra y comience una etapa terrestre del conflicto. El costo total de esta acción no lo paga políticamente Trump, lo harán los potenciales candidatos republicanos que lo acompañen.

Cuanto mayor sea la duración del conflicto en Irán, mayor la ventana de oportunidad para cumplir aquello que Putin declaró en medios rusos a mediados de diciembre: “Rusia cumplirá con sus objetivos de guerra de manera incondicional”.

Si la guerra con Irán terminara entre abril y mayo, el mundo estaría asistiendo a una potencial ofensiva rusa sin precedentes en Ucrania; una mayor relevancia de la llamada “flota fantasma”, que ha sido útil para romper las sanciones económicas impuestas a Moscú, y que podría pasar a usar bandera de conveniencia rusa como demostración de la debilidad occidental para dañar económicamente al Kremlin; y un posible incremento de la presión rusa en el Báltico, con diversos tipos de operaciones híbridas que pueden empujar a la OTAN a llevar a cabo medidas de bloqueo y, por lo tanto, de escalamiento con consecuencias hoy imprevisibles. Si la guerra en Irán continúa será muy difícil para la administración Trump asignar el mismo tiempo de atención simultánea en ambos escenarios de guerra. ¿Son acelerables los tiempos militares en la guerra de Irán? Sí pero para eso se debe emplear un nivel de violencia que pareciera que ni Israel ni EE.UU. están dispuestos a usarlo.

Por el momento, el desplazamiento de fuerzas norteamericanas adicionales al igual que los sistemas que ayudan a fortalecer las defensas aéreas de los países del Golfo provienen del Indopacífico y de América, no del teatro europeo. Sin embargo, las relaciones entre Estados Unidos y la OTAN no se encuentran en su mejor momento, ya que prudentemente Europa asigna prioridad al escenario ucraniano, lo cual margina los pedidos del presidente norteamericano en torno a las escoltas navales y a la apertura del Estrecho de Ormuz.

Se observan estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya JACK GUEZ - AFP

En consecuencia, la dialéctica rupturista está a la orden del día. Las amenazas acerca de que la actitud europea será recordada solo ayudan a Putin a acelerar aquello que desee lograr. Los europeos han vivido la pausa estratégica de finales de la Guerra Fría hasta el 2022 con cierto desdén hacia Estados Unidos a pesar de que ese país sigue siendo la columna vertebral de la comodidad y paz europea.

Ese tiempo desperdiciado los encuentra ahora en una situación incómoda. Estados Unidos reclama con razón desde hace años la necesidad de un pilar fuerte de defensa europeo dentro de la OTAN. Macron y Merkel optaron por jugar discursivamente con la autonomía estratégica pero no concretaron nada. Los líderes europeos están dispuestos a gastar más en defensa, pero no así a seguir a Estados Unidos y comienzan a pensar un futuro sin ellos. Aun así y a pesar de que disponen de los recursos estratégicos para destinar a incrementar sus capacidades de defensa, el tiempo, en términos estratégicos, juega en su contra, ya que en lo inmediato siguen necesitando de las capacidades norteamericanas instaladas en su territorio. Las discusiones sobre defensa siempre son teóricas, hasta que la realidad demuestra que, si no se pasa de la teoría a la práctica, las consecuencias son muy caras y que sin una hoja de ruta toda victoria táctica no conlleva estabilidad estratégica.

El autor es profesor de Política Internacional en la Universidad del CEMA