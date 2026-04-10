La sugestiva reunión en el Pentágono que refleja cómo León XIV se volvió una voz incómoda para Trump

ROMA.- Pese a que algunos lo acusan de ser un papa “silencioso” por su estilo sobrio, calmo, medido, León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, se ha convertido en la voz más desafiante para la administración de su compatriota, Donald Trump.

Fiel reflejo de esto, trascendió que en enero pasado hubo una reunión en el Pentágono entre su subsecretario, Elbridge Colby, y el entonces nuncio (embajador de la Santa Sede en Washington), el cardenal francés Christophe Pierre. Según reveló días atrás el medio norteamericano The Free Press, fue un encuentro sin precedente desde el punto de vista del protocolo: normalmente un departamento de Defensa no convoca a un diplomático de un Estado sin ejército. Aunque la noticia que dio vuelta al mundo es que hubo tonos encendidos en dicho encuentro, en el cual el Pentágono le habría advertido al nuncio que la potencia militar estadounidense lo puede todo y que era mejor que la Iglesia estuviera de su lado.

Dicho artículo causó tal revuelo en Estados Unidos y en Roma que tanto el Pentágono como el Vaticano, si bien confirmaron que ese encuentro sí tuvo lugar, en sendos comunicados intentaron bajar los decibeles y aclarar que no fue tan terrible el intercambio. “La descripción que hizo Free Press es exagerada y distorsionada. En el encuentro entre funcionarios del Pentágono y del Vaticano hubo una discusión respetuosa y razonable”, indicó el jueves un funcionario del ex Departamento de Defensa (rebautizado por Trump Departamento de Guerra), que incluyó incluso fotos del encuentro en una cuenta de X de respuesta rápida de la cartera. “Tenemos gran estima hacia la Santa Sede y estamos abiertos a continuar el diálogo”, añadió.

Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby @USWPColby had a substantive, respectful, and professional meeting with Cardinal Pierre, the then-Papal Nuncio, and his team on January 22, 2026. During the cordial meeting, they discussed a range of topics, including issues of… pic.twitter.com/McI0sB2wKC — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 9, 2026

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, también salió a aplacar las aguas. “El encuentro fue en el marco de la regular misión del representante pontificio y fue la ocasión de un intercambio de visiones sobre cuestiones de mutuo interés”, indicó este viernes en un comunicado. “La narrativa de algunos medios sobre esa reunión no corresponde para nada a la verdad”, agregó.

Más allá de las desmentidas, desde su elección, el 8 de mayo pasado, León XIV, nacido en Chicago y que se convirtió en el primer líder de los 1400 millones católicos del mundo originario de una superpotencia -algo antes considerado un tabú-, se caracterizó por un mensaje en las antípodas al de la actual administración republicana. En favor de la paz, del diálogo, de los migrantes, de los últimos, de la justicia social y del multilateralismo, en línea con su antecesor, Francisco y con la doctrina social de la Iglesia.

En su primer mensaje al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el 9 de enero último -cuando ya había ocurrido la guerra de los 12 días contra Irán, de junio pasado; Nicolás Maduro había sido sacado de Venezuela por Washington; Groenlandia estaba bajo amenaza de invasión; y Ucrania seguía intentando un acuerdo de paz con la ayuda de la Casa Blanca-, aunque evitó mencionar a Trump, León XIV aludió claramente a él y a su política exterior disruptiva.

Donald Trump Instagram Trump

“La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados”, dijo. “La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”, añadió. “La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo (…); en cambio, se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio”, siguió.

Fue justamente después de ese discurso, que irritó a Washington, que desde el Pentágono habrían convocado al nuncio para hablar sobre “diversos temas, entre ellos cuestiones de moralidad en la política exterior, la lógica de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Europa, África, América Latina y otros argumentos”, según indicó el Departamento de Guerra.

“Es inconcebible pensar que no haya habido tensiones entonces porque las visiones de las dos partes son diametralmente opuestas en varias cuestiones”, comentó a LA NACION un veterano vaticanista, que consideró sorprendente que un embajador fuera recibido por un subsecretario, es decir, alguien de menor rango.

Pese a las desmentidas del Departamento de Guerra de Estados Unidos, como del Vaticano, el autor de la nota en The Free Press, el italiano Mattia Ferraresi, que escribe en el diario Domani, insistió en su versión acerca de un encuentro “fuerte” en declaraciones a CBS News.

Lo cierto es que mucha agua pasó debajo del puente desde enero pasado. Después del discurso del Papa al cuerpo diplomático, tres cardenales estadounidenses cercanos a él salieron a cuestionar la moral de la política exterior de Estados Unidos. Y el 28 de febrero Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desencadenó una guerra “preventiva” contra Irán que trastocó al mundo.

El papa León XIV ANDREAS SOLARO - AFP

El martes pasado -horas después de que el primer mandatario de su país lanzara una advertencia apocalíptica a la civilización de Irán-, León XIV hizo oír su voz. Y fue muy directo. Hablando no sólo en italiano, sino también en inglés, no sólo tildó de “verdaderamente inaceptable” esa amenaza, sino que habló de “guerra injusta” y, en un enésimo llamado a retornar a una mesa de negociaciones y al diálogo, también invitó a los ciudadanos a presionar a sus congresistas para que las autoridades rechacen la guerra. Algo inusual, según vaticanistas. Todo esto, después de su primera Semana Santa marcada por la misma invitación a abandonar las armas y a que “quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz”.

El miércoles, al final de la audiencia general el Papa dijo que había recibido con “satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas” y reiteró que “solo mediante la vuelta a las negociaciones se puede llegar al final de la guerra”. Y renovó a todo el mundo su invitación a unirse a una Vigilia de oración por la paz que se celebrará este sábado en la Basílica de San Pedro, a la que adhirieron los obispos de Estados Unidos y de muchos otros países del mundo.

Más allá de la tensión entre los dos estadounidenses más influyentes del planeta, los canales diplomáticos siguen abiertos y muy activos. El nuevo nuncio en Estados Unidos, sucesor del cardenal Pierre, es el arzobispo Gabriele Caccia, diplomático de gran experiencia que estuvo al frente de la misión de la Santa Sede en la ONU. Caccia fue recibido en audiencia por el Papa este jueves y con anterioridad con el embajador de EEUU ante la Santa Sede, Brian Burch. En posteos en X, Burch intervino en la polémica desatada por el artículo de The Free Press, tratando, tan bien, de relativizarlo: “Es lamentable que algunos periodistas y agitadores online hayan optado por aprovechar una reunión rutinaria para sembrar la división entre la Santa Sede y Estados Unidos”, criticó.

Ambassador Burch welcomed Archbishop Caccia, the new nuncio to the United States. They held a wide ranging discussion on the U.S.-Holy See relationship including opportunities to work together on many issues of mutual concern. pic.twitter.com/blpRh4k5sj — U.S. in Holy See (@USinHolySee) April 8, 2026

En su primer mensaje, Caccia aseguró que trabajará “al servicio de la comunión y de la paz” y evocó el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Si bien León fue invitado a Estados Unidos para esta conmemoración, no irá porque se trata de un año electoral, según se informó. En otro reflejo de las distancias, el próximo 4 de julio el Papa hará una visita a la isla de Lampedusa, símbolo del drama de los migrantes y al centro del primer e histórico viaje de Francisco, su predecesor.

En otro mensaje que pareció otra estocada a Trump -un evangélico que suele realizar oraciones grupales en el estudio Oval-, al recibir este viernes a obispos caldeos de Bagdad, León XIV les reclamó ayuda para “proclamar claramente que Dios no bendice ningún conflicto” y que “Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas”.