Tres cardenales estadounidenses cercanos a León XIV cuestionaron la moral de la política exterior de Trump

ROMA.– Ya no se podían quedar callados. Ante el terremoto geopolítico provocado en las últimas semanas por el presidente de su país, Donald Trump –la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, su pretensión de adueñarse de Groenlandia y demás idas y venidas–, tres cardenales estadounidenses de peso, muy cercanos al papa León XIV, dijeron basta.

Blase Cupich, arzobispo de Chicago, Robert McElroy, arzobispo de Washington y Joseph Tobin, arzobispo de Newark, rompieron el silencio y salieron este lunes a criticar sin medias tintas la moral de la política exterior de Trump, que contrasta con los principios fundamentales del derecho internacional, a la que calificaron de “destructiva”.

El Papa escucha a los cardenales durante el consistorio de la semana pasada HANDOUT� - VATICAN MEDIA�

En una declaración inusual –y ante la inacción de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos–, los tres cardenales recordaron cuál es la línea de la Santa Sede y, en especial, qué dijo la semana pasada el Pontífice en su primer discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, cuando, si bien no mencionó a Trump, aludió claramente a él. Y, recordando el Evangelio, llamaron a renunciar a la guerra “como instrumento para intereses nacionales mezquinos” y recordaron que “la acción militar debe ser vista solamente como un último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de la política nacional”.

“En 2026, Estados Unidos ha entrado en el debate más profundo e intenso sobre el fundamento moral de las acciones estadounidenses en el mundo desde el fin de la Guerra Fría”, escribieron los tres purpurados, del ala progresista y designados años atrás por el papa Francisco. “Los acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia han planteado preguntas básicas sobre el uso de la fuerza militar y el significado de la paz”, agregaron, al lamentar que “los derechos soberanos de las naciones a la autodeterminación parecen demasiado frágiles en un mundo de conflictos cada vez mayores”.

Una multitud camina hacia el consulado estadounidense para protestar contra la política del presidente Donald Trump hacia Groenlandia, en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero de 2026 Evgeniy Maloletka - AP

“El equilibro entre el interés nacional y el bien común se está planteando en términos profundamente polarizados. El papel moral de nuestro país de enfrentar al mal alrededor del mundo, preservar el derecho a la vida y la dignidad humana, y apoyar la libertad religiosa se ha vuelto objeto de examen. Y la construcción de una paz justa y sostenible, tan crucial para el bienestar de la humanidad ahora y en el futuro, está siendo reducida a categorías partidistas que alientan la polarización y políticas destructivas”, denunciaron.

Por todo lo anterior y ante el silencio del episcopado, quisieron recordar la contribución del papa León al describir una base verdaderamente moral para las relaciones internacionales la semana pasada al cuerpo diplomático, algo que definieron “un compás ético duradero para establecer el camino de la política exterior estadounidense en los próximos años”.

Repitieron luego el párrafo del discurso papal al cuerpo diplomático en el cual, sin mencionarlo por motivos diplomáticos, el primer papa estadounidense aludió al descalabro provocado por el presidente de su país en el tablero internacional: “En nuestro tiempo, la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional. La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados”, citaron.

“La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo, o como una búsqueda de la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. En cambio, se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio”, siguieron, siempre abrevándose en uno de los discursos más importantes del año que suele tener un Pontífice.

El papa León XIV Andrew Medichini� - AP�

Los tres cardenales estadounidenses asimismo recordaron que “el papa León también reitera la enseñanza católica de que la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de cualquier otro derecho humano” y que el aborto y la eutanasia atentan contra ese derecho. “Él señala la necesidad de ayuda internacional para salvaguardar los elementos más esenciales de la dignidad humana, que están siendo atacados debido al movimiento de las naciones ricas para reducir o eliminar sus contribuciones a los programas de asistencia humanitaria extranjera”, añadieron. Se refirieron, así, el brutal recorte de fondos que implementó Trump en agencias internacionales de ayuda humanitaria, con consecuencias catastróficas en las zonas más pobres y necesitadas del planeta.

“Como pastores y ciudadanos, recibimos esta visión para el establecimiento de una política exterior genuinamente moral para nuestra nación. Buscamos construir una paz verdaderamente justa y perdurable, esa paz que Jesús proclamó en el Evangelio”, también resaltaron.

El portaaviones Ford de la Armada de Estados Unidos aguarda en el Caribe frente a las costas de Venezuela el 17 de diciembre de 2025 Getty Images

“Renunciamos a la guerra como instrumento para intereses nacionales mezquinos y proclamamos que la acción militar debe ser vista solamente como un último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de la política nacional. Buscamos una política exterior que respete y promueva el derecho a la vida humana, la libertad religiosa y el mejoramiento de la dignidad humana en todo el mundo, especialmente a través de la asistencia económica”, sentenciaron.

“El debate en nuestra nación sobre el fundamento moral para la política estadounidense está plagado de polarización, partidismo e intereses económicos y sociales mezquinos. El papa León nos ha dado el prisma a través del cual elevarlo a un nivel mucho más alto. Predicaremos, enseñaremos y abogaremos en los próximos meses para que ese nivel más alto sea posible”, concluyeron. Se descuenta que el Pontífice fue consultado por los tres cardenales antes de emitir esta declaración -que no casualmente también fue publicada por Vatican News-, que justo fue difundida después de que la semana pasada Trump recibió en la Casa Blanca al arzobispo conservador Paul Caokley, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.

El cardenal Blase Cupich, de la Arquidiócesis de Chicago, preside una misa conmemorativa por el descanso del alma del papa Francisco en la Catedral del Santo Nombre de Chicago, el 23 de abril de 2025 Ashlee Rezin - Chicago Sun-Times

El cardenal Cupich, arzobispo de la ciudad donde nació Robert Prevost hace 70 años, explicó en un comunicado por qué decidieron romper el silencio: “como pastores no podemos permanecer indiferentes mientras se toman decisiones que condenan a millones a vidas atrapadas permanentemente al borde de la existencia”. “El papa León nos ha dado una dirección clara y debemos aplicar sus enseñanzas a la conducta de nuestra nación y sus líderes”, sostuvo.

“La enseñanza social católica atestigua que cuando el interés nacional concebido con estrechez excluye el imperativo moral de la solidaridad entre las naciones y la dignidad de la persona humana, provoca un inmenso sufrimiento en el mundo y un ataque catastrófico contra la paz justa que beneficia a cada nación y que es la voluntad de Dios”, dijo, por su parte, McElroy. “En nuestro actual debate nacional sobre los contornos fundamentales de la política exterior estadounidense, ignoramos esta realidad a costa de los verdaderos intereses de nuestro país y de las mejores tradiciones de esta tierra que amamos”, agregó.

El papa León XIV junto a los cardenales en una mesa de trabajo durante el consistorio HANDOUT� - VATICAN MEDIA�

El cardenal Tobin, finalmente, observó que, “acontecimientos recientes, incluyendo la participación en el consistorio de la semana pasada en Roma con el papa León y hermanos cardenales de todo el mundo, me convencen de la necesidad de destacar la visión del papa León para las relaciones justas y pacíficas entre las naciones. De lo contrario, la escalada de amenazas y el conflicto armado corren el riesgo de destruir las relaciones internacionales y sumir al mundo en un sufrimiento incalculable”.