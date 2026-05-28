Un analista internacional explicó en detalle por qué crece en Europa el temor de que Putin ataque más allá de Ucrania

El analista internacional Andrés Repetto advirtió en LN+ que en Europa crece la preocupación por una posible expansión de la guerra más allá del territorio ucraniano. Según explicó, en varios países del continente existe una sensación de alarma ante los últimos movimientos de Rusia y a la aparición de drones en zonas cercanas o dentro del espacio europeo.

En ese contexto, el especialista sostuvo que la falta de avances decisivos de Moscú en Ucrania podría empujar al presidente ruso, Vladimir Putin, a tomar una “decisión jugada”. “Hay muchísima preocupación de que la guerra se extienda más allá de Ucrania”, señaló.

Europa teme un ataque masivo de Putin

La alarma por drones en Europa

Durante su análisis, Repetto hizo referencia a las imágenes de aviones del Báltico en estado de emergencia ante alertas por drones. Según explicó, en Europa y en la OTAN se sospecha que algunos de esos dispositivos podrían haber sido desviados por Rusia desde Ucrania o directamente enviados desde territorio ruso hacia países miembros de la alianza atlántica.

“Algo se puede estar por modificar en el aire, algo está pasando”, afirmó el analista, al describir el clima de tensión que atraviesa el continente. En esa línea, remarcó que, aunque la atención pública pueda estar puesta en otros temas, la situación europea muestra señales de creciente gravedad.

Imagen tomada de video entregado por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, el 21 de mayo del 2026, que muestra un misil Yars en medio de maniobras militares con Bielorrusia Russian Defense Ministry Press S

La advertencia desde la inteligencia británica

Repetto también citó las declaraciones de la jefa de los servicios de inteligencia británicos, quien alertó sobre una situación de escalada con Moscú. “Hay una situación de escalada con Moscú en todos los ámbitos y tememos que pueda haber un conflicto con Gran Bretaña”, reprodujo el especialista.

Para el analista, ese tipo de advertencias no deben ser tomadas como expresiones aisladas. “No son palabras vacías”, subrayó, al remarcar que en Europa se percibe un clima de tensión cada vez más extendido.

La jefa de los servicios de inteligencia británicos alertó sobre una situación de escalada con Moscú Kin Cheung - AP

Lituania y el temor a un ataque

Otro de los puntos mencionados por Repetto fue la situación en Lituania, país miembro de la Unión Europea, donde ciudadanos recibieron alertas en sus teléfonos por la presencia de drones en el aire y la posibilidad de un ataque. Según describió, algunas imágenes mostraban a personas dirigiéndose a búnkers ante esas amenazas.

El especialista agregó que, en paralelo, desde Rusia comenzaron a circular acusaciones contra la Unión Europea y la OTAN, a las que señalan de estar preparando un ataque a gran escala contra Moscú.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda Mindaugas Kulbis - AP

“El mundo está en una nueva guerra mundial”

Hacia el final de su análisis, Repetto fue contundente sobre el alcance del conflicto. “El mundo está en una nueva guerra mundial”, afirmó. Y agregó que, aunque muchas personas intenten correrse de las malas noticias, “hay una sensación extraña y peligrosa en Europa que se está expandiendo más allá de Ucrania”.