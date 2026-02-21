A cuatro años de la invasión a Ucrania, los logros de Rusia parecen pocos para un costo tan alto

PARÍS.– En vísperas de la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el mundo tenía los ojos puestos en el este de este último país, donde aproximadamente 190.000 tropas rusas habían sido desplegadas al otro lado de la frontera. Solo se hablaba del peligro de un conflicto armado, pero casi todos –incluidos altos funcionarios del Kremlin– no podían creer que la guerra realmente sucedería. Por una simple razón: invadir el segundo país más grande de Europa, después de Rusia misma, era una perspectiva potencialmente catastrófica que seguramente haría que un estratega frío como Vladimir Putin se detuviera a pensar. Sin embargo, trágicamente, se equivocaron al pensar que aquel argumento detendría al presidente ruso.

El cartel de propaganda con un soldado del Ejército ruso la inscripción "El orgullo de Rusia", en San Petersburgo. Dmitri Lovetsky� - AP�

Cuatro años después, las bajas rusas -entre muertos y heridos- suman casi 1,2 millones de hombres, mientras las fuerzas del Kremlin en Donetsk han avanzado solo 60 km. En Rusia, la economía ha sido deformada por las exigencias del conflicto. El crecimiento se limita al sector de la economía que alimenta el esfuerzo bélico. El gasto gubernamental ha caído en todo excepto en defensa y el servicio de la deuda nacional. Los rusos se sienten agobiados. El costo de su canasta básica de alimentos ha aumentado más del 18% en los últimos dos años. Entonces, ¿por qué Putin no se conforma con lo obtenido y se retira?

La investigación más reciente del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Estados Unidos confirma, en efecto, el número en casi 1.2 millones de rusos muertos y heridos desde que se lanzó la invasión a gran escala.

Esa tremenda cifra –que no incluye el espantoso costo ucraniano, que se estima entre 500.000 y 600.000 personas–, es mayor que todas las bajas sufridas por “cualquier gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, afirma el informe del CSIS.

De esa estimación, hasta 325.000 rusos murieron en los últimos cuatro años. Para ponerlo en contexto, eso es el triple de las pérdidas combinadas infligidas a las fuerzas estadounidenses en todas las guerras que Washington libró desde 1945, incluyendo los campos de batalla de Corea, Vietnam, Afganistán e Irak.

Y cuando el conflicto en Ucrania entra en su quinto año, la masacre militar solo empeora, aumentando constantemente mes a mes.

Personal de emergencias investiga el lugar de un ataque ucraniano con drones en una gasolinera de Teboil, en Belgorod Rusia Pavel Kolyadin� - TASS via ZUMA Press�

Como es habitual, el Kremlin nunca confirma las cifras, pero funcionarios ucranianos afirman haber matado a 35.000 soldados rusos solo en diciembre. El actual objetivo declarado de los responsables militares en Kiev es matar soldados rusos más rápido de lo que los nuevos reclutas pueden ser entrenados y enviados al combate.

“Si llegamos a 50.000, veremos qué pasa con el enemigo. Ellos ven a las personas como un recurso y la escasez ya es evidente”, afirmó recientemente el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov.

En realidad, Rusia no ha podido generar suficiente fuerza de combate para romper las líneas ucranianas. En la “zona de muerte” de 10 a 30 km alrededor de la línea del frente, vulnerable a drones y sus operadores omnipresentes, soldados y equipos no pueden concentrarse sin convertirse en objetivos. Incluso si las fuerzas rusas rompen las líneas ucranianas, luchan por explotar su éxito.

En la trayectoria actual, Putin no podrá cambiar esta realidad.

Falta de efectivos

“En los primeros tres años, Rusia estaba fortaleciendo su ejército. Al final del año pasado, perdía más hombres de los que podía reclutar. Están mal entrenados, la moral es baja y las tasas de deserción son más altas que nunca. Starlink ha cortado a las fuerzas rusas de los terminales de contrabando de los que dependían para apuntar contra el enemigo. Y su propio gobierno ha bloqueado Telegram, que usaban para comunicarse en las líneas del frente”, señala el general Nicolas Richoux, ex comandante de la 7ª. brigada blindada, agregado defensa en Berlín e historiador.

En esta imagen tomada de un video publicado por el servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa , soldados rusos disparan a un dron ucraniano en un lugar no revelado en Ucrania. Russian Defense Ministry Press S

Y Putin tiene cada vez más dificultades para aumentar el número y la calidad de los reclutas. “Rusia depende del dinero, no del patriotismo, para alistar soldados. La probabilidad de muerte o lesión, el abandono de los veteranos y el intento del Estado de evadir el pago del llamado ‘dinero de ataúd’ a las familias de los caídos están elevando el costo del reclutamiento”, agrega.

La factura anual de 5,1 billones de rublos para todo esto equivale al 90% del déficit presupuestario federal. El resto de la economía se está encogiendo. Los pagos de la deuda están aumentando y las perspectivas para los ingresos petroleros son malas.

A comienzos de la guerra, tras un breve impacto de sanciones después de la invasión de 2022, el gasto militar ruso se disparó y su economía prosperó. Impulsada por las exportaciones de petróleo y gas, Rusia desafió las predicciones occidentales de colapso económico, convirtiéndose en cambio en la novena economía más grande del mundo en 2025, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), por delante de Canadá y Brasil. Eso es un ascenso desde el puesto 11 antes de que comenzara la guerra en Ucrania.

Cuatro años después, hay señales de sufrimiento financiero, vinculado a una economía de guerra distorsionada. El reclutamiento militar y la priorización de la producción industrial militar han llevado a lo que un periódico ruso pro-Kremlin, Nezavisimaya Gazeta, ha llamado una “grave escasez de mano de obra” en otras industrias esenciales.

En Moscú se siente el impacto económico de la guerra HECTOR RETAMAL� - AFP�

“La economía no tiene suficientes operadores de máquinas ni trabajadores de ensamblaje. Necesitamos encontrar 800.000 trabajadores manuales en algún lugar”, informó el periódico.

El costo en espiral de los alimentos ha sido un foco creciente del sufrimiento del consumidor, con las verduras convirtiéndose en el símbolo de descontento popular.

“Los precios de los pepinos y los tomates son escandalosos. Antes, decían que los huevos eran ‘de oro’. Ahora son los pepinos”, publicó en línea una mujer que se identificó como Svetlana en una rara crítica pública a las autoridades.

Historias de pesimismo económico –desde la inflación galopante hasta el cierre de restaurantes y el impacto en cadena de severos aumentos de impuestos– describen las muchas formas en que la prolongada guerra en Ucrania está golpeando duramente a los rusos.

Repercusión internacional

Y en el plano internacional, las cosas tampoco dieron los resultados esperados. Detener una mayor expansión de la OTAN fue una de las principales razones por las que Vladimir Putin afirma haberse lanzado contra Ucrania. Sin embargo, el hecho de que Suecia y Finlandia se unieran a la Alianza como resultado directo de la invasión es un claro fracaso de ese objetivo. Por sí sola, la adhesión de Finlandia más que duplicó la frontera terrestre entre Rusia y los estados de la OTAN.

Reunión de la OTAN en Berlín el 15 de diciembre, con la presencia de Finlandia y Suecia y la invitación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky Kay Nietfeld� - dpa-Pool�

Las sanciones occidentales y el aislamiento político han obligado a Rusia a girar hacia el este, especialmente hacia China, de la cual ahora depende cada vez más para el comercio esencial, desde exportaciones de energía hasta importaciones de automóviles y electrónica, dando naturalmente a Pekín un consistente poder ventaja sobre Moscú.

En 2024, el Kremlin se vio obligado a evacuar y conceder asilo a su aliado sirio, Bashar al-Assad, derrocado por fuerzas rebeldes. En el verano boreal, Putin permaneció impotente mientras aviones de guerra estadounidenses e israelíes atacaban Irán, otro socio clave del Kremlin en Medio Oriente. Como tampoco pudo proteger al presidente venezolano Nicolás Maduro de ser capturado en una redada por tropas estadounidenses el mes pasado en Caracas.

Y, sin embargo, Putin parece empecinado en continuar esa guerra absurda, con la vana esperanza de que Ucrania se desmorone antes que su propio país. O que, en las conversaciones de paz –que continúan en Ginebra esta semana– Donald Trump obligue a Ucrania a ceder territorio. Una posibilidad de escape que se está volviendo cada vez menos probable.

Conversaciones en Ginebra entre la delegación norteamericana y la ucraniana FABRICE COFFRINI� - AFP�

“Putin puede atacar ciudades ucranianas y redes eléctricas para destruir la moral y la economía. Pero los ataques aéreos por sí solos probablemente no llevarán a la capitulación. Puede creer también que Europa abandonará a Ucrania, pero el apoyo europeo aumentó el año pasado”, señala Patrick Martin-Genier, especialista en Relaciones Internacionales.

Para Ucrania, rendir su terreno mejor defendido sería un desastre estratégico. Y aunque Trump todavía tiene influencia, su capacidad para presionar a Volodimir Zelensky para que acepte un mal acuerdo parece haber dejado de existir.

“Cierto, Estados Unidos todavía vende armas vitales a Europa, que las pasa a Ucrania. Pero Ucrania ahora depende menos de la inteligencia estadounidense que antes, y Estados Unidos ha reducido su financiación de la guerra en un 99%. Si, como parece probable, cualquier acuerdo de paz implica garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania que se plasmen en un tratado, el Senado tendrá que ratificarlo. Y eso también ayudará a protegerla contra un acuerdo unilateral”, precisa Martin-Genier.

¿Por qué entonces Putin no acepta la paz? Si lo hiciera, podría rearmarse y atacar a Ucrania nuevamente en el futuro.

Para los especialistas, una de las principales razones es que la paz misma podría desencadenar una crisis en Rusia.

“Rusia ha desviado tantos recursos a la defensa, que ahora representa el 8% del PBI, y el resto de la economía está enfermo. La ilegalidad del régimen y la perspectiva de hostilidades renovadas disuadirán a nuevos inversores. El desafío de redistribuir recursos de la guerra a la paz, incluido encontrar trabajo para los soldados que regresan del frente, podría inducir una profunda recesión”, analiza el geopolitólogo Fréderic Encel.

La política también entraría en una grave zona de turbulencias. Los veteranos descontentos desestabilizan regímenes, especialmente en Rusia, como antes de la revolución de 1917 y después de su guerra en Afganistán en los años 80.

Si bien las encuestas sugieren que los rusos inicialmente darían la bienvenida al fin de los combates, seguramente seguirían las preguntas, afirma Encel: “Preguntas sobre la campaña mal manejada, el desperdicio de vidas y tesoros, y la humillante dependencia financiera y militar de China. Todo, para salvar su propia ambición de poder y su delirante obsesión imperialista”.