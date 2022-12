La historia detrás de la publicación de Messi que rompió los récords en Instagram contada por el fotógrafo

escuchar

Poco después de consumado el éxito de la selección argentina ante Francia en la final de la Copa del Mundo, en Doha, el capitán Lionel Messi publicó una imagen en Instagram en la que se lo vio sonriente en el estadio Lusail y con el trofeo en las manos, subido a los hombros de Sergio Agüero. “Campeones del mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, expresó al pie de la imagen.

Con más de 70,5 millones de “me gusta” y más de 1,9 millones de comentarios, es la foto con más reacciones de la historia de la red social.

La imagen fue capturada por el fotógrafo de Getty Shaun Botterill, que tenía un asiento de primera fila en uno de los momentos más emblemáticos de la Copa del Mundo de Qatar, con Messi elevando la copa ante los hinchas argentinos.

Según contó Botterill a la cadena CNN, los fotógrafos de la final del domingo habían hecho un plan para que uno de ellos fuera y se parara en la cancha frente a las vallas publicitarias y junto a la tribuna principal que albergaba a la gran mayoría de los fanáticos argentinos en el estadio Lusail.

El Kun Agüero estuvo en el campo de juego del estadio Lusail en la celebración de sus excompañeros de la obtención de la Copa del Mundo de Qatar 2022; allí alzó a Messi en sus hombros Ig / @kunaguero

Después de que Messi y sus compañeros recibieron el trofeo y festejaran junto a familiares, el crack argentino empezó a caminar hacia los hinchas, lo que provocó que los fotógrafos se apresuraran hacia ese sector del campo de juego.

“Casi quedo atrapado, pero quedé atrapado en el lugar correcto”, le dijo Botterill a CNN. “Creo que si la mayoría de nosotros [los fotógrafos] somos honestos, siempre es necesaria un poco de suerte y… yo tuve un poco el domingo por la noche”, agregó a la cadena norteamericana.

“Messi estaba allí y no se movía mucho, a veces te empujan, y él solo estaba coreando las canciones, con sus dos manos en el trofeo”, señaló Botterill. “No teníamos idea de lo que iba a pasar al final. Puedes planificar que levantarán el trofeo, pero no puedes planificar cómo se dará lo anterior, ni lo caótico que será. Estaba bastante cerca de él, probablemente a dos metros de distancia como máximo”, relató sobre el momento exacto en el que sacó la fotografía, que se convirtió en un ícono en Instagram.

“Es una sensación bastante extraña, es un poco surrealista, porque piensas: ‘Por Dios, él está justo donde quiero que esté’, y eso no es muy común”, detalló a la CNN. Y sobre la expresión de Messi añadió: “Incluso sus manos levantadas [con el trofeo], creo que la forma en que lo sostiene y sonríe, definitivamente está viviendo un momento con los fanáticos”.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, no dejó pasar el gran momento y usó sus redes sociales para hacerle llegar un mensaje a Messi. Arrobándolo, el empresario celebró su último récord y reveló otro logró que consiguió tras ganar la Copa del Mundo con la selección argentina.

“La publicación de la Copa del Mundo de Leo Messi es ahora la que más me gusta en la historia de Instagram”, escribió el CEO de Meta en su cuenta personal de Facebook.

LA NACION