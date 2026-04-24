La respuesta de Europa tras la supuesta decisión de Trump de sancionar a los aliados de la OTAN

LONDRES.- Tras conocerse que Estados Unidos evalúa una serie de opciones para sancionar a aliados de la OTAN que no respaldaron las operaciones en la guerra contra Irán —entre ellas, la eventual expulsión de España del bloque—, varios mandatarios europeos desestimaron la posibilidad y condenaron cualquier medida de ese tipo.

Uno de los primeros en ser consultado fue el propio mandatario español Pedro Sánchez quien intentó restarle importancia a la supuesta filtración del Pentágono, que sugiere que Estados Unidos está analizando castigar a los miembros de la OTAN que no respaldaron sus operaciones en la guerra con Irán.

“Nosotros no trabajamos sobre mails. Nos basamos en documentos oficiales y posturas gubernamentales, en este caso de Estados Unidos”, replicó Sánchez previo a la cumbre de la Unión Europea en Chipre, al reafirmar que España es “un socio leal” de la OTAN.

“La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, sentenció el mandatario español que ya suma varios enfrentamientos con el presidente estadounidense Donald Trump, quien llegó a considerar a España como “un socio terrible”.

El presidente de España, Pedro Sánchez (Thomas Coex / AFP) THOMAS COEX - AFP

Las sucesivas críticas de Trump contra la administración de Sánchez se intensificaron luego que España se negara a permitir que sus bases o su espacio aéreo se utilizaran para atacar a Irán. Estados Unidos cuenta con dos importantes sitios militares en aquel país: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Mientras España restringió la actividad militar estadounidense vinculada a la guerra con Irán, aviones de combate de Estados Unidos sobrevolaron el espacio aéreo de otros aliados de la OTAN y operaron desde bases en países del bloque.

Sin embargo, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, Trump extendió sus reproches a varios socios de la alianza por no enviar sus armadas para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrado al tráfico marítimo tras el estallido de la guerra, e incluso llegó a evaluar un eventual retiro de la OTAN.

“¿No lo harías si estuvieras en mi lugar?“, preguntó el republicano a Reuters en una entrevista el 1 de abril, en respuesta a una pregunta sobre si era posible que Estados Unidos se retirara de la OTAN.

El respaldo de Alemania

Sánchez no fue el único que abordó la cuestión, Alemania también se expidió al respecto al remarcar que la pertenencia de España a la OTAN no está en entredicho.

Esa fue la respuesta del portavoz del gobierno alemán a la pregunta de un periodista sobre la filtración del Pentagono, dada a conocer este jueves por Reuters, en el que se mencionaba la suspensión de España del bloque como una opción que se estaba barajando.

“España es miembro de la OTAN. Y no veo ninguna razón por la que eso deba cambiar”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa habitual en Berlín.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó el viernes a los aliados de la OTAN a mantenerse unidos, luego de los trascendidos que aluden una decisión de Trump de ir contra el bloque.

“La OTAN debe permanecer unida. Creo que es una fuente de fortaleza”, declaró Meloni a los periodistas también durante la cumbre de la UE en Chipre.

“Debemos trabajar para fortalecer el pilar europeo de laOTAN, que sin duda debe complementar al estadounidense”, concluyó la premier italiana, en una señal de distensión a Washington.

Las voces de líderes europeos se alzaron en defensa de la OTAN luego de que la agencia Reuters revelara una presunta filtración interna del Pentágono, según la cual Estados Unidos evalúa medidas contra algunos aliados por su postura frente a la guerra en Medio Oriente.

Entre los “castigos” mencionados figuran tanto la eventual expulsión de España del bloque como una posible quita de apoyo de Washington al Reino Unido en la disputa con la Argentina por las Islas Malvinas.

El comunicado del Reino Unido

Frente a ese escenario, la reacción de Reino Unido no se hizo esperar. “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, marcó de forma categórica un un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó el vocero, quien subrayó además que Londres ha transmitido esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.

Según consignaron medios británicos como la BBC y The Telegraph, el gobierno también recordó que los habitantes del archipiélago han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.

Agencias AP, AFP y Reuters