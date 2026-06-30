La incertidumbre en torno a las negociaciones en Qatar empaña las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

DOHA.– Los principales enviados de Estados Unidos que llegaron a Doha no mantendrán una reunión de alto nivel con Irán, dijo un funcionario qatarí el martes, lo que pone en duda el avance de los esfuerzos para lograr un alto el fuego duradero en la guerra entre Irán y también reabrir plenamente el estrecho de Ormuz.

En cambio, esta semana se llevarán a cabo conversaciones técnicas sobre cuestiones que incluyen la seguridad regional, que podrían elevarse posteriormente a nivel de altos funcionarios, informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, en una conferencia de prensa.

Automovilistas circulan por una avenida junto a un cartel de luto con la imagen del fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán, el 30 de junio de 2026 - - AFP

“No esperamos por el momento a ningún funcionario iraní de alto nivel, pero, como dije, las reuniones técnicas continúan”, dijo el portavoz a reporteros en su conferencia de prensa semanal.

Este tipo de negociaciones indirectas ya han ocurrido en el pasado entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, las dos rondas anteriores de conversaciones se desmoronaron y desembocaron en la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en 2025 y en la reciente guerra en Irán.

Irán también envió una delegación a Qatar. No obstante, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la república islámica, Esmail Baghaei, también insistió el martes en que Irán no tenía planes de reunirse con la parte estadounidense a ningún nivel en los próximos días.

Mujeres cruzan una calle junto a un cartel de luto con la imagen del fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán, el 30 de junio de 2026 - - AFP

“Lo que tendrá lugar mañana en Doha es una discusión con la parte qatarí sobre la implementación de partes del memorando de entendimiento, incluida la liberación de los activos bloqueados de Irán”, dijo Baghaei a los periodistas en su propia comparecencia.

Sin embargo, la coincidencia de ambas delegaciones deja abierta la posibilidad de que se transmitan mensajes entre las partes.

Esfuerzos diplomáticos inciertos

La llegada a Doha del asesor y yerno del presidente norteamericano Donald Trump, Jared Kushner, y del enviado Steve Witkoff el martes se produjo tras los intercambios de fuego del fin de semana que pusieron a prueba el acuerdo interino del 17 de junio entre Estados Unidos e Irán.

El pacto de 14 puntos otorgaba 60 días para que ambas partes negociaran una tregua permanente en el conflicto, que empezó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, y para resolver cuestiones complejas como el futuro del programa nuclear iraní.

El conflicto interrumpió el comercio mundial de petróleo y otros bienes, expuso a los países del Golfo a ataques con drones y misiles iraníes y dejó miles de muertos, en su mayoría en Irán y el Líbano.

JD Vance habla con miembros de la prensa después de que Estados Unidos e Irán mantuvieran conversaciones de alto nivel cerca de Lucerna, Suiza, el 22 de junio de 2026 Nathan Howard - Pool REUTERS

La Casa Blanca había indicado el lunes que los enviados norteamericanos mantendrían “reuniones de alto nivel”, mientras que las discusiones técnicas continuarían de forma paralela.

El momento exacto de esas conversaciones técnicas no estaba claro de inmediato.

“Tenemos un eje sobre lo nuclear, un eje sobre lo económico y el desempeño estatal, y un eje sobre seguridad y seguridad regional”, dijo Ansari a los periodistas.

JD Vance antes de abordar el Air Force Two en la Base Aérea Militar de Emmen, en Emmen, Suiza, el 22 de junio de 2026 Nathan Howard - Pool Reuters

A pesar de la incertidumbre sobre los movimientos diplomáticos, los precios del petróleo han caído debido a la desescalada desde el fin de semana y se encaminan a su mayor pérdida trimestral desde la pandemia de COVID-19 en 2020.

Las economías vulnerables, sin embargo, podrían seguir expuestas a aumentos en los precios de alimentos y combustibles incluso después de que los mercados energéticos se estabilicen, advirtió el martes la agencia de la ONU para el comercio y el desarrollo.

Irán busca controlar Ormuz

Tras el inicio de la guerra hace cuatro meses, el tráfico marítimo a través del estrecho –que anteriormente transportaba alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado– prácticamente se paralizó.

Desde entonces, Irán ha buscado ejercer control sobre el estrecho junto con Omán, que se encuentra frente a la vía marítima, y ha señalado que planea cobrar tarifas a los barcos y obstaculizar a aquellos que se desvíen de las rutas definidas.

Dos chicos en aguas poco profundas mientras buques de carga y otras embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026 Amirhosein Khorgooi - ISNA

Baghaei afirmó el martes que Teherán “hará todo lo necesario para salvaguardar sus intereses” en el estrecho.

Desde el jueves pasado, Estados Unidos ha acusado a Irán de haber alcanzado al menos dos buques comerciales con misiles o drones, y respondió bombardeando instalaciones militares iraníes.

Irán, a su vez, lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin el domingo, y ambas partes se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego.

Imagen satelital proporcionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) que muestra el Estrecho de Ormuz - - ESA DPA

La guerra elevó la inflación global y ha puesto a Trump bajo presión política de cara a las elecciones de medio término en noviembre, que definirán el control del Congreso de Estados Unidos. Tanto Trump como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, están instando a los minoristas de combustibles a reducir los precios de la nafta.

El lunes, la Casa Blanca informó que Trump había autorizado una suspensión temporal de algunos aranceles a las importaciones de fertilizantes fosfatados desde Marruecos, mientras los agricultores estadounidenses enfrentan escasez. Se espera que los envíos de fertilizantes a través del Estrecho de Ormuz vuelvan a niveles previos al conflicto de manera gradual.

“Quizás la reunión en Doha sea importante, quizás no”, dijo Trump a periodistas en el Salón Oval. “Ya lo veremos”, agregó el magnate.

Personas inspeccionan automóviles destruidos tras el alto el fuego entre Israel y Hezbollah en la localidad de Maifadoun, en el sur del Líbano, el 22 de junio de 2026 Mohammed Zaatari - AP

En Irán, donde el liderazgo teocrático sobrevivió a la guerra pero enfrenta el descontento interno por una economía golpeada, dos miembros de la Guardia Revolucionaria fueron asesinados en lo que la fuerza de élite describió como un tiroteo “terrorista” en una provincia occidental.

El acuerdo interino entre Estados Unidos e Irán también contempla el fin del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano.

Vehículos circulan junto a un cartel publicitario en favor del régimen islámico en una plaza del centro de Teherán, Irán, el 2 de mayo de 2026 Vahid Salemi - AP

Sin embargo, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbollah, puso en duda un marco de acuerdo separado, mediado por Estados Unidos, entre el Líbano e Israel para poner fin a esa guerra.

Analistas señalaron que el acuerdo corre el riesgo de consolidar un estancamiento al vincular la retirada de Israel del sur del Líbano con el desarme de Hezbollah.

Agencias AP, Reuters y Xinhua