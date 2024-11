La increíble odisea del excursionista que sobrevivió 50 días perdido en las gélidas montañas de Canadá

NUEVA YORK.- Después de 50 días de sobrevivir en los remotos y gélidos paisajes de las Montañas Rocosas del norte de Canadá, un excursionista que estaba desaparecido fue encontrado con vida esta semana, según anunciaron las autoridades canadienses el miércoles.

El excursionista de 20 años, identificado como Sam Benastick, había sido reportado como desaparecido el 19 de octubre tras ir de campamento al Parque Provincial Redfern-Keily, en la Columbia Británica. Esta es una zona de montañas escarpadas, clima impredecible, valles boscosos, glaciares, cascadas y lagos. La policía, los equipos de rescate y su familia participaron en la búsqueda, recorriendo un paisaje de imponentes montañas y mantos de nieve.

Sin embargo, a medida que pasaban los días sin señales de Benastick, las esperanzas comenzaron a desvanecerse. Las temperaturas cayeron a -17°C. Durante el invierno, el parque advierte sobre el riesgo de avalanchas y, durante todo el año, sobre la presencia de osos. En algún momento, la búsqueda oficial fue suspendida, según la Real Policía Montada de Canadá.

Durante el operativo, la familia de Benastick pasó semanas alojada en el Buffalo Inn Pink Mountain, un hotel cercano al parque, donde realizaban reuniones nocturnas en la sala de la chimenea, según relató Michael Reid, gerente general del lugar, en una entrevista telefónica. La familia dejó el hotel antes de que Benastick fuera encontrado con vida, agregó Reid.

Más de un mes después de haber sido reportado como desaparecido, dos hombres que transitaban por un sendero rumbo al trabajo encontraron a un hombre que caminaba hacia ellos, según informó la policía en un comunicado. Los hombres reconocieron a Sam Benastick y lo llevaron al hospital, donde las autoridades confirmaron su identidad.

“Encontrar a Sam con vida es, sin dudas, el mejor resultado posible”, expresó la portavoz policial, la cabo Madonna Saunderson, en el comunicado. “Después de todo el tiempo que estuvo desaparecido”, agregó, la policía temía que este “no fuera el desenlace”.

Cómo sobrevivió

Los detalles sobre cómo Benastick desapareció no estaban del todo claros de inmediato. Según la policía, el propio Benastick contó que permaneció en su automóvil durante algunos días antes de caminar hacia un arroyo en la ladera de una montaña, donde acampó entre 10 y 15 días. Luego, relató que se trasladó a un valle y construyó un refugio en un arroyo seco.

Según la cadena canadiense CBC, el gerente de una posada cercana que habló con los rescatistas dijo que Benastick había cortado su saco de dormir para envolverse las piernas para calentarse y se estaba apoyando con dos bastones cuando se acercó a los dos trabajadores que lo encontraron.

Benastick casi se desplomó de debilidad cuando fue llevado a una ambulancia, agregó la CBC, citando a Michael Reid.

El proveedor de salud Northern Health informó que Benastick se encontraba “en buen estado” mientras sigue hospitalizado. En un comunicado, se indicó que Benastick no haría declaraciones por el momento.

Según una página de GoFundMe aparentemente creada por su hermana, Benastick inició un viaje de campamento de 10 días en el parque el 7 de octubre. Su familia lo reportó como desaparecido cuando no se comunicó como estaba previsto. Los organizadores de la colecta no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La página de GoFundMe con la información de Sam Benastick.

Michael Reid, gerente del hotel Buffalo Inn Pink Mountain, dijo que la noticia de que Benastick había sido encontrado con vida generó una gran emoción.

“Todos nos abrazamos y teníamos lágrimas en los ojos”, comentó Reid. “Tengo tres hijos y cinco nietos, así que puedo imaginar por lo que estaba pasando su familia”.

Reid añadió que Benastick todavía estaba hospitalizado, pero que su familia planeaba visitarlo “de camino a casa”.

Agencia AP, The New York Times y The Washington Post

LA NACION

Temas Canadá