La íntima entrevista del príncipe Guillermo: un revelador dato sobre sus hijos, sus planes como rey y el “año más duro de su vida”

LONDRES.- El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, aseguró que quiere cambiar la monarquía cuando llegue a ser rey y “cuestionar más las cosas”. Lo hizo en una inusual y muy personal entrevista televisiva donde habló también sobre su vida familiar, sobre el peso de la tradición y sobre el difícil año que atravesó junto a su esposa, Kate, y su padre, el rey Carlos III.

La conversación, grabada hace meses pero emitida este viernes como parte de la serie de Apple TV+ The Reluctant Traveler (El viajero reacio), es una de las más íntimas que el príncipe, de 43 años, ha concedido en su vida pública. El formato, conducido por el actor y director canadiense Eugene Levy, propone viajar para conocer distintos lugares del mundo y, en este caso, tuvo como escenario el propio castillo de Windsor. Antes de comenzar, un momento captó la atención y se volvió viral: Guillermo fue filmado llegando a la entrevista en un monopatín eléctrico por los jardines reales, una imagen distendida que contrastó con la solemnidad habitual de la monarquía y que en redes sociales fue interpretada como un gesto de cercanía y modernidad.

Durante el diálogo, el heredero defendió su interés por introducir cambios en la institución que algún día encabezará.

El príncipe Guillermo llega a una entrevista en monopatín

“No le tengo miedo al cambio; la idea de poder introducir un poco de cambio me entusiasma. No de manera demasiado radical, sino cambios que creo necesarios”, afirmó, sin dar detalles concretos pero dejando ver que su mirada apunta a cuestionar estructuras históricas.

Guillermo explicó que su meta es “cuestionar más” algunas prácticas y tradiciones que podrían haber perdido sentido en el siglo XXI y que la monarquía debería preguntarse si siguen “aptas para su propósito”. También remarcó que su visión está atravesada por el legado que quiere construir para sus tres hijos: “Quiero crear un mundo en el que mis hijos estén orgulloso de lo que hacemos, un mundo y un rol que realmente impacte en la vida de las personas”.

Estas declaraciones no pasan desapercibidas en Gran Bretaña, donde el reinado de Carlos III, iniciado tras la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, es visto como transitorio y con un fuerte aire de continuidad respecto a los 70 años de su madre en el trono. Consciente de esa percepción, Guillermo parece buscar imprimir un sello propio, más flexible y abierto al cambio, aunque sin romper con la esencia de la monarquía que representa.

El año más duro de su vida

La entrevista al príncipe Guillermo

En la entrevista, el príncipe también hizo un repaso personal de lo que definió como “el año más duro” de su vida, marcado por el anuncio del cáncer de su esposa y de su padre.

“La vida nos pone a prueba”, reflexionó. “Estoy muy orgulloso tanto de Kate como de mi padre por la forma en que afrontaron todo eso el año pasado”.

La declaración mostró un costado humano poco habitual en las intervenciones públicas de la familia real y contrastó con el tradicional hermetismo que históricamente caracterizó a la Corona británica.

Guillermo es padre de George, de 12 años; Charlotte, de 10; y Louis, de 7. En la entrevista remarcó que su familia “es lo más importante” y reveló que sus hijos todavía no tienen celular, una decisión que busca proteger su infancia y evitar que crezcan bajo el mismo escrutinio mediático que él padeció.

El príncipe recordó la intensa presión que él y su hermano menor, Harry, enfrentaron desde niños debido al apetito “insaciable” de la prensa británica. Sin embargo, fue cuidadoso de no hablar directamente de su relación actual con él, marcada por tensiones y distanciamiento desde que Harry y Meghan Markle se alejaron de la familia real.

“Querían todos los detalles posibles, estaban por todas partes, literalmente. Lo sabían todo, eran omnipresentes. Y si dejas que eso se infiltre en tu vida, el daño que puede causar a la vida familiar es algo que juré que nunca permitiría que pasara con la mía”, señaló el príncipe, cuya madre, Diana de Gales, falleció en 1997 mientras era perseguida por fotógrafos en París.

Tradición y modernidad

La entrevista al príncipe Guillermo

Aunque su destino como rey está marcado desde su nacimiento, Guillermo sostuvo que no vive obsesionado con ese rol y que su prioridad es ser “auténtico y sincero”.

“La historia puede ser un peso, un ancla. Pero si estás demasiado apegado al pasado, no puedes ser flexible. Y a mí me gusta un poco de cambio”, afirmó.

Sus palabras sugieren que, aunque no planea una ruptura radical, sí quiere que la institución evolucione para adaptarse a una sociedad británica más diversa y crítica. En Gran Bretaña, la monarquía ha perdido apoyo en las últimas décadas, especialmente entre los jóvenes, y analistas coinciden en que el futuro del trono depende de que logre conectar con una generación que ya no ve el rol real como algo incuestionable.

