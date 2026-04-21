Día 53 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este martes 21 de abril en su 53° día de guerra. Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. Sin embargo, la tensión en el estrecho de Ormuz y amenazas cruzadas generan dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Imagen del soldado israelí golpeando el crucifijo

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Soldados israelíes avanzan en el campo de batalla JALAA MAREY - AFP