Día 53 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
- 4 minutos de lectura'
El conflicto en Medio Oriente entró este martes 21 de abril en su 53° día de guerra. Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. Sin embargo, la tensión en el estrecho de Ormuz y amenazas cruzadas generan dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Pakistán avanzó el lunes con los preparativos para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
- Sin embargo, el renovado conflicto en el estrecho de Ormuz plantea dudas.
- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este lunes que Teherán “no aceptará negociaciones bajo la sombra de las amenazas”.
- Hezbollah rechaza el desarme y exige la salida total de Israel para sostener la tregua.
- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu condenó la profanación de un crucifijo destruido por un soldado israelí.
Otros hechos de importancia
- Se registraron nuevos ataques israelíes en Líbano.
- Trump afirmó que es “muy improbable” otra prórroga del alto el fuego.
- Por otra parte, el mandatario de EE.UU. dijo que los medios estadounidenses “quieren que Irán gane”.
- Israel mató a dos terroristas de Hamas en Gaza.
- Este lunes, 16 cargueros atravesaron el estrecho de Ormuz.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Minuto a minuto. Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 21 de abril
Vence el alto el fuego. La dura advertencia de Irán a Trump: “No aceptaremos negociaciones bajo la sombra de las amenazas”
“Estamos a 48 horas de que venza el plazo”. Cómo será la respuesta de Irán al ataque de EE.UU. y qué pasa ahora con el ultimátum, según un experto internacional
Más leídas de El Mundo