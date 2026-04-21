Tiroteo en Teotihuacán: los nuevos detalles de la investigación y la preocupación por el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.– Tras el ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos, el gobierno de México aseguró que la seguridad está garantizada de cara al Mundial de fútbol que organizará este año junto con Estados Unidos y Canadá.

El atacante, que según revelaron las autoridades planificó el ataque y actuó en solitario, abrió fuego el lunes contra los turistas a plena luz del día en lo alto de la pirámide de la Luna del sitio arqueológico, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital, causando escenas de pánico antes de quitarse la vida de un disparo.

Peritos forenses y miembros de la Cruz Roja trasladan un cuerpo sobre la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, el 20 de abril de 2026 YURI CORTEZ - AFP

“La respuesta del Estado fue inmediata y contundente”, dijo a periodistas el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien relató que, al conocer el incidente, miembros de la Guardia Nacional llegaron al lugar e hirieron de un tiro en una pierna al agresor para evitar que siguiera disparando.

En la conferencia de prensa diaria de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, García dijo que está “garantizada” la seguridad del campeonato del mundo, pero insistió en que se van a reforzar los controles en los sitios arqueológicos y otros lugares turísticos.

García Harfuch habla durante la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, el 21 de abril de 2026 MARCO GONZALEZ - AFP

“Hay confianza en nuestro país”, resaltó Sheinbaum por su parte. La mandataria agregó que a Teotihuacán –que reabrirá el miércoles– entran cada año tres millones de visitantes y reiteró que México ofrece todas las garantías para acoger el campeonato futbolístico.

En la misma conferencia de prensa, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, indicó que el ataque perpetrado el lunes “no fue espontáneo” y detallo que el hombre “visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica” y se “hospedó en hoteles aledaños” para planear la agresión.

Preocupación por el Mundial

México albergará varios partidos mundialistas en la capital, como el encuentro inaugural el 11 de junio, y en las ciudades Guadalajara y Monterrey. El lunes, Sheinbaum se reunió con personal de la FIFA para ver detalles logísticos sobre los estadios en los que se competirá, dijo.

En marzo, la mandataria mexicana ya había recibido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la ola de violencia en varias zonas del país derivada de la captura y muerte del jefe del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, a fines de febrero.

Sheinbaum habla durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, el 28 de noviembre de 2025 Marco Ugarte - AP

En la conferencia de prensa del martes, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde está Teotihuacán, precisó que de los 13 lesionados siete se encuentran hospitalizados tras haber sido heridos con disparos de arma de fuego, mientras que seis de ellos ya fueron dados de alta.

Los heridos son de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y de Holanda, detalló. Cervantes informó que el atacante disparó 14 veces –contra las víctimas y contra los integrantes de la Guardia Nacional– y que todo indica que padecía una psicopatía, por varias notas que cargaba consigo.

La Pirámide de la Luna y la Pirámide del Sol se observan junto a estructuras más pequeñas, en Teotihuacán, México, el 19 de marzo de 2020 Rebecca Blackwell - AP

El agresor fue identificado como Julio César Jasso, un mexicano de 27 años, dijo a la AP un funcionario estatal que habló en condición de anonimato al no estar autorizado para discutir el caso.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. En el lugar las autoridades decomisaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Según un testigo del incidente, el tirador “no tenía como una percepción de lo que estaba haciendo”.

Reacciones internacionales

La zona arqueológica de Teotihuacán es uno de los destinos turísticos más importantes del país y el año pasado atrajo a más de 1,8 millones de visitantes internacionales, según datos del gobierno mexicano. A pesar del gran número de turistas que recibe todos los días, el lugar tiene poco personal de vigilancia, no cuenta con detectores de metales ni se hace una revisión a los visitantes, según constató la AP.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá“, escribió Sheinbaum en X, el día del tiroteo.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

De igual modo, la canciller canadiense Anita Anand lamentó lo sucedido en sus redes sociales. “Como consecuencia de un terrible acto de violencia armada, una ciudadana canadiense ha perdido la vida y otro ha resultado herido en Teotihuacán“, expresó la funcionaria mexicana, al tiempo que aclaró que “sus pensamientos están con sus familiares y seres queridos”.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó su “profunda preocupación” y tristeza por el incidente. “Estamos listos para brindar apoyo según sea necesario mientras las autoridades mexicanas continúan su investigación”, señaló por X.

Un trabajador empuja una carretilla en las Pirámides de Teotihuacán, en las afueras de la Ciudad de México, el 21 de abril de 2026 Marco Ugarte - AP

Teotihuacán es conocido por su enclave arqueológico del mismo nombre que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y uno de los atractivos turísticos de la zona es sobrevolar las impresionantes pirámides del Sol y la Luna en globo.

Fue una gran ciudad con más de 100.000 habitantes que se extendía por unos 20 kilómetros cuadrados entre el año 100 a. C. y 750 d. C. pero fue abandonada por razones todavía inciertas antes del ascenso de los aztecas en el siglo XIV.

Agencias AP, AFP y Reuters