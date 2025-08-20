La muerte transmitida en directo de un streamer francés genera conmoción: la víctima se grababa siendo humillada

Este lunes por la noche, un streamer francés llamado Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, fue descubierto muerto durante una filmación en directo que llevaba muchas horas online difundido en la plataforma Kick. El hecho se volvió aún más conmocionante para la comunidad europea porque el hombre protagonizaba escenas de maltrato y humillaciones por parte de otros dos participantes.

El video que culminó con su deceso fue una transmisión que duró 289 horas seguidas y tuvo 10.000 espectadores la noche antes de la muerte. La Justicia francesa investiga si la víctima de 46 años falleció mientras dormía.

“¿JP?”, quedó registrado cuando uno de sus compañeros le preguntó en varias ocasiones. Sin respuesta, le lanzó una botella de agua, pensando que tal vez dormía. Finalmente, cuando se dio cuenta de que Pormanove no reaccionaba apagó la cámara. Tanto este como otro hombre le habían dado golpes e insultos al streamer durante las horas previas.

La muerte “en directo” de un streamer francés genera conmoción: la víctima se grababa siendo humillada Instagram

El hombre fallecido estaba presente en varias plataformas, entre ellas Tiktok, en la que tenía con 582.000 abonados. En general, era conocido en el ambiente por filmarse sufriendo humillaciones por parte de estos otros dos influencers. La ministra delegada de Asuntos Digitales de Francia, Clara Chappaz, calificó el hecho de “horror absoluto”. “Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en la plataforma Kick”, dijo la funcionaria en su cuenta de X.

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu’il a subies sont une horreur absolue. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kick.

Une enquête judiciaire est en cours.… — Clara Chappaz (@ClaraChappaz) August 19, 2025

La Fiscalía de Niza abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte. Incluso, el cuerpo será sometido a una autopsia. Además, existe una pesquisa contra los dos hombres que estaban con el streamer fallecido, que ya fueron interrogados a principios de este año. Según los medios europeos, se les investiga por varios delitos: provocación pública al odio y la violencia a través un medio de comunicación digital, violencia voluntaria en reunión sobre personas vulnerables y registro y difusión de imágenes relativas a la comisión de infracciones.

La funcionaria Chappaz advirtió que “la responsabilidad de las plataformas sobre la difusión de contenidos ilícitos no es una opción. Es la ley. Este tipo de fallos pueden conducir a lo peor y no tienen cabida en Francia ni en Europa ni el ningún otro lugar”.