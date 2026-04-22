La NASA rompe el silecio por las desapariciones y las muertes de los científicos

WASHINGTON.-En medio de las dudas e incertidumbre que rodean la desaparición y muerte de al menos 10 científicos -registradas desde 2022- vinculados a investigaciones nucleares y aeroespaciales, la NASA rompió el silencio y confirmó que colabora con la investigación federal en curso, informada por la Casa Blanca.

“Por el momento, nada relacionado con la NASA indica una amenaza a la seguridad nacional. La agencia está comprometida con la transparencia y proporcionará más información en cuanto le sea posible”, señaló este lunes su portavoz, Bethany Stevens. La declaración llegó después de que la Casa Blanca confirmara la semana pasada que la administración de Donald Trump trabaja junto al FBI y el Departamento de Energía para determinar si existe algún nexo entre los episodios.

El hecho de que la mayoría de los fallecidos y desaparecidos tuviera acceso a información clasificada alimentó todo tipo de especulaciones en redes sociales, lo que terminó por escalar el caso a una investigación federal. Asimismo, la intervención de la NASA no es casual, según trascendió por lo menos tres científicos de los implicados estaban vinculados a programas de la agencia.

NASA is coordinating and cooperating with the relevant agencies in relation to the missing scientists. At this time, nothing related to NASA indicates a national security threat. The agency is committed to transparency and will provide more information as able. https://t.co/92dTXGAxQn — Bethany Stevens (@NASASpox) April 20, 2026

El propio Donald Trump expresó su preocupación por el asunto. “Es bastante serio, ojalá sea una coincidencia, o como quieran llamarlo”, manifestó. “Espero que sea algo aislado, pero lo sabremos en la próxima semana y media”, anunció el jueves pasado ante la prensa.

En ese mismo sentido, la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, afirmó que la Casa Blanca “está trabajando activamente” con todas las agencias pertinentes y el FBI “para revisar de manera integral todos los casos en conjunto e identificar cualquier posible similitud”.

Y tras ello destacó: “No se escatimarán esfuerzos en esta labor, y la Casa Blanca proporcionará actualizaciones en cuanto las tenga”.

Por su parte, el FBI también se expidió al respecto. “Vamos a buscar conexiones para determinar si existen vínculos con el acceso a información clasificada o con agentes extranjeros”, indicó el director de la agencia Kash Patel, en diálogo con Fox News.

“Si se encuentra alguna conexión que conduzca a una conducta ilícita o a una conspiración, el FBI procederá a la detención correspondiente”, sentenció.

En simultáneo, el Congreso llamó a esclarecer los hechos con urgencia. James Comer, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, incluso advirtió en una entrevista a Fox, que detrás de los casos podría haber “algo siniestro”, y que por tal motivo se enviaron avisos al Departamento de Guerra, de Energía, FBI y la NASA en busca de explicaciones.

“Queremos saber todo lo que saben sobre lo que les pasó a estos científicos, porque esas cuatro agencias eran principalmente a las que estaban afiliados estos 11 individuos”, resaltó Comer.

“Queremos intentar reconstruirlo todo”, insistió el legislador quien luego anticipó su intención de llamar a los representantes de cada una de las agencias involucradas para que brinde explicaciones ante el Congreso.

Quiénes son los científicos desaparecidos o muertos

Entre las principales victimas reportadas se encuentran Michael David Hicks, de 59 años; Nuno Loureiro, de 47; Frank Maiwald, de 61; Jason Thomas, de 45; Carl Grillmair, de 47 y Amy Eskridge, de 34, todos ellos fallecidos entre 2023 y 2026 y vinculados a la investigación científica, según consignó FOX.

La mayoría de los episodios quedaron envueltos bajo un manto de sospecha, dadas las circunstancias poco claras que rodearon sus muertes. En los casos de Grillmair y Loureiro, ambos fueron asesinados en sus propias viviendas, mientras que el cuerpo de Thomas —por entonces director de biología química en Novartis— fue hallado tres meses después de haber sido visto por última vez en un lago de Massachusetts, según consignó el medio local.

Por otro lado, la desaparición a fines de febrero del general de división retirado de la Fuerza Aérea Neil McCasland, de 68 años, actuó como detonante en redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a vincular su caso con el resto de las muertes y desapariciones.

De acuerdo a lo publicado por NBS News, McCasland, contaba con una vasta trayectoria dentro de la Fuerza Aérea norteamericana y también había participado como voluntario en una serie documental relacionada con extraterrestres y objetos voladores no identificados, si bien desde su entorno desestimaron cualquier tipo de conocimiento especializado en ovnis, como se sugirió en redes sociales.

McCasland fue visto por última vez en su casa de Albuquerque, en Nuevo México. Según trascendió, salió del domicilio con botas de montaña y un revólver calibre 38, y dejó en el lugar tanto su teléfono celular como sus anteojos, un dato que sumó interrogantes en torno a las circunstancias de su desaparición.

Monica Reza, de 60 años; Melissa Casias, de 53; Anthony Chavez, de 79; Steven Garcia, de 48; también fueron reportados como desaparecidos entre 2023 y 2026 y además que sus desapariciones ocurrieron en circunstancias sospechosas, también se los relacionó a estudios nucleares y aeroespaciales.