La nota que publicó The New York Times sobre la expedición del Conicet y la tensión con Milei

El reconocido diario estadounidense The New York Times publicó este viernes una nota que aborda la expedición al fondo del mar que realiza estos días el organismo estatal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) con fines científicos y que se transmite en vivo por redes sociales. En el artículo el medio también ahondó en la tensión entre el gobierno de Javier Milei y la ciencia, que sufrió recortes desde el comienzo de la administración.

Titulado Una estrella de mar, un presidente y un frenesí submarino en Argentina, el texto -firmado por Emma Bubola y Lucía Cholakian Herrera- asegura: "Las parejas en Buenos Aires cancelaron sus planes de fin de semana para sintonizar el programa. Los amigos se apiñaban en los sofás y las charlas familiares bullían de novedades. Pero el espectáculo no era un partido de fútbol de Lionel Messi ni un debate presidencial, era un video en vivo de crustáceos, esponjas y pepinos de mar arrastrándose, reptando y simplemente relajándose en el cañón de Mar del Plata, frente a la costa argentina".

El Conicet lanzó una expedición en el fondo del Cañón de Mar del Plata y lo muestra en un streaming Captura

Tras ello, las autoras destacaron que la transmisión de la expedición de Schmidt Ocean Institute, una fundación estadounidense sin fines de lucro que colabora con Conicet, resultó ser una sensación de Internet con reproducciones en YouTube que superaron los 80.000 espectadores en vivo. Además, las impactantes imágenes llegaron a la tapa de los diarios. Fue en ese marco que el medio estadounidense sumó: “Transformó a los mariscos en inesperados abanderados para quienes se oponen a las amenazas de Milei de recortar y privatizar la ciencia financiada por el Estado”.

“Es muy cautivador y es un acto de resistencia”, dijo Natalia Costanzo, de 45 años, a The New York Times, sobre la transmisión que estuvo viendo con su familia durante la cena.

En su análisis del contexto, el periódico sostuvo que en medio del plan del mandatario libertario de frenar la inflación y mantener el equilibrio fiscal se reportaron fuertes recortes que afectaron -entre varios- programas de investigación y presupuestos científicos en más del 20%.

“Cientos de investigadores han perdido sus empleos desde entonces y muchos otros abandonaron sus puestos e incluso el país en busca de un trabajo estable”, se advirtió en la nota. También se reflotaron declaraciones de Milei durante la campaña presidencial. “¿Cuál es su productividad? ¿Qué han creado los científicos?”, fue la pregunta que hizo el actual presidente en una entrevista antes de ganar las elecciones.

“Los defensores del Conicet, el mayor organismo de financiación e investigación científica de la Argentina, salieron a describir sus logros, incluidos el trabajo sobre vacunas contra el coronavirus, la enfermedad de Parkinson y los fósiles de dinosaurios desenterrados en la Patagonia”, mencionó la nota y agregó que los investigaciones de la expedición que se transmitirá hasta el 10 de agosto no se pronunciaron sobre política, pero que otros científicos y simpatizantes sí lo hicieron.

“¡Viva el mar y el Conicet!”, escribió el dirigente social y férreo opositor Juan Grabois en X [tuit publicado por The New York Times] al publicar un video de la famosa estrella de mar naranja y gorda. El líder del Frente Patria Grande añadió que Milei “nunca va a entender la belleza de nuestro país ni la grandeza de nuestra gente”.

En otro tramo de la nota, se mencionaron las críticas de los tuiteros libertarios a la expedición y a los científicos del Conicet, entre ellos, el influencer y streamer Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, quien manifestó su “desprecio” a los “recién descubiertos habitantes del fondo marino”, según indicó el artículo. “Muy bueno, pero lamentablemente vamos a tener que destruirlo todo para extraer petróleo y enriquecernos”, había escrito la semana pasada en su cuenta de X.

Al mismo tiempo, desde The New York Times hicieron alusión a La Derecha Diario, un medio afín al Gobierno que también criticó la expedición. “Calificó la expedición como ‘una operación psicológica ambientalista diseñada para bloquear la explotación de los recursos naturales y mantener al país en la pobreza eterna’”, marcó.

“La popularidad del proyecto no se limita a la política, ni siquiera a la ciencia. La nueva estrella de mar naranja apareció en camisetas, calcomanías, tazas de yerba mate, tortas de cumpleaños y llaveros. Su popularidad se debe a su parecido con Patricio, el personaje de Bob Esponja y a que parece tener trasero”, agregó la nota.

La transmisión de Youtube está hace tres semanas y culminará este sábado. Lo que también despertó el atractivo de miles de espectadores fueron los comentarios de los científicos a la par que se encontraban animales nunca antes vistos en el país. Incluso los usuarios les ponían nombres como “Patricio”, “La Batata” y más.