La OMS declaró hoy a Europa como "epicentro" de la pandemia del coronavirus

13 de marzo de 2020 • 13:18

El titular de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este mediodía que ya murieron más de 5000 personas en el mundo por el conoravirus Codiv-19 y que, a partir del hoy, Europa pasa a ser el "epicentro de la pandemia ".

"Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de Covid-19, con más casos confirmados y muertes que en el resto del mundo, China al margen", dijo Tedros y agregó: "Se confirman más casos cada día de los que se confirmaban en China en el peor momento de su epidemia".

El titular del organismo luego detalló: "Seguimos apoyando a las países para prepararse y responder. Hemos mandado equipos protectores a 56 países y vamos a enviar a otros 28. Hemos enviado 1,5 millones de tests a 120 países".

"Nuestro mensaje a los países sigue siendo: deben tener un enfoque integral. No solo hacer pruebas. No solo rastrear contactos. No solo cuarentenas. No solo aislamiento social. Hagan todo", pidió Tedros y remarcó: "Cualquier país que mire la experiencia de otros con grandes epidemias y piense 'eso no nos va a pasar a nosotros' está cometiendo un error mortal. Puede pasarle a cualquiera".

El titular de la OMS volvió a pedir a los países: "Reduzcan la propagación del Covid-19. No dejen arder este incendio. Aíslen a los enfermos y pongan en cuarentena a los contactos. Incluso si no pueden acabar con la transmisión del coronavirus, pueden frenarla y salvar vidas".